Yamal có giá cao hơn Messi gần 19 lần?

Chỉ ít ngày trước trận chung kết World Cup 2026, TransferRoom đưa ra một con số thú vị về định giá của Lionel Messi và Lamine Yamal.

Yamal là một trong những cầu thủ đắt giá nhất hiện tại. Ảnh: Reuters.

Lamine Yamal và Lionel Messi hứa hẹn có cuộc đối đầu căng thẳng trong trận chung kết World Cup 2026 diễn ra rạng sáng 20/7. Nhưng trên thị trường chuyển nhượng, khoảng cách giữa hai ngôi sao hiện lớn hơn rất nhiều so với những gì được dự báo diễn ra trên sân cỏ.

Theo nền tảng TransferRoom, Yamal được định giá khoảng 249 triệu euro, trong khi Messi chỉ ở mức 13,2 triệu euro. Như vậy, giá trị chuyển nhượng của Yamal cao hơn gần 19 lần siêu sao người Argentina.

Cả hai đều trưởng thành từ lò đào tạo La Masia của Barcelona và thường xuyên được đặt lên bàn cân nhờ tài năng cũng như tầm ảnh hưởng. Tuy nhiên, mức định giá hiện tại phản ánh hai giai đoạn hoàn toàn khác nhau trong sự nghiệp.

TransferRoom cho biết giá trị cầu thủ không đơn thuần được xác định bởi đẳng cấp hay danh tiếng. Hệ thống này tính toán dựa trên nhiều yếu tố như độ tuổi, phong độ gần đây, thời hạn hợp đồng và đặc biệt là tiềm năng bán lại trong tương lai.

Ở tuổi 19, Yamal vẫn còn cả chặng đường dài phía trước, được xem là một trong những tài sản giá trị nhất của bóng đá thế giới. Trong khi đó, Messi bước sang tuổi 39 và đang ở giai đoạn cuối sự nghiệp, khiến giá trị chuyển nhượng giảm đáng kể dù vẫn duy trì tầm ảnh hưởng lớn trên sân cỏ.

Theo TransferRoom, đây là cách tiếp cận nhằm phản ánh mức phí thực tế mà một CLB sẵn sàng chi trả nếu thương vụ diễn ra, thay vì chỉ đánh giá năng lực chuyên môn.

Rạng sáng 20/7, Yamal và Messi sẽ có màn đối đầu được chờ đợi nhất tại sân MetLife ở New Jersey (Mỹ) khi Tây Ban Nha gặp Argentina trong trận chung kết World Cup 2026.

Cụ bà 100 tuổi đồng hành cùng Argentina vào chung kết World Cup 2026 Ở tuổi 100, cụ bà Pauline Kana tiếp tục sát cánh cùng tuyển Argentina và sẽ có mặt trên khán đài theo dõi Messi cùng đồng đội tranh ngôi vô địch World Cup 2026.