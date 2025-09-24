Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Siêu bão Ragasa giảm cấp nhanh, miền Bắc mưa như trút

  • Thứ tư, 24/9/2025 06:17 (GMT+7)
  • 19 giờ trước

Dự báo thời tiết ngày 24/9, siêu bão Ragasa giảm cấp nhanh và hướng về đất liền nước ta, gây mưa lớn diện rộng ở miền Bắc, Thanh Hoá - Nghệ An.

Sieu bao so 9 Ragasa anh 1

Bão số 9 Ragasa gây mưa lớn diện rộng ở Bắc Bộ, Thanh Hoá, Nghệ An từ đêm 24/9. Nguồn: NCHMF.

Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày và đêm 24/9

Sáng 24/9, khi di chuyển đến vùng biển phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), siêu bão số 9 Ragasa suy yếu dần do ma sát với địa hình và chịu tác động của khối không khí khô từ phía Bắc tràn xuống xâm nhập vào tâm bão. Cường độ bão giảm từ cấp 16 xuống còn cấp 11-12 khi di chuyển vào vịnh Bắc Bộ.

Khoảng trưa đến chiều 25/9, bão đổ bộ đất liền nước ta.

Do ảnh hưởng của bão, ngày 24/9, Bắc Bộ, Thanh Hóa đến Quảng Ngãi mưa rào và dông vài nơi. Cao Nguyên Trung Bộ và Nam Bộ chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác, cục có mưa to. Các khu vực khác mưa rào và dông vài nơi.

Từ đêm 24/9 đến hết ngày 25/9, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An mưa to đến rất to, với lượng mưa phổ biến 50-100 mm, có nơi trên 200 mm. Cảnh báo mưa có cường suất lớn, lượng mưa vượt 100 mm trong 3 giờ.

Từ đêm 25/9 đến hết đêm 26/9, các khu vực trên tiếp tục hứng mưa to đến rất to, lượng mưa dao động 50-150 mm, có nơi trên 200 mm.

Mưa lớn ở các khu vực này khả năng kéo dài đến hết đêm 26/9 với tổng lượng mưa từ đêm 24/9 đến hết đêm 26/9 phổ biến 100-250 mm, cục bộ trên 400 mm.

Ngoài ra, từ đêm 24/9 đến 27/9, trên các sông ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An khả năng xuất hiện một đợt lũ, biên độ lũ lên ở thượng lưu các sông từ 4-7m, hạ lưu các sông 2-4 m.

Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông nhỏ có thể lên mức báo động (BĐ)2-BĐ3, đỉnh lũ trên sông Thao, sông Lô, thượng lưu sông Thái Bình, sông Hoàng Long, sông Bưởi, thượng lưu sông Mã lên mức BĐ1-BĐ2, có sông trên BĐ2, thượng lưu sông Cả lên trên mức BĐ1. Đỉnh lũ hạ lưu sông Hồng, sông Thái Bình, sông Mã, sông Cả ở dưới BĐ1.

Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, các khu đô thị thuộc đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An; lũ quét và sạt lở đất trên các sườn dốc ở khu vực vùng núi Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 24/9

TP. Hà Nội ngày nắng. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-27°C. Nhiệt độ cao nhất 33-35°C.

Tây Bắc Bộ ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C, có nơi dưới 22°C. Nhiệt độ cao nhất 32-35°C.

Đông Bắc Bộ ngày nắng. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C, vùng núi có nơi dưới 24°C. Nhiệt độ cao nhất 32-35°C.

Thanh Hóa đến Huế ngày mưa rào và dông vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C, có nơi trên 34°C.

Cao nguyên Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22°C. Nhiệt độ cao nhất 25-28°C.

Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 3. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C.

TP.HCM mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác dông, cục bộ mưa to. Gió tây nam cấp 3. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26°C. Nhiệt độ cao nhất 31-33°C.

Người dân Philippines được giải cứu giữa dòng lũ do bão Ragasa Nước sông dâng cao tràn bờ, nhiều người ở Ilocos Sur và Ilocos Norte (Philippines) được lực lượng cứu hộ đưa đến nơi an toàn khi siêu bão Ragasa với gió giật gần 300 km/h đổ bộ gây mưa lũ nghiêm trọng.

Siêu bão Ragasa giảm 1 cấp, Thủ tướng chỉ đạo 'không lơ là, chủ quan'

Sau khi giảm từ cấp 17 xuống cấp 15-16 vào tối 23/9, siêu bão Ragasa vẫn được dự báo gây gió giật dữ dội, mưa lớn diện rộng, tiềm ẩn nguy cơ lũ quét và ngập úng.

25:1530 hôm qua

Khả năng xuất hiện bão số 10, cảnh báo 'bão chồng bão'

Cơ quan khí tượng cảnh báo siêu bão Ragasa giảm cấp nhưng vẫn gây gió mạnh, mưa lớn. Dự kiến đến ngày 27/9, một áp thấp nhiệt đới có thể mạnh thành bão, đi vào Biển Đông.

30:1794 hôm qua

Hải Phòng, Hưng Yên ra công điện khẩn ứng phó siêu bão Ragasa

Trước diễn biến phức tạp của siêu bão Ragasa, được đánh giá mạnh nhất trong lịch sử bão trên Biển Đông, Hải Phòng và Hưng Yên vừa ban hành văn bản chỉ đạo ứng phó.

36:2168 hôm qua

Hơn 600 trang Việt Nam - Lãnh thổ và các vùng địa lý đã bao quát toàn bộ cảnh quan và đặc điểm cụ thể từng vùng ở Việt Nam trên nhiều góc nhìn như tự nhiên, khí hậu, đất đai, sông ngòi, dân cư, đặc trưng kinh tế. Đây được xem là tác phẩm kinh điển về địa lý Việt Nam của giáo sư Lê Bá Thảo.

https://vtcnews.vn/du-bao-thoi-tiet-24-9-sieu-bao-ragasa-giam-cap-nhanh-mien-bac-mua-nhu-trut-ar967071.html

Huệ Nguyễn/VTC News

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Siêu bão số 9 Ragasa Nghệ An Bão bão số 9 Bão Ragasa Bão biển Đông Siêu bão Ragasa

  • Bão

    Bão

    Bão là trạng thái nhiễu động của khí quyển và là một loại hình thời tiết cực đoan. Bão có nhiều loại, nhưng ở Việt Nam, thuật ngữ "bão" thường được hiểu là bão nhiệt đới. Bão nhiệt đới là một trong các phân loại của xoáy thuận nhiệt đới, đặc trưng bởi một trung tâm có áp suất thấp, gió mạnh và cấu trúc mây dông xoắn ốc tạo ra mưa lớn. Các thành phần chính của bão bao gồm các dải mưa ở rìa ngoài, mắt bão nằm ở chính giữa và thành mắt bão nằm ngay sát mắt bão. Ở nước ta, mùa bão thường bắt đầu từ miền Bắc vào tháng 5,6 và di chuyển vào miền Nam cho đến hết tháng 12. Ba tháng 9,10 và 11 thường có nhiều cơn bão nhất. Trung bình, hàng năm có từ 4 đến 6 cơn bão và áp thấp nhiệt đới vào bờ biển nước ta.

    Bạn có biết: Trên thế giới, bão thường mang tên phụ nữ và sau này cả tên nam giới, xoay vòng theo chu kỳ 6 năm (khi một cơn bão gây thiệt hại lớn, tên của nó sẽ được loại bỏ ra khỏi hệ thống đặt tên). Khu vực tây bắc Thái Bình Dương (trong đó có Việt Nam), bão có nhiều tên mới lạ của hoa lá, động vật, chim, thậm chí cả món ăn như Trami, Halong, Damrey (Con voi), Saola...

    • Nghệ An

      Nghệ An
      • Diện tích: 16.493,7 km²
      • Dân số: 2.978.700
      • Phân chia hành chính: 1 thành phố, 3 thị xã, 17 huyện
      • Vùng: Bắc Trung Bộ
      • Mã điện thoại: 238
      • Biển số xe: 37

    Đọc tiếp

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý