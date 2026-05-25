Anh Tây 'hoà tan' khi được người dân Cao Bằng mời uống rượu

Một buổi tối ở Cao Bằng, chàng trai Nga bắt gặp một lễ hội náo nhiệt. Vài phút sau, anh xuất hiện giữa vòng tròn nhảy múa và nâng chén cùng người dân bản địa.

Kanishchev Maksim chụp ảnh phía trước Nhà Hát Lớn (Hà Nội). Ảnh: NVCC.

Kanishchev Maksim (31 tuổi, quốc tịch Nga) đến Cao Bằng trong một kỳ nghỉ giữa tháng 5. Tại đây, anh bất ngờ chứng kiến một lễ hội địa phương, nơi tiếng nhạc rộn ràng còn người dân cùng nhau nhảy múa.

Chàng trai không ngờ rằng chỉ ít phút sau, mình đã trở thành một phần của sự kiện. Giữa dòng người đều nhịp múa theo tiếng nhạc, nam thanh niên ngoại quốc trở nên nổi bật với dáng người cao lớn cùng động tác vụng về, bắt chước người xung quanh.

"Người dân rất vui vẻ. Họ liên tục mời tôi nhảy cùng và uống rượu. Tất cả cùng tạo nên một bầu không khí rất tuyệt vời", anh kể với Tri Thức - Znews.

Maksim nhảy múa cùng người dân địa phương ở Cao Bằng, ngày 14/5. Ảnh: NVCC.

Theo Maksim, điều khiến anh nhớ nhất tại lễ hội không phải là các tiết mục biểu diễn, mà là cách mọi người chào đón một người lạ. Từ những người chưa từng gặp, họ nhanh chóng kéo anh vào vòng nhảy, cụng ly và trò chuyện như một người bạn quen. Bên cạnh không khí sôi nổi, lễ hội vẫn diễn ra an toàn và trật tự.

Đây là lần đầu Maksim đến Cao Bằng. Ngoài việc tham gia lễ hội địa phương, anh còn ghé thăm thác Bản Giốc. Khung cảnh dòng sông với những chiếc thuyền từ hai phía cùng di chuyển trên mặt nước để lại ấn tượng đặc biệt với vị khách Nga, trở thành một trong những trải nghiệm đáng nhớ nhất trong chuyến đi.

Trước đó, Maksim đã có 3 năm gắn bó với Việt Nam. Anh tới Hà Nội vào năm 2023 vì công việc và chỉ dự định ở lại trong thời gian ngắn. Nhưng rồi cuộc sống tại Việt Nam dần khiến anh thay đổi kế hoạch.

"Đã hơn 3 năm kể từ khi tôi đến Hà Nội và hiện tôi vẫn chưa có ý định rời đi. Nơi đây rất tuyệt vời", anh nói.

Maksim chụp ảnh ở Núi Thủng (Cao Bằng). Ảnh: NVCC.

Theo nam thanh niên người Nga, điều khiến anh quyết định ở lại là nhịp sống không quá vội vã, cảm giác an toàn và chi phí sinh hoạt tương đối dễ chịu. Hiện anh sống tại Hà Nội và dành nhiều thời gian khám phá thành phố bằng cách đạp xe hoặc đi bộ quanh hồ Tây. Chàng trai cũng thích ghé các quán bia hơi cùng bạn bè.

"Người Việt rất thân thiện và tích cực. Đó là một trong những lý do khiến tôi muốn tiếp tục ở lại đây", anh nói.

Những trải nghiệm như của Maksim đang góp phần phản ánh xu hướng tăng trưởng mạnh mẽ của dòng khách Nga đến Việt Nam thời gian gần đây. Năm 2025, Việt Nam đón khoảng 690.000 lượt khách Nga, gần gấp 3 so với năm trước và vượt cả giai đoạn trước đại dịch Covid-19. Chỉ trong tháng 4/2026, lượng khách Nga đã đạt hơn 137.000 lượt, mức cao nhất kể từ đầu năm.

Theo Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh, Nga vẫn là một trong những thị trường quốc tế giàu tiềm năng của du lịch Việt Nam. Nhu cầu nghỉ dưỡng dài ngày của du khách Nga được cho là đang tiếp tục tăng trong thời gian gần đây.

LƯỢNG KHÁCH NGA ĐẾN VIỆT NAM TỪ GIAI ĐOẠN 2015-2025 Nguồn: Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nhãn 2015 2016 2017 2018 2019 2020 (Covid-19) 2021 (Covid-19) 2022 2023 2024 2025 Lượt khách Lượt khách 339.27 433.987 574.164 606.637 646.524 0 0 39.921 125.61 232.3 689.714