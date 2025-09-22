Việt Nam ứng phó siêu bão Ragasa ở mức cao nhất

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các địa phương, bộ ngành sẵn sàng triển khai ngay biện pháp ứng phó với siêu bão Ragasa với tinh thần quyết liệt nhất.

Dự báo mới nhất về đường đi của bão Ragasa.

Vào 10h nay (22/9), siêu bão Ragasa còn cách đảo Luzon của Philippines khoảng 140 km về phía đông với sức mạnh hủy diệt cấp 17, giật trên cấp 17. Hoàn lưu của bão từ đêm qua và sáng nay đã gây ra sự tàn phá dữ dội cho các đảo phía bắc của Philippines.

Dự báo trong đêm nay, bão vào Biển Đông, di chuyển rất nhanh theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20-25 km/h, tiếp tục duy trì cường độ cấp 17, giật trên cấp 17.

Dự báo cường độ và hướng di chuyển trên còn tiếp tục đến khoảng 24/9. Từ ngày 24/9, bão chuyển hướng tây tây nam, đồng thời cường độ có dấu hiệu suy giảm nhưng vẫn là một siêu bão. Đến 10 giờ ngày 24/9, khi cách bán đảo Lôi Châu của Trung Quốc khoảng 290 km, bão vẫn mạnh cấp 16, giật trên cấp 17.

Dự báo ngày 25/9, bão sẽ vượt qua bán đảo Lôi Châu của Trung Quốc vào vịnh Bắc Bộ với cường độ khoảng cấp 13, giật cấp 16 và đổ bộ đất liền nước ta trong đêm 25 và ngày 26/9.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, diễn biến của bão còn rất phức tạp, các địa phương, cơ quan chức năng và người dân cần theo dõi, cập nhật thường xuyên các bản tin dự báo bão mới nhất về diễn biến của siêu bão Ragasa.

Để ứng phó siêu bão Ragasa, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng các Bộ Quốc phòng, Công an, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Công Thương, Khoa học và Công nghệ, Giáo dục và Đào tạo, Y tế; Bí thư, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố từ Quảng Ngãi trở ra không được lơ là, chủ quan, tổ chức theo dõi, cập nhật, nắm chắc diễn biến của bão tình hình tại địa phương.

Tập trung lãnh đạo chỉ đạo, rà soát, cập nhật phương án, sẵn sàng triển khai ngay các biện pháp ứng phó với siêu bão Ragasa với tinh thần quyết liệt nhất, từ sớm, từ xa, chủ động các biện pháp ứng phó ở mức cao nhất, lường trước kịch bản xấu nhất để bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân, hạn chế thiệt hại về tài sản của Nhân dân và Nhà nước, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Thủ tướng cũng yêu cầu Bí thư, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Quảng Ngãi, đặc biệt là Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị và Huế (khu vực dự báo có thể có gió bão rất mạnh) đình hoãn các cuộc họp chưa thật sự cần thiết, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, đôn đốc công tác ứng phó với siêu bão Ragasa.

Trong đó, tập trung rà soát, kiểm đếm toàn bộ các tàu thuyền, phương tiện của địa phương hoạt động trên biển, ven biển, chủ động quyết định việc hạn chế tàu thuyền, phương tiện ra khơi, hoạt động trên biển hoặc cấm biển khi cần thiết cũng như quyết định kiểm soát, hạn chế phương tiện giao thông trong thời gian bão gây gió mạnh, mưa lớn.

Triển khai sớm nhất các biện pháp phòng, chống bão trên biển, trên đảo, khu vực ven biển và trên đất liền. Thực hiện rà soát phương án, lực lượng, phương tiện sẵn sàng tổ chức triển khai công tác hỗ trợ sơ tán, di dời dân tại các khu vực không bảo đảm an toàn trước khi bão ảnh hưởng trực tiếp và triển khai công tác ứng phó, cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xấu xảy ra.

Bão Ragasa được dự báo đổ bộ đất liền miền Bắc và Bắc Trung Bộ nước ta. Trong ảnh là tác động của bão Yagi tại Hà Nội năm 2024.

Thủ tướng cũng chỉ đạo Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường theo dõi chặt chẽ, phối hợp, tham khảo các thông tin dự báo của quốc tế để dự báo, cung cấp thông tin đầy đủ, sớm nhất, chính xác nhất về diễn biến, tác động của bão, đồng thời nhận định kịch bản xấu nhất có thể xảy ra để cơ quan chức năng và người dân biết, chủ động triển khai công tác ứng phó phù hợp, kịp thời, hiệu quả.

Bên cạnh đó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cần chủ động chỉ đạo công tác bảo đảm an toàn đối với tàu thuyền hoạt động thủy sản trên biển, ven biển, triển khai các biện pháp bảo vệ đê điều, hồ đập thủy lợi và sản xuất nông nghiệp; phối hợp với ngành công thương hỗ trợ các địa phương chỉ đạo vận hành an toàn, hiệu quả hệ thống liên hồ chứa, không để xảy ra mất an toàn hồ đập.

Tổ chức theo dõi chặt chẽ tình hình, thường xuyên cập nhật và chủ động thông báo khu vực nguy hiểm trên biển để tàu thuyền, phương tiện hoạt động trên biển biết không đi vào và thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Chỉ đạo, đôn đốc các ngành, các địa phương triển khai công tác ứng phó phù hợp với tình hình thực tế, kịp thời báo cáo, đề xuất Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo những vấn đề vượt thẩm quyền.

Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ trưởng các Bộ Xây dựng, Công Thương, Quốc phòng, Công an, Khoa học và Công nghệ, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của mình trong phòng, chống bão.

Chánh Văn phòng Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia phải phối hợp với cơ quan chức năng của Bộ Nông nghiệp và Môi trường theo dõi sát diễn biến tình hình, chủ động rà soát kịch bản ứng phó, sẵn sàng điều phối, huy động lực lượng, phương tiện hỗ trợ địa phương triển khai ứng phó với bão và mưa lũ theo chức năng, nhiệm vụ được phân công.

Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam và các cơ quan truyền thông tăng thời lượng phát sóng, đưa tin để người dân nắm được thông tin về diễn biến bão cũng như chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan chức năng, để chủ động các biện pháp ứng phó, hạn chế thiệt hại do thiên tai, hướng dẫn người dân kỹ năng ứng phó với bão để giảm thiệt hại.