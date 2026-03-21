Chi tiết danh sách, số phiếu bầu trúng cử của 500 đại biểu QH khóa XVI

Hội đồng bầu cử quốc gia đã công bố danh sách chi tiết 500 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trên tổng số 863 người ứng cử.

I. KẾT QUẢ BẦU CỬ CHUNG

- Tổng số đại biểu Quốc hội được bầu: 500

- Tổng số người ứng cử: 863

- Tổng số cử tri trong cả nước: 76.423.940

- Tổng số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 76.198.214

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri trong cả nước: 99,70%

- Số phiếu hợp lệ: 75.892.848

- Số phiếu không hợp lệ: 298.705

- Tổng số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 500.

II. KẾT QUẢ BẦU CỬ TỪNG TỈNH, THÀNH PHỐ

