Hà Nội có thể mưa trên 200 mm do bão Ragasa

  • Thứ ba, 23/9/2025 17:01 (GMT+7)
  • 8 giờ trước

Hoàn lưu của bão Ragasa có thể gây mưa cho Hà Nội từ sáng 25 đến ngày 26/9 với lượng mưa từ 80-150mm, có nơi trên 250mm, tương đương lượng mưa do bão số 5 gây ra cuối tháng 8.

Vào 15h chiều nay (23/9), tâm siêu bão cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 690 km về phía đông với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 16-17 (184-221 km/h), giật trên cấp 17.

Hà Nội có thể ngập úng trên một số tuyến phố do mưa bão Ragasa. Ảnh minh hoạ: Đức Nguyễn.

Dự báo của các đài quốc tế và trong nước cho thấy, bão bắt đầu ảnh hưởng đến đất liền Quảng Ninh – Hưng Yên nước ta từ sáng ngày 25/9 với cường độ khoảng cấp 9-10, giật cấp 12. Thời điểm gió mạnh nhất là ngày và đêm 25/9, mưa bắt đầu sớm hơn, từ đêm 24/9, kéo dài đến ngày 26/9.

Hà Nội có thể nằm trên vùng tâm bão đi qua. Nhờ sự suy yếu rất nhanh từ trước khi đổ bộ, Thủ đô chỉ chịu tác động của gió cấp 4, cấp 5.

Tuy nhiên, Hà Nội hứng chịu lượng mưa khá lớn của cơn bão này. Từ sáng ngày 25/9 đến ngày 26/9, thành phố Hà Nội có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Mưa bắt đầu rải rác từ sáng ngày 25/9, cao điểm vào đêm 25 và ngày 26/9.

Trong đó khu vực trung tâm, khu vực phía tây và phía nam của thành phố có mưa từ 80 tới 150 mm, có nơi trên 250 mm. Khu vực bắc thành phố mưa phổ biến từ 70 tới 130 mm, có nơi trên 200 mm.

Cường độ mưa này được nhận định tương đương với cường độ mưa do cơn bão số 5 gây ra trong các ngày từ đêm 25 đến sáng 27/8, gây ra ngập úng diện rộng ở Hà Nội.

Cơ quan Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia lưu ý, mưa cường độ lớn, tập trung trong thời gian ngắn có thể làm hệ thống thoát nước quá tải, gây ra tình trạng ngập trong các khu dân cư, khu đô thị và những vùng trũng thấp, làm ách tắc giao thông.

Nguyễn Hoài/Tiền Phong

