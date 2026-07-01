'Át chủ bài' của Brazil nguy cơ chia tay World Cup

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Lucas Paqueta nguy cơ bỏ lỡ phần còn lại của World Cup 2026.
Liên đoàn Bóng đá Brazil (CBF) vừa xác nhận Lucas Paqueta dính chấn thương cơ đùi trái nghiêm trọng sau trận thắng Nhật Bản 2-1 tại vòng 32 đội World Cup 2026 hôm 30/6. Theo các báo cáo y tế, ngôi sao 28 tuổi gặp vấn đề ở gân kheo cấp độ 2, dự kiến cần ít nhất 3 tuần để hồi phục.
Với mốc thời gian này, khả năng anh tái xuất tại World Cup 2026 là tương đối thấp, trừ khi "Selecao" lọt vào trận chung kết và cựu tiền vệ West Ham có sự hồi phục thần kỳ.
Ngoài Paqueta, Raphinha cũng đang phải điều trị chấn thương gân kheo từ vòng bảng. Dù ngôi sao của Barcelona bắt đầu tập nhẹ trở lại, việc thiếu vắng cùng lúc hai trụ cột trước trận đấu với Na Uy vào ngày 6/7 là bài toán hóc búa.
Công thức vô địch World Cup có thật không?
How to Win the World Cup là cuốn sách đi tìm bí mật phía sau chiếc cúp vàng danh giá qua góc nhìn của các HLV hàng đầu như Scolari hay Parreira. Tác giả Chris Evans cho thấy không có công thức cố định nào dẫn đến vinh quang. Chiến thắng World Cup luôn là sự kết hợp giữa chiến thuật, ngôi sao, may mắn và cả những khoảnh khắc không thể lường trước.