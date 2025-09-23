Khả năng xuất hiện bão số 10, cảnh báo 'bão chồng bão'

Cơ quan khí tượng cảnh báo siêu bão Ragasa giảm cấp nhưng vẫn gây gió mạnh, mưa lớn. Dự kiến đến ngày 27/9, một áp thấp nhiệt đới có thể mạnh thành bão, đi vào Biển Đông.

Biển Đông có thể hình thành cơn bão số 10 vào ngày 27/9. Ảnh: Hệ thống giám sát thiên tai.

Chiều 23/9, Cục Khí tượng thủy văn (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết ở phía Đông của Philippines vừa xuất hiện một áp thấp nhiệt đới, dự báo ngày 24/9 khả năng mạnh lên thành bão, đến ngày 27/9 bão khả năng di chuyển vào Biển Đông và trở thành cơn bão số 10.

Theo cơ quan khí tượng thủy văn, hiện tại các dự báo về diễn biến của bão số 10 còn rất phân tán. Dự báo của châu Âu và Nhật Bản nhận định bão số 10 sẽ di chuyển lên phía Bắc, hướng về phía Bắc Bộ hoặc khu vực phía Nam của Trung Quốc. Tuy nhiên dự báo của Mỹ nhận định bão sẽ di chuyển vào khu vực Trung Bộ, trọng tâm là các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi.

Cục Khí tượng thủy văn nhận định khả năng bão di chuyển vào khu vực Trung Bộ là kịch bản có xác suất cao nhất, do giai đoạn này theo quy luật khí hậu, bão sẽ di chuyển vào miền Trung. Khả năng bão mạnh lên cấp siêu bão hoặc bão mạnh trên cấp 13 là không cao.

Đường phố Hạ Long hoang tàn sau cơn bão Yagi, tháng 9/2024. Ảnh: Việt Linh.

Trong khi đó, siêu bão Ragasa (bão số 9) được dự báo giảm cấp khi đổ bộ Việt Nam. Trong cuộc họp trực tuyến chiều 23/9, ông Hoàng Đức Cường, Phó cục trưởng Cục Khí tượng Thủy văn, cho biết đây là cơn bão được các cơ quan khí tượng quốc tế đánh giá là mạnh nhất thế giới năm 2025, vượt bão Erin (Bắc Đại Tây Dương) và bão Yagi (2024).

Bão số 9 di chuyển rất nhanh, 20-25 km/h, dự kiến sau 36 giờ sẽ vào đến Lôi Châu (Trung Quốc), bắt đầu ảnh hưởng đến Vịnh Bắc Bộ. Hiện bão đã giảm từ cấp 17 xuống cấp 16 và có thể tiếp tục suy yếu còn cấp 12 khi tiếp cận bờ biển Quảng Đông, do tác động của không khí khô lạnh từ phía bắc xâm nhập vào tâm bão.

Trên đất liền, từ sáng 25/9, ven biển Quảng Ninh đến Thanh Hóa gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng cấp 8; vùng gần tâm bão cấp 9-10, giật cấp 12. Sâu trong đất liền Đông Bắc Bộ có gió cấp 6-7, giật cấp 8-9.

Mưa lớn tập trung tại Bắc Bộ và Thanh Hóa, trọng điểm là Thái Nguyên, Tuyên Quang, Lào Cai, Phú Thọ và đồng bằng Bắc Bộ. Lượng mưa cả đợt 25-26/9 phổ biến 100-250 mm, có nơi trên 400 mm, nguy cơ ngập úng ở đô thị đồng bằng và sạt lở tại vùng núi.

Tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp cho rằng, dù khi vào đất liền bão giảm cấp, trên biển vẫn rất mạnh, các địa phương cần cảnh báo ở mức cao nhất, hạn chế tàu thuyền ra khơi, nhất là tàu cá dài ngày.

Ông lưu ý, bão số 9 vẫn duy trì cấp 8-9, giật 11-12, có thể gây tốc mái, đổ cây. Các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng cần tiếp tục gia cố nhà cửa, cắt tỉa cây xanh, chằng chống công trình. Bão kết hợp không khí lạnh sẽ gây nhiều dông lốc nguy hiểm trong ngày 25-26/9, khó dự báo chính xác, do đó phải tuyệt đối bảo đảm an toàn cho khách du lịch, không để khách lưu lại trên tàu thuyền khi thời tiết xấu.

Người dân Hong Kong thu gom thêm bao cát để gia cố các điểm xung yếu trước khi siêu bão Ragasa đổ bộ, ngày 23/9. Ảnh: Reuters.

Phó thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh nguyên tắc ứng phó "không có cơn bão nào là nhẹ", bởi mỗi cơn bão đều có yếu tố bất thường trước, trong và sau khi đổ bộ. Ông đánh giá cao sự phối hợp giữa cơ quan dự báo trong nước với các đài quốc tế, giúp đưa ra cảnh báo kịp thời.

Các địa phương được yêu cầu siết chặt cơ chế "4 tại chỗ", bảo đảm điện, xăng dầu, thông tin liên lạc; chuẩn bị máy phát điện, phương tiện dự phòng để duy trì hoạt động trong tình huống khẩn cấp.

