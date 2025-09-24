Ragasa không còn là siêu bão, cách Quảng Ninh hơn 600 km

Sáng 24/9, siêu bão Ragasa suy yếu, không còn ở cấp siêu bão, cách Móng Cái (Quảng Ninh) hơn 600 km về phía Đông nhưng vẫn tiềm ẩn nguy cơ gió mạnh, mưa lớn diện rộng.

Vị trí bão Ragasa lúc 8h30 ngày 24/9. Ảnh: Windy.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết sáng 24/9, sau khi đi vào khu vực biển phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), siêu bão Ragasa (cơn bão số 9) đã suy yếu, giảm xuống cấp 15, không còn duy trì cấp siêu bão.

Hồi 7h cùng ngày, tâm bão cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 620 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão duy trì ở cấp 15 (167-183 km/h), giật trên cấp 17, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20 km/h.

Đánh giá nguyên nhân siêu bão liên tục giảm cấp, ông Hoàng Đức Cường, Phó cục trưởng Cục Khí tượng thủy văn (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), cho biết khi tiếp xúc với địa hình ven biển cùng sự xâm nhập của khối không khí lạnh khô từ phía Bắc, cường độ bão sẽ giảm mạnh từ cấp 16 xuống còn cấp 12, giật trên cấp 12.

Trong khi đó, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, cho rằng ở phía Bắc hiện có một khối không khí lạnh yếu, khô, độ ẩm chỉ 30-40%. Khi Ragasa di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, đến gần Quảng Đông (Trung Quốc), hoàn lưu phía Bắc tâm bão sẽ tương tác với khối không khí lạnh này, khiến bão nhanh chóng suy yếu.

Ngoài ra, khi tiến gần đất liền, do tác động ma sát địa hình và nguồn năng lượng suy giảm, cấu trúc bão bị phá vỡ, Ragasa được dự báo tiếp tục suy yếu rõ rệt trong 24 giờ tới.

Dự báo quỹ đạo và cường độ bão số 9 lúc 8h ngày 24/9. Ảnh: Nchmf.

Do ảnh hưởng của cơn bão số 9, khu vực phía Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 10-12, vùng gần tâm bão đi qua cấp 13-15, giật trên cấp 17; sóng cao trên 10 m, biển động dữ dội.

Từ trưa 24/9, vùng biển phía Đông Bắc vịnh Bắc Bộ, bao gồm đảo Bạch Long Vĩ, có gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 9. Đêm 24/9, khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ (Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu) có gió cấp 8, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9-11, giật cấp 13, sóng cao 3-5 m, biển động dữ dội.

Ven biển Quảng Ninh có nguy cơ nước dâng 0,4-0,6 m, kết hợp sóng lớn và gió mạnh, gây nguy hiểm cho khu nuôi trồng thủy sản, tàu thuyền neo đậu ven bờ.

Từ gần sáng 25/9, vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Ninh Bình gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8-9, giật cấp 11. Sâu trong đất liền Đông Bắc Bộ có gió cấp 5-6, giật cấp 7-8.

Mưa lớn xuất hiện từ đêm 24/9 đến hết 26/9, tập trung tại Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An với lượng phổ biến 100-250 mm, có nơi trên 400 mm. Mưa dồn dập có thể gây ngập úng tại đô thị, lũ quét trên sông suối nhỏ và sạt lở đất vùng đồi núi.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão rộng, các chuyên gia cảnh báo cần đề phòng dông, lốc và gió giật mạnh cả trước và trong khi bão đổ bộ.

Sóng lớn từ siêu bão Ragasa đánh dạt vào những hàng ghế ven bờ biển ở Hong Kong (Trung Quốc), ngày 23/9. Ảnh: Reuters.

Cục Khí tượng thủy văn cho biết ở phía Đông Philippines vừa xuất hiện một áp thấp nhiệt đới, dự báo mạnh lên thành bão, đến ngày 27/9 bão khả năng di chuyển vào Biển Đông và trở thành cơn bão số 10.

Theo cơ quan khí tượng thủy văn, các dự báo hiện tại về diễn biến của bão số 10 còn chưa rõ ràng. Dự báo của châu Âu và Nhật Bản nhận định bão số 10 sẽ di chuyển lên phía Bắc, hướng về phía Bắc Bộ hoặc khu vực phía Nam của Trung Quốc. Tuy nhiên, dự báo của Mỹ nhận định bão sẽ di chuyển vào khu vực Trung Bộ, trọng tâm là các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi.

Cục Khí tượng thủy văn nhận định khả năng bão di chuyển vào khu vực Trung Bộ là kịch bản có xác suất cao nhất, do giai đoạn này theo quy luật khí hậu, bão sẽ di chuyển vào miền Trung. Khả năng bão mạnh lên cấp siêu bão hoặc bão mạnh trên cấp 13 là không cao.

