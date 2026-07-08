Michelob ULTRA đồng hành Giải Pickleball Châu Á Mở rộng 2026

Michelob ULTRA để lại dấu ấn với vai trò Nhà tài trợ Danh xưng tại giải đấu, đồng hành cùng các vận động viên ở những khoảnh khắc ăn mừng.

Diễn ra tại TP.HCM từ 4/6 đến 7/6, Giải Pickleball Michelob ULTRA - Châu Á Mở rộng 2026 quy tụ đông đảo vận động viên trong nước và quốc tế, đồng thời trở thành điểm gặp gỡ của cộng đồng yêu thể thao và theo đuổi phong cách sống năng động.

Lan tỏa tinh thần kết nối cùng cộng đồng pickleball châu Á

Ngoài những khoảnh khắc bùng nổ cùng các trận đấu hấp dẫn trên sân, giải đấu cũng mang đến bầu không khí giao lưu cởi mở, nơi người chơi và khán giả cùng chia sẻ niềm vui, kết nối và tận hưởng trải nghiệm trọn vẹn.

Không khí giải đấu bùng nổ với những màn so tài tốc độ và đầy kịch tính.

Sự phát triển mạnh mẽ của pickleball trong vài năm gần đây cho thấy sức hút của những bộ môn thể thao mang tính cộng đồng cao, cởi mở và dễ tiếp cận. Với cộng đồng người chơi pickleball, môn thể thao này vừa là một hoạt động vận động hiệu quả, vừa phù hợp với nhịp sống cân bằng khi cộng hưởng thể thao, kết nối xã hội và trải nghiệm cá nhân.

Đó cũng là lý do Michelob ULTRA lựa chọn đồng hành cùng giải đấu với vai trò Nhà tài trợ Danh xưng. Tinh thần “Active. Connected. Balanced” (Năng động. Kết nối. Cân bằng) của Michelob ULTRA được thể hiện rõ nét tại giải đấu năm nay khi mang đến những trải nghiệm thể thao hiện đại và giàu cảm hứng, đồng thời góp phần kết nối cộng đồng pickleball quốc tế. Bên cạnh những màn tranh tài đỉnh cao, hoạt động ULTRA Meet & Greet trong khuôn khổ giải đấu đã tạo cơ hội để người hâm mộ giao lưu cùng các vận động viên pickleball chuyên nghiệp và chia sẻ niềm vui với những người có chung đam mê.

Ông Craig MacLean, Chủ tịch AB InBev khu vực Đông Nam Á, chia sẻ tại sự kiện.

Việc lựa chọn đồng hành cùng một giải đấu mang tính cộng đồng cao như pickleball cũng đồng thời phản ánh định hướng mà Michelob ULTRA theo đuổi tại thị trường Việt Nam: Tôn vinh lối sống năng động, cân bằng và kết nối, đồng thời trở thành một phần trong những khoảnh khắc thư giãn, giao lưu hay ăn mừng thường nhật của thế hệ người tiêu dùng hiện đại.

Vị bia vượt trội, xứng tầm cuộc chơi sau mỗi trận đấu

Từ những cuộc trò chuyện, màn giao lưu đến những khoảnh khắc “cheers” cùng bạn bè, tinh thần kết nối và lối sống năng động được Michelob ULTRA đồng hành lan tỏa xuyên suốt Giải Pickleball Michelob ULTRA - châu Á Mở rộng 2026. Thuộc AB InBev - tập đoàn bia hàng đầu thế giới, Michelob ULTRA ra mắt lần đầu tại Mỹ vào năm 2002 và nhanh chóng trở thành một trong những thương hiệu bia nhẹ tăng trưởng nhanh tại thị trường này. Khi ra mắt tại Việt Nam, Michelob ULTRA đồng hành cùng những người theo đuổi phong cách sống hiện đại, năng động và cân bằng, nơi vận động, kết nối và tận hưởng có trách nhiệm song hành trong nhịp sống hàng ngày.

Là dòng bia lager nhẹ với 68 calories cho một lon 250 ml, 2,1g carbs và nồng độ cồn 4,2%, Michelob ULTRA mang đến một vị bia dễ uống với trải nghiệm thưởng thức nhẹ nhàng. Công thức kết hợp từ nước, gạo, mạch nha và hoa bia tạo nên lớp hương ngũ cốc dịu nhẹ, vị bia cân bằng, độ đắng vừa phải cùng hậu vị êm mượt, phù hợp với những khoảnh khắc thư giãn và kết nối.

Từ sân đấu đến khán đài, giải đấu đã tạo nên những kết nối ý nghĩa.

Tinh thần “Vị bia vượt trội - Xứng tầm cuộc chơi” cũng được thể hiện qua cách Michelob ULTRA tiếp cận trải nghiệm thưởng thức cân bằng, hiện đại và phù hợp với phong cách sống năng động ngày nay. Với hai dung tích 250 ml và 330 ml, sản phẩm mang đến thêm lựa chọn linh hoạt cho nhiều dịp khác nhau, từ những buổi gặp gỡ thân mật đến các khoảnh khắc kết nối cùng cộng đồng sau cuộc chơi.

Vị bia nhẹ, sảng khoái cho mọi cuộc chơi xứng tầm.

Đồng hành cùng cộng đồng pickleball tại giải đấu với tư cách Nhà tài trợ Danh xưng, Michelob ULTRA đang từng bước tạo dấu ấn tại thị trường Việt Nam như lựa chọn phù hợp cho những khoảnh khắc thư giãn, kết nối và ăn mừng của thế hệ người tiêu dùng hiện đại.

Người dưới 18 tuổi không được uống rượu, bia.