Chi tiết danh sách, số phiếu bầu trúng cử của 500 đại biểu QH khóa XVI

Hội đồng Bầu cử quốc gia công bố kết quả bầu cử. Ảnh: Tiền Phong.
I. KẾT QUẢ BẦU CỬ CHUNG
- Tổng số đại biểu Quốc hội được bầu: 500
- Tổng số người ứng cử: 863
- Tổng số cử tri trong cả nước: 76.423.940
- Tổng số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 76.198.214
- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri trong cả nước: 99,70%
- Số phiếu hợp lệ: 75.892.848
- Số phiếu không hợp lệ: 298.705
- Tổng số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 500.
Xem danh sách 500 NGƯỜI TRÚNG CỬ đại biểu Quốc hội khóa XVI tại đây.
II. KẾT QUẢ BẦU CỬ TỪNG TỈNH, THÀNH PHỐ