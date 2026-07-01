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Thể thao World Cup 2026

'Át chủ bài' của Brazil nguy cơ chia tay World Cup

  • Thứ tư, 1/7/2026 21:26 (GMT+7)
  • 9 phút trước

Tuyển Brazil nhận tin dữ khi Lucas Paqueta dính chấn thương gân kheo nghiêm trọng, đối mặt nguy cơ phải chia tay World Cup 2026 sớm.

Lucas Paqueta nguy cơ bỏ lỡ phần còn lại của World Cup 2026.

Liên đoàn Bóng đá Brazil (CBF) vừa xác nhận Lucas Paqueta dính chấn thương cơ đùi trái nghiêm trọng sau trận thắng Nhật Bản 2-1 tại vòng 32 đội World Cup 2026 hôm 30/6. Theo các báo cáo y tế, ngôi sao 28 tuổi gặp vấn đề ở gân kheo cấp độ 2, dự kiến cần ít nhất 3 tuần để hồi phục.

Với mốc thời gian này, khả năng anh tái xuất tại World Cup 2026 là tương đối thấp, trừ khi "Selecao" lọt vào trận chung kết và cựu tiền vệ West Ham có sự hồi phục thần kỳ.

Paqueta buộc phải rời sân ngay sau hiệp một trong cuộc đối đầu tại Houston. Kết quả chụp cộng hưởng từ cho thấy mức độ tổn thương phức tạp hơn dự kiến. CBF thông báo tiền vệ thuộc biên chế Flamengo sẽ bắt đầu phác đồ điều trị chuyên sâu dưới sự giám sát chặt chẽ của đội ngũ y tế quốc gia để tìm kiếm cơ hội trở lại sớm nhất.

Việc mất anh là tổn thất cực lớn đối với hệ thống chiến thuật của Carlo Ancelotti. Tiền vệ này là quân bài không thể thay thế, đá chính mọi trận đấu từ đầu giải và được xem là "cỗ máy" vận hành tuyến giữa.

Ngoài Paqueta, Raphinha cũng đang phải điều trị chấn thương gân kheo từ vòng bảng. Dù ngôi sao của Barcelona bắt đầu tập nhẹ trở lại, việc thiếu vắng cùng lúc hai trụ cột trước trận đấu với Na Uy vào ngày 6/7 là bài toán hóc búa.

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