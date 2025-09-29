Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Ý tưởng Ronaldo so găng với Rooney

  • Thứ hai, 29/9/2025 10:30 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Một ý tưởng kỳ lạ nhưng thú vị khi Wayne Rooney và Cristiano Ronaldo được khuyến khích bước lên võ đài để tạo nên "một trận quyền anh toàn cầu".

Rooney và Ronaldo từng là cặp bài trùng ở MU.

Malik Scott, HLV từng làm việc với cựu vô địch hạng nặng Deontay Wilder, cho rằng màn so găng giữa Rooney và Ronaldo sẽ tạo cơn sốt chưa từng có: "Ronaldo đấu Rooney chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý khắp thế giới. Đây sẽ là một sự kiện toàn cầu, mang đến niềm vui cho khán giả và đưa boxing đến gần công chúng hơn".

Dù kịch bản Ronaldo - Rooney thượng đài gần như khó xảy ra, nó vẫn khiến dư luận sôi nổi bàn tán. Rooney liên tục được gợi ý cho các màn "đấu tay đôi" với giới cựu cầu thủ. "Gã Shrek" có niềm đam mê lớn cho bộ môn boxing. Anh thường tập boxing trong thời gian rỗi.

Cá nhân Ronaldo cũng yêu thích các môn thể thao đối kháng, đặc biệt MMA và quyền anh. CR7 thậm chí từng tham gia vào một cuộc tranh luận với nhà vô địch UFC Ilia Topuria. Ronaldo chỉ trích Topuria vì "nói quá nhiều" về cựu vô địch hạng nặng UFC Francis Ngannou.

Rooney và Ronaldo cùng nhau ra sân hơn 200 trận cho MU dưới thời Sir Alex Ferguson. Dù vậy, cả hai vướng tin đồn "bằng mặt không bằng lòng" sau vụ Ronaldo nháy mắt với trọng tài khiến Rooney nhận thẻ đỏ ở tứ kết World Cup 2006. Rooney cũng nhiều lần công khai ủng hộ Lionel Messi trong cuộc tranh luận cầu thủ hay nhất thế giới, làm dấy lên nghi vấn rạn nứt.

Tuy nhiên, cựu đội trưởng tuyển Anh phủ nhận trên podcast của Rio Ferdinand: "Người ta nghĩ tôi ghét Ronaldo, nhưng sự thật tôi yêu quý cậu ấy. Tôi coi Ronaldo là thiên tài và rất thích được chơi cùng. Thực tế, chúng tôi từng rất thân thiết", Rooney khẳng định.

Sesko tái hiện thành tích của Ronaldo

Benjamin Sesko trở thành điểm sáng hiếm hoi của MU trong trận thua Brentford 1-3 ở vòng 6 Premier League tối 27/9.

27:1626 hôm qua

Blanc bay ghế vì Ronaldo và Al Nassr

Chỉ một ngày sau thất bại trước Al Nassr của Cristiano Ronaldo, ban lãnh đạo Al Ittihad ra quyết định gây sốc: sa thải HLV Laurent Blanc, dù chiến lược gia người Pháp vừa giúp đội bóng đăng quang Saudi Pro League hồi tháng 5.

28:1688 hôm qua

Ronaldo tỏa sáng, Al Nassr độc chiếm ngôi đầu SPL

Rạng sáng 27/9, Cristiano Ronaldo ghi bàn giúp Al Nassr đánh bại Al Ittihad 2-0 ở vòng 4 Saudi Pro League

04:37 27/9/2025

Cuốn “The Italian Job” do cố danh thủ Gianluca Vialli viết chung với nhà báo nổi tiếng Gabriele Marcotti mang tới độc giả góc nhìn khác biệt về bóng đá Italy, nơi cuộc chơi được coi như đánh trận.

Minh Nghi

Rooney đấu Ronaldo Cristiano Ronaldo Wayne Rooney Võ thuật Rooney quyền anh Ronaldo

  • Cristiano Ronaldo

    Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro (sinh ngày 05/02/1985) là siêu sao bóng đá Bồ Đào Nha, được công nhận rộng rãi là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại. Hiện anh đang thi đấu cho CLB Al-Nassr tại giải Saudi Pro League và là đội trưởng đội tuyển bóng đá quốc gia Bồ Đào Nha. Vào ngày 01/07/2009, Ronaldo trở thành cầu thủ đắt giá nhất lịch sử bóng đá thế giới khi chuyển từ Manchester United sang Real Madrid với mức giá 80 triệu bảng (tương đương 94 triệu euro).Anh đã giành được 5 Quả bóng vàng (Ballon d'Or), 4 Chiếc giày vàng châu Âu (European Golden Shoe) và 3 giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất FIFA (The Best FIFA Men's Player). Ronaldo là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong lịch sử bóng đá quốc tế và là cầu thủ ghi bàn kỷ lục của Real Madrid với 450 bàn thắng.Anh là cầu thủ đầu tiên ghi được ít nhất 100 bàn thắng cho 4 câu lạc bộ khác nhau (Manchester United, Real Madrid, Juventus và Al-Nassr).Và là cầu thủ duy nhất ghi bàn ở cả 5 kỳ World Cup (2006, 2010, 2014, 2018, 2022) và 5 kỳ EURO (2004, 2008, 2012, 2016, 2020), đồng thời là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong lịch sử Champions League.

    Bạn có biết:

    • Ngày sinh: 05/02/1985
    • Chiều cao: 1,87 m
    • Số áo: 7
    • Câu lạc bộ hiện tại: Al-Nassr FC (Saudi Arabia), hợp đồng đến năm 2027.

    Cristiano Ronaldo đã ghi hơn 900 bàn thắng trong sự nghiệp chuyên nghiệp (cho cả CLB và đội tuyển). CR7 nổi tiếng với sự chuyên nghiệp, ý chí tập luyện phi thường và lòng quyết tâm duy trì phong độ đỉnh cao ở một độ tuổi mà ít cầu thủ nào có thể làm được.

Đọc tiếp

Amorim can cap sach hoc Conte hinh anh

Amorim cần cắp sách học Conte

37 phút trước 11:24 29/9/2025

0

Manchester United đang lạc lối dưới thời Ruben Amorim. Hệ thống 3-4-2-1 mà ông kiên định áp dụng không những không phát huy điểm mạnh của cầu thủ, mà còn phơi bày hàng loạt điểm yếu chết người.

Dan sao nhap tich Malaysia tra gia hinh anh

Dàn sao nhập tịch Malaysia trả giá

2 giờ trước 10:30 29/9/2025

0

Sau đòn trừng phạt từ FIFA, phần lớn trong nhóm cầu thủ nhập tịch của Malaysia đã bị gạch tên khỏi danh sách thi đấu tại câu lạc bộ chủ quản.

