Một tỉnh huy động 13.000 người ứng phó siêu bão Ragasa

Quảng Ninh đã thành lập Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự, huy động 13.000 người, bao gồm bộ đội, công an, các ngành và doanh nghiệp trên địa bàn tham gia ứng phó siêu bão Ragasa.

Siêu bão Ragasa đã có dấu hiệu suy yếu khi tiến vào Biển Đông, tuy nhiên lãnh đạo Chính phủ yêu cầu các địa phương không được chủ quan. Ảnh: Weather Network.

Chiều 23/9, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp trực tiếp, kết hợp trực tuyến với các thành viên Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự quốc gia, lãnh đạo UBND các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh về phương án triển khai ứng phó với siêu bão Ragasa (bão số 9).

Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Bùi Văn Khắng báo cáo Phó thủ tướng 2 bài học kinh nghiệm quan trọng: Luôn sẵn sàng ứng phó ở mức cao nhất, không được chủ quan và tổ chức lực lượng, phương tiện, nguồn lực tại chỗ.

Hiện, tỉnh này đã thành lập Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tại 54 xã, phường, nhất là các xã biên giới, xã đảo, với lực lượng khoảng 13.000 người, bao gồm bộ đội, công an, các ngành và doanh nghiệp trên địa bàn. Phương tiện huy động từ quân đội, doanh nghiệp và người dân sẵn sàng cho công tác phòng, chống bão.

Về sản xuất, Quảng Ninh đã thông tin đến các cơ sở nuôi trồng thủy sản sẵn sàng di dời khi có lệnh.

Ngoài ra, Quảng Ninh cũng có phương án bảo vệ các doanh nghiệp lớn như Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, Tổng công ty Đông Bắc, nhất là khu vực khai thác hầm lò và bãi thải dễ sạt lở, cũng như hạ tầng điện 110 kV và 22 kV.

Phó thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp với các thành viên Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự quốc gia và các địa phương về phương án triển khai ứng phó với siêu bão Ragasa (bão số 9). Ảnh: VGP/Minh Khôi.

Trong khi đó, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Nguyễn Quang Ngọc cho biết đến nay, 100% tàu thuyền, phương tiện hoạt động trên biển đã được thông báo, trong đó 1.485 tàu (80%) đã neo đậu an toàn, số còn lại đang về bờ.

Tỉnh cũng chuẩn bị kế hoạch phòng, tránh tại vùng ven biển, vùng có nguy cơ ngập úng, đồng thời thành lập các đoàn kiểm tra, đôn đốc tại địa bàn trọng điểm.

Tỉnh Ninh Bình dự kiến cấm biển từ 7h ngày 24/9, đồng thời rà soát phương án sơ tán dân và kiểm tra các trọng điểm đê điều. Với khu vực lũ sông Hoàng Long, hệ thống phòng chống lũ đã được củng cố.

Trong đó, tuyến đê biển Hải Hậu, tiến độ thi công đang được đẩy nhanh nhưng vẫn còn điểm yếu, tỉnh tiếp tục đầu tư và áp dụng phương châm "4 tại chỗ" để chủ động ứng phó.

Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Hồng Lĩnh cho hay lực lượng vũ trang, công an, biên phòng đã ứng trực 100% quân số, hiện chỉ còn 8 tàu với 45 lao động trên biển, đã liên lạc được và đang di chuyển về nơi neo đậu an toàn.

Về sản xuất, tỉnh đã cơ bản thu hoạch xong lúa, chỉ còn hơn 800 ha đang gấp rút thu hoạch. Đối với cây ăn quả, diện tích trên 11.000 ha, trong đó hơn 10.000 ha, chủ yếu là bưởi Phúc Trạch, chưa thu hoạch, tỉnh đang chỉ đạo khẩn trương thu hoạch để giảm thiệt hại. Các phương án đảm bảo an toàn cho nuôi trồng thủy sản cũng đã được triển khai.

Đến nay, Hà Tĩnh đã khắc phục cơ bản hậu quả bão số 5, trong đó tập trung xử lý hạ tầng điện, viễn thông, lĩnh vực chịu thiệt hại nặng. Hiện, tỉnh tiếp tục quản lý chặt chẽ tàu thuyền, theo dõi diễn biến bão, chuẩn bị phương án sơ tán dân theo kịch bản mưa bão lớn.

Theo Trung tướng Doãn Thái Đức, Chánh văn phòng Ban chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, Bộ Quốc phòng đã ban hành 4 công điện chỉ đạo toàn bộ cơ quan, đơn vị tại các khu vực dự kiến bão ảnh hưởng, bao gồm các quân khu 1, 2, 3, 4, quân chủng Hải quân, quân chủng Phòng không - Không quân, các quân đoàn và binh đoàn, ứng trực đầy đủ, sẵn sàng tham gia xử lý các tình huống.

Ngoài ra, 34 tỉnh, thành phố đã thực hiện trực ban đầu số điện thoại 112 liên tục 24/24h để tiếp nhận thông tin về sự cố thiên tai, thảm họa, nguy cơ và yêu cầu trợ giúp từ người dân, kể cả các tàu cá ngoài khơi và điều động lực lượng xử lý.

Phó thủ tướng cho hay bão số 9 đã đi vào khu vực bắc Biển Đông, dự báo trong khoảng các ngày 24-25/9 sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến Việt Nam. Theo dự báo mới nhất của các cơ quan khí tượng Việt Nam, bão số 9 khi vào Vịnh Bắc Bộ chỉ còn cấp 10, giật cấp 12, và khi vào đất liền có thể giảm còn cấp 8, giật cấp 11-12.

Tuy nhiên, Phó thủ tướng nhấn mạnh nguyên tắc ứng phó với bão là "không có cơn bão nào là nhẹ", bão có thể giảm cấp nhưng tuyệt đối không chủ quan.