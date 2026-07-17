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Thể thao Thể thao Việt Nam

Xuất hiện đội pickleball mới với dàn sao giàu thực lực

  • Thứ sáu, 17/7/2026 20:14 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Hàng loạt ngôi sao của pickleball Việt Nam sẽ cùng khoác lên mình chung màu áo, đánh dấu sự ra đời của một đội pickleball giàu thực lực.

Cả Đỗ Minh Quân, Trịnh Linh Giang, Trương Vinh Hiển, Sophia Phương Anh, Sophia Huỳnh Trần, Phạm Hồng Nam và Sóc Nâu đều là những tên tuổi có tiếng trong làng pickleball Việt Nam. Họ sẽ cùng khoác áo Team Jogarbola Pickleball. Lễ ra mắt đội hình này được tổ chức sáng nay (17/7) tại Hà Nội.

Sophia Phương Anh, Sophia Huỳnh, Pickleball ảnh 1

Họ đều là những VĐV giàu thực lực của giới pickleball Việt Nam. Linh Giang từng vô địch đơn nam ở PPA Tour Malaysia, giải đấu khá danh giá trong khu vực. Minh Quân và Vinh Hiển cũng là hai cái tên quen mặt, đã đăng quang nhiều giải khác nhau. Còn Sophia Phương Anh, Sophia Huỳnh Trần cũng nổi tiếng bậc nhất trong giới nữ, đã chứng minh trình độ tại nhiều giải khác nhau.

Các vận động viên sẽ đồng hành cùng Jogarbola không chỉ trên các sân đấu mà còn trong các hoạt động phát triển cộng đồng, giao lưu người chơi, quảng bá hình ảnh thương hiệu và đặc biệt là tham gia trực tiếp vào quá trình thử nghiệm, đánh giá và hoàn thiện các dòng sản phẩm pickleball mới.

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Huy Trưởng - Thanh Hà

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