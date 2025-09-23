Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Một tỉnh huy động 13.000 người ứng phó siêu bão Ragasa

  • Thứ ba, 23/9/2025 17:54 (GMT+7)
  • 8 giờ trước

Quảng Ninh đã thành lập Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự, huy động 13.000 người, bao gồm bộ đội, công an, các ngành và doanh nghiệp trên địa bàn tham gia ứng phó siêu bão Ragasa.

Siêu bão Ragasa đã có dấu hiệu suy yếu khi tiến vào Biển Đông, tuy nhiên lãnh đạo Chính phủ yêu cầu các địa phương không được chủ quan. Ảnh: Weather Network.

Chiều 23/9, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp trực tiếp, kết hợp trực tuyến với các thành viên Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự quốc gia, lãnh đạo UBND các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh về phương án triển khai ứng phó với siêu bão Ragasa (bão số 9).

Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Bùi Văn Khắng báo cáo Phó thủ tướng 2 bài học kinh nghiệm quan trọng: Luôn sẵn sàng ứng phó ở mức cao nhất, không được chủ quan và tổ chức lực lượng, phương tiện, nguồn lực tại chỗ.

Hiện, tỉnh này đã thành lập Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tại 54 xã, phường, nhất là các xã biên giới, xã đảo, với lực lượng khoảng 13.000 người, bao gồm bộ đội, công an, các ngành và doanh nghiệp trên địa bàn. Phương tiện huy động từ quân đội, doanh nghiệp và người dân sẵn sàng cho công tác phòng, chống bão.

Về sản xuất, Quảng Ninh đã thông tin đến các cơ sở nuôi trồng thủy sản sẵn sàng di dời khi có lệnh.

Ngoài ra, Quảng Ninh cũng có phương án bảo vệ các doanh nghiệp lớn như Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, Tổng công ty Đông Bắc, nhất là khu vực khai thác hầm lò và bãi thải dễ sạt lở, cũng như hạ tầng điện 110 kV và 22 kV.

bao Ragasa, ung pho bao anh 1

Phó thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp với các thành viên Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự quốc gia và các địa phương về phương án triển khai ứng phó với siêu bão Ragasa (bão số 9). Ảnh: VGP/Minh Khôi.

Trong khi đó, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Nguyễn Quang Ngọc cho biết đến nay, 100% tàu thuyền, phương tiện hoạt động trên biển đã được thông báo, trong đó 1.485 tàu (80%) đã neo đậu an toàn, số còn lại đang về bờ.

Tỉnh cũng chuẩn bị kế hoạch phòng, tránh tại vùng ven biển, vùng có nguy cơ ngập úng, đồng thời thành lập các đoàn kiểm tra, đôn đốc tại địa bàn trọng điểm.

Tỉnh Ninh Bình dự kiến cấm biển từ 7h ngày 24/9, đồng thời rà soát phương án sơ tán dân và kiểm tra các trọng điểm đê điều. Với khu vực lũ sông Hoàng Long, hệ thống phòng chống lũ đã được củng cố.

Trong đó, tuyến đê biển Hải Hậu, tiến độ thi công đang được đẩy nhanh nhưng vẫn còn điểm yếu, tỉnh tiếp tục đầu tư và áp dụng phương châm "4 tại chỗ" để chủ động ứng phó.

Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Hồng Lĩnh cho hay lực lượng vũ trang, công an, biên phòng đã ứng trực 100% quân số, hiện chỉ còn 8 tàu với 45 lao động trên biển, đã liên lạc được và đang di chuyển về nơi neo đậu an toàn.

Về sản xuất, tỉnh đã cơ bản thu hoạch xong lúa, chỉ còn hơn 800 ha đang gấp rút thu hoạch. Đối với cây ăn quả, diện tích trên 11.000 ha, trong đó hơn 10.000 ha, chủ yếu là bưởi Phúc Trạch, chưa thu hoạch, tỉnh đang chỉ đạo khẩn trương thu hoạch để giảm thiệt hại. Các phương án đảm bảo an toàn cho nuôi trồng thủy sản cũng đã được triển khai.

Đến nay, Hà Tĩnh đã khắc phục cơ bản hậu quả bão số 5, trong đó tập trung xử lý hạ tầng điện, viễn thông, lĩnh vực chịu thiệt hại nặng. Hiện, tỉnh tiếp tục quản lý chặt chẽ tàu thuyền, theo dõi diễn biến bão, chuẩn bị phương án sơ tán dân theo kịch bản mưa bão lớn.

Theo Trung tướng Doãn Thái Đức, Chánh văn phòng Ban chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, Bộ Quốc phòng đã ban hành 4 công điện chỉ đạo toàn bộ cơ quan, đơn vị tại các khu vực dự kiến bão ảnh hưởng, bao gồm các quân khu 1, 2, 3, 4, quân chủng Hải quân, quân chủng Phòng không - Không quân, các quân đoàn và binh đoàn, ứng trực đầy đủ, sẵn sàng tham gia xử lý các tình huống.

Ngoài ra, 34 tỉnh, thành phố đã thực hiện trực ban đầu số điện thoại 112 liên tục 24/24h để tiếp nhận thông tin về sự cố thiên tai, thảm họa, nguy cơ và yêu cầu trợ giúp từ người dân, kể cả các tàu cá ngoài khơi và điều động lực lượng xử lý.

Phó thủ tướng cho hay bão số 9 đã đi vào khu vực bắc Biển Đông, dự báo trong khoảng các ngày 24-25/9 sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến Việt Nam. Theo dự báo mới nhất của các cơ quan khí tượng Việt Nam, bão số 9 khi vào Vịnh Bắc Bộ chỉ còn cấp 10, giật cấp 12, và khi vào đất liền có thể giảm còn cấp 8, giật cấp 11-12.

Tuy nhiên, Phó thủ tướng nhấn mạnh nguyên tắc ứng phó với bão là "không có cơn bão nào là nhẹ", bão có thể giảm cấp nhưng tuyệt đối không chủ quan.

Hà Nội có thể mưa trên 200 mm do bão Ragasa

Hoàn lưu của bão Ragasa có thể gây mưa cho Hà Nội từ sáng 25 đến ngày 26/9 với lượng mưa từ 80-150mm, có nơi trên 250mm, tương đương lượng mưa do bão số 5 gây ra cuối tháng 8.

8 giờ trước

Siêu bão Ragasa có thể giảm 4-5 cấp khi vào vịnh Bắc Bộ

Cơ quan khí tượng nhận định siêu bão Ragasa suy yếu nhanh từ sáng 24/9, còn cấp 11-12 khi vào vịnh Bắc Bộ, trưa đến chiều 25/9, tâm bão đi vào đất liền nước ta.

9 giờ trước

Nhiều chuyến bay bị hoãn, hủy vì bão Ragasa

Vietnam Airlines hoãn, hủy nhiều chuyến bay vì tình hình thời tiết phức tạp do bão Ragasa gây ra. Nhiều chuyến bay cũng bị ảnh hưởng dây chuyền.

14 giờ trước

Thảo Liên

  • Bão

    Bão

    Bão là trạng thái nhiễu động của khí quyển và là một loại hình thời tiết cực đoan. Bão có nhiều loại, nhưng ở Việt Nam, thuật ngữ "bão" thường được hiểu là bão nhiệt đới. Bão nhiệt đới là một trong các phân loại của xoáy thuận nhiệt đới, đặc trưng bởi một trung tâm có áp suất thấp, gió mạnh và cấu trúc mây dông xoắn ốc tạo ra mưa lớn. Các thành phần chính của bão bao gồm các dải mưa ở rìa ngoài, mắt bão nằm ở chính giữa và thành mắt bão nằm ngay sát mắt bão. Ở nước ta, mùa bão thường bắt đầu từ miền Bắc vào tháng 5,6 và di chuyển vào miền Nam cho đến hết tháng 12. Ba tháng 9,10 và 11 thường có nhiều cơn bão nhất. Trung bình, hàng năm có từ 4 đến 6 cơn bão và áp thấp nhiệt đới vào bờ biển nước ta.

    Bạn có biết: Trên thế giới, bão thường mang tên phụ nữ và sau này cả tên nam giới, xoay vòng theo chu kỳ 6 năm (khi một cơn bão gây thiệt hại lớn, tên của nó sẽ được loại bỏ ra khỏi hệ thống đặt tên). Khu vực tây bắc Thái Bình Dương (trong đó có Việt Nam), bão có nhiều tên mới lạ của hoa lá, động vật, chim, thậm chí cả món ăn như Trami, Halong, Damrey (Con voi), Saola...

    • Quảng Ninh

      Quảng Ninh
      • Diện tích: 6.177,7 km²
      • Dân số: 1.224.600 người
      • Phân chia hành chính: 4 thành phố, 2 thị xã, 8 huyện
      • Vùng: Đông Bắc
      • Mã điện thoại: 203
      • Biển số xe: 14

    Đọc tiếp

