Sesko tái hiện thành tích của Ronaldo

Benjamin Sesko trở thành điểm sáng hiếm hoi của MU trong trận thua Brentford 1-3 ở vòng 6 Premier League tối 27/9.

Sesko có bàn đầu tiên cho MU. Ảnh: Reuters.

Bản hợp đồng trị giá 74 triệu bảng ở kỳ chuyển nhượng hè 2025 có bàn thắng đầu tiên cho MU sau khởi đầu chật vật. Phút 26 trận gặp Brentford, Sesko phải mất đến 3 cú dứt điểm liên tiếp mới có thể làm tung lưới đội chủ nhà, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho MU.

Với bàn thắng này, Sesko tạo ra thống kê đáng chú ý. Tền đạo 22 tuổi tung ra tổng cộng 6 cú sút, trong đó 4 cú trúng đích. Đáng nói, cả 4 cú dứt điểm này đều diễn ra trong hiệp một.

Thành tích giúp Sesko trở thành cầu thủ đầu tiên của MU có ít nhất 4 cú sút trúng đích trong hiệp một ở một trận đấu Premier League, kể từ khi Cristiano Ronaldo làm được điều này năm 2021 trước West Ham.

Dù MU tiếp tục sa sút khi chỉ giành 34 điểm sau 33 trận dưới thời Ruben Amorim, sự tiến bộ của Sesko có thể giúp ban huấn luyện và người hâm mộ lạc quan hơn.

Giới chuyên môn cho rằng bàn thắng này có thể trở thành cú hích lớn về mặt tâm lý, giúp Sesko tự tin hơn và mở ra chuỗi ghi bàn trong thời gian tới. Trước đó, Sesko tịt ngòi trong 6 trận liên tiếp, khiến anh chịu không ít chỉ trích từ truyền thông và người hâm mộ.

