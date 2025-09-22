Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Siêu bão Ragasa đạt cấp cực đại 17 khi vào Biển Đông

  • Thứ hai, 22/9/2025 08:54 (GMT+7)
  • 08:54 22/9/2025

Bão Ragasa đang tiến nhanh về phía Biển Đông, dự báo sẽ đạt cấp cực đại (cấp 17) khi tiến vào khu vực biển này gây sóng cao trên 10m, biển động dữ dội.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, lúc 1h ngày 22/9, vị trí tâm siêu bão Ragasa cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 230 km về phía Đông Đông Bắc và đã mạnh thêm. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm siêu bão mạnh cấp 16-17 (184-221 km/giờ), giật trên cấp 17, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20 km/h.

Sieu bao so 9 Ragasa anh 1

Bản đồ dự báo đường đi, khu vực ảnh hưởng của siêu bão Ragasa. Nguồn: NCHMF.

Dự báo đến 1h ngày 23/9, siêu bão Ragasa di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20 km, đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 9 và có khả năng mạnh thêm. Vị trí tâm siêu bão trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Theo dự báo hiện tại, thời điểm này, siêu bão đạt cấp cực đại với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm siêu bão mạnh cấp 17, giật trên cấp 17. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4 trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông.

Khoảng 1h ngày 24/9, siêu bão Ragasa trên vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông, cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 490 km về phía Đông, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 20 km/h. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm siêu bão mạnh cấp 16-17, giật trên cấp 17. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4 ở vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông.

Đến 1h ngày 25/9, siêu bão Ragasa trên vùng biển phía Đông bán bảo Lôi Châu (Trung Quốc), di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 15-20 km/h và suy yếu dần. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14-15, giật trên cấp 17. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4 trên vùng biển phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông, vùng biển phía Đông khu vực vịnh Bắc Bộ.

Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão số 9 Ragasa di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 20km, cường độ tiếp tục suy yếu thêm.

"Khoảng sáng sớm 25/9, bão số 9 Ragasa sẽ vượt qua khu vực bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) và di chuyển vào vịnh Bắc Bộ với cường độ mạnh cấp 12-14, giật cấp 15-16. Dự báo trong ngày 25/9, bão sẽ di chuyển vào đất liền nước ta, trọng tâm là khu vực từ Quảng Ninh - Hà Tĩnh", cơ quan khí tượng nhận định.

Tác động của siêu bão Ragasa, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông gió mạnh dần lên cấp 8-9, sau tăng lên cấp 10-14, vùng gần tâm siêu bão đi qua cấp 15-17, giật trên cấp 17, sóng biển cao trên 10 m, biển động dữ dội.

https://vtcnews.vn/sieu-bao-ragasa-dat-cap-cuc-dai-17-khi-vao-bien-dong-gay-song-cao-tren-10m-ar966668.html

Huệ Nguyễn/VTC News

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Siêu bão số 9 Ragasa Bão bão số 9 Bão Ragasa Bão biển Đông Siêu bão Ragasa

  • Bão

    Bão

    Bão là trạng thái nhiễu động của khí quyển và là một loại hình thời tiết cực đoan. Bão có nhiều loại, nhưng ở Việt Nam, thuật ngữ "bão" thường được hiểu là bão nhiệt đới. Bão nhiệt đới là một trong các phân loại của xoáy thuận nhiệt đới, đặc trưng bởi một trung tâm có áp suất thấp, gió mạnh và cấu trúc mây dông xoắn ốc tạo ra mưa lớn. Các thành phần chính của bão bao gồm các dải mưa ở rìa ngoài, mắt bão nằm ở chính giữa và thành mắt bão nằm ngay sát mắt bão. Ở nước ta, mùa bão thường bắt đầu từ miền Bắc vào tháng 5,6 và di chuyển vào miền Nam cho đến hết tháng 12. Ba tháng 9,10 và 11 thường có nhiều cơn bão nhất. Trung bình, hàng năm có từ 4 đến 6 cơn bão và áp thấp nhiệt đới vào bờ biển nước ta.

    Bạn có biết: Trên thế giới, bão thường mang tên phụ nữ và sau này cả tên nam giới, xoay vòng theo chu kỳ 6 năm (khi một cơn bão gây thiệt hại lớn, tên của nó sẽ được loại bỏ ra khỏi hệ thống đặt tên). Khu vực tây bắc Thái Bình Dương (trong đó có Việt Nam), bão có nhiều tên mới lạ của hoa lá, động vật, chim, thậm chí cả món ăn như Trami, Halong, Damrey (Con voi), Saola...

    Đọc tiếp

