Yamal dính chấn thương không thể chữa khỏi

  • Thứ sáu, 31/10/2025 18:31 (GMT+7)
  • 38 phút trước

Lamine Yamal khả năng sống chung với căn bệnh mãn tính vùng háng, loại chấn thương được cho là không thể chữa dứt điểm và ảnh hưởng đến phần còn lại trong sự nghiệp.

Kiểu chấn thương của Yamal được cho là khó điều trị.

Kể từ khi ra mắt đội một Barca ở tuổi 15 vào tháng 8/2023, Yamal nhanh chóng trở thành hiện tượng của bóng đá thế giới. Năm 2024, anh góp công lớn giúp Tây Ban Nha vô địch Euro và cùng Barca giành cú ăn 3 quốc nội. Ở tuổi 18, Yamal còn về nhì ở cuộc đua Quả bóng vàng 2025, chỉ sau Ousmane Dembele.

Tuy nhiên, sau ánh hào quang là một nỗi lo âm ỉ. Trong trận El Clasico gần đây, nhiều người để ý thấy Yamal thường xuyên nhăn mặt vì đau và di chuyển gượng gạo - dấu hiệu của chấn thương vùng háng dai dẳng. Nguồn tin từ tờ Sport tiết lộ cầu thủ này mắc pubalgia - căn bệnh mãn tính gây đau ở vùng mu, rất khó điều trị và gần như không thể khỏi hoàn toàn.

Chuyên gia vật lý trị liệu Lluis Puig giải thích: "Đây không phải là chấn thương cơ thông thường, mà rối loạn ở khu vực nơi nhiều nhóm cơ giao nhau. Không thể nói nó sẽ khỏi trong một tháng hay hai tháng. Cầu thủ phải sống chung với nó và cần tập trung vào các bài phục hồi, bù trừ để duy trì khả năng thi đấu ở đẳng cấp cao".

Bác sĩ thể thao nổi tiếng Dr. Ripoll cũng cảnh báo: "Pubalgia là chấn thương rất khó điều trị. Nó khiến cầu thủ giảm tới 50% khả năng di chuyển và dứt điểm - điều đã thấy rõ ở Yamal trong trận gặp Real Madrid".

Theo các chuyên gia, nguyên nhân có thể xuất phát từ việc cơ thể Yamal phát triển quá nhanh trong giai đoạn tuổi teen, khiến cơ và khung xương chưa kịp thích nghi.

Lionel Messi cũng từng hai lần phải điều trị chấn thương tương tự trong giai đoạn 2000-2008. Và giờ đây, cầu thủ được xem là "người kế thừa" của anh có nguy cơ đối mặt với cùng nỗi ám ảnh ấy.

