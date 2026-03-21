Chi tiết danh sách, số phiếu bầu trúng cử của 500 đại biểu QH khóa XVI

  Thứ bảy, 21/3/2026 21:48 (GMT+7)
Hội đồng bầu cử quốc gia đã công bố danh sách chi tiết 500 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trên tổng số 863 người ứng cử.

Hội đồng Bầu cử quốc gia công bố kết quả bầu cử. Ảnh: Tiền Phong.

I. KẾT QUẢ BẦU CỬ CHUNG

- Tổng số đại biểu Quốc hội được bầu: 500

- Tổng số người ứng cử: 863

- Tổng số cử tri trong cả nước: 76.423.940

- Tổng số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 76.198.214

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri trong cả nước: 99,70%

- Số phiếu hợp lệ: 75.892.848

- Số phiếu không hợp lệ: 298.705

- Tổng số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 500.

Xem danh sách 500 NGƯỜI TRÚNG CỬ đại biểu Quốc hội khóa XVI tại đây.

II. KẾT QUẢ BẦU CỬ TỪNG TỈNH, THÀNH PHỐ

Xem chi tiết tại đây.

Lần đầu tiên Quốc hội có đại diện của người dân tộc Ơ Đu

Lần đầu tiên Quốc hội có thêm đại diện của người dân tộc Ơ Đu, một trong những dân tộc ít người nhất tại Việt Nam.

2 giờ trước

18 người ngoài Đảng trúng cử Quốc hội khoá XVI

18 người ngoài Đảng trúng cử vào Quốc hội khoá XVI trong khi 5 người tự ứng cử không đạt đủ số phiếu.

3 giờ trước

22 Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư trúng cử đại biểu QH khóa XVI

Trong danh sách người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI có Tổng Bí thư Tô Lâm và 21 Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư.

5 giờ trước

    Thu tuong khuyen khich nguoi dan dung phuong tien cong cong, xe dien hinh anh

    Thủ tướng khuyến khích người dân dùng phương tiện công cộng, xe điện

    35 phút trước 22:08 21/3/2026

    0

    Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố thực hiện các giải pháp phù hợp, thiết thực, hiệu quả để khuyến khích người dân và doanh nghiệp tiết kiệm trong tiêu dùng, ưu tiên sử dụng phương tiện giao thông công cộng, xe điện, các loại nhiên liệu sinh học, góp phần chuyển đổi xanh.

    Chay nha o Gia Lai, 2 chau nho tu vong hinh anh

    Cháy nhà ở Gia Lai, 2 cháu nhỏ tử vong

    1 giờ trước 21:17 21/3/2026

    0

    Vụ cháy nhà xảy ra chiều 21/3 tại xã Chư Sê (Gia Lai) khiến 2 cháu nhỏ tử vong nghi do ngạt khói, nguyên nhân đang được điều tra.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

