Thời tiết ngày 22/3: Miền Bắc nhiều mây, có mưa và sương mù

Ngày 22/3, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ duy trì trạng thái nhiều mây, có mưa rải rác, sáng sớm xuất hiện sương mù. Trong khi đó, các tỉnh phía Nam tiếp tục có nắng, riêng miền Đông Nam Bộ có nơi nắng nóng, tiềm ẩn nguy cơ dông lốc vào chiều tối.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, từ đêm 21 đến ngày 23/3, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm xuất hiện sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Riêng vùng núi và trung du Bắc Bộ từ đêm 21 đến 22/3 có khả năng xảy ra mưa, mưa rào rải rác, cục bộ có nơi kèm dông.

Các khu vực còn lại chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi, ban ngày trời nắng. Đáng chú ý, miền Đông Nam Bộ có nơi xuất hiện nắng nóng.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, người dân cần chủ động phòng tránh.

TP Hà Nội: Nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ và sương mù; sau có mưa vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-23 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 25-27 độ.

Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ, có nơi dưới 19 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ, riêng khu Tây Bắc 29-31 độ.

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; riêng khu vực vùng núi và trung du có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ, vùng núi có nơi dưới 19 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ, có nơi trên 27 độ.

Thanh Hóa đến Huế: Nhiều mây, phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; phía Nam có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Nam Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, riêng miền Đông có nơi nắng nóng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, riêng miền Đông có nơi trên 35 độ.

TP. Hồ Chí Minh: Có mây, đêm không mưa; ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.