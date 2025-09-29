Ý tưởng Ronaldo so găng với Rooney

Một ý tưởng kỳ lạ nhưng thú vị khi Wayne Rooney và Cristiano Ronaldo được khuyến khích bước lên võ đài để tạo nên "một trận quyền anh toàn cầu".

Rooney và Ronaldo từng là cặp bài trùng ở MU.

Malik Scott, HLV từng làm việc với cựu vô địch hạng nặng Deontay Wilder, cho rằng màn so găng giữa Rooney và Ronaldo sẽ tạo cơn sốt chưa từng có: "Ronaldo đấu Rooney chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý khắp thế giới. Đây sẽ là một sự kiện toàn cầu, mang đến niềm vui cho khán giả và đưa boxing đến gần công chúng hơn".

Dù kịch bản Ronaldo - Rooney thượng đài gần như khó xảy ra, nó vẫn khiến dư luận sôi nổi bàn tán. Rooney liên tục được gợi ý cho các màn "đấu tay đôi" với giới cựu cầu thủ. "Gã Shrek" có niềm đam mê lớn cho bộ môn boxing. Anh thường tập boxing trong thời gian rỗi.

Cá nhân Ronaldo cũng yêu thích các môn thể thao đối kháng, đặc biệt MMA và quyền anh. CR7 thậm chí từng tham gia vào một cuộc tranh luận với nhà vô địch UFC Ilia Topuria. Ronaldo chỉ trích Topuria vì "nói quá nhiều" về cựu vô địch hạng nặng UFC Francis Ngannou.

Rooney và Ronaldo cùng nhau ra sân hơn 200 trận cho MU dưới thời Sir Alex Ferguson. Dù vậy, cả hai vướng tin đồn "bằng mặt không bằng lòng" sau vụ Ronaldo nháy mắt với trọng tài khiến Rooney nhận thẻ đỏ ở tứ kết World Cup 2006. Rooney cũng nhiều lần công khai ủng hộ Lionel Messi trong cuộc tranh luận cầu thủ hay nhất thế giới, làm dấy lên nghi vấn rạn nứt.

Tuy nhiên, cựu đội trưởng tuyển Anh phủ nhận trên podcast của Rio Ferdinand: "Người ta nghĩ tôi ghét Ronaldo, nhưng sự thật tôi yêu quý cậu ấy. Tôi coi Ronaldo là thiên tài và rất thích được chơi cùng. Thực tế, chúng tôi từng rất thân thiết", Rooney khẳng định.