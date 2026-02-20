Xe Nhật vẫn dẫn đầu danh sách tin cậy

Độ tin cậy của ôtô tại Mỹ có dấu hiệu suy giảm, nhưng xe Nhật vẫn dẫn đầu danh sách ít gặp sự cố nhất.

Chuyên trang Motor1 dẫn kết quả nghiên cứu mới nhất do JD Power thực hiện cho thấy số lượng sự cố tổng thể ghi nhận trên mỗi xe tại Mỹ đang ở mức cao nhất kể từ năm 2022. Điều này đồng nghĩa ôtô ngày càng kém tin cậy, trong khi xe Nhật tiếp tục dẫn đầu danh sách đáng tin cậy nhất tại Mỹ.

Ôtô hạng sang nhìn chung vẫn kém tin cậy hơn so với những thương hiệu phổ thông, khoảng cách về “độ tin cậy” giữa 2 nhóm cũng ngày càng gia tăng.

Nghiên cứu do JD Power thực hiện đã thống kê số lượng sự cố được báo cáo bởi chủ xe sau 3 năm sử dụng. Kết quả, mức trung bình toàn ngành xe ở Mỹ đã tăng 2 điểm so với năm ngoái, đạt 204 sự cố trên 100 xe, hay 204 điểm PP100. Trong nghiên cứu này, điểm số PP100 càng thấp đồng nghĩa thương hiệu đó càng đáng tin cậy.

Lexus tiếp tục là thương hiệu đáng tin cậy nhất theo nghiên cứu do JD Power thực hiện, sở hữu 151 điểm PP100. Mức trung bình của nhóm xe sang là 217 điểm PP100, tăng 8 điểm so với năm ngoái.

Các thương hiệu xe sang cũng sở hữu những chỉ số “tin cậy” kém hơn so với thương hiệu phổ thông, bao gồm tính năng, điều khiển, màn hình và trải nghiệm lái.

Buick xếp thứ hai danh sách với 160 điểm PP100, đồng thời là hãng xe phổ thông đáng tin cậy nhất. Mini sở hữu 168 điểm PP100, còn Chevrolet có 178 điểm.

Nhìn chung, người dùng phàn nàn khá nhiều về khả năng kết nối điện thoại thông minh với xe, đặc biệt trên các dòng Toyota Corolla, Toyota Camry, Subaru Crosstrek, Chevrolet Equinox và Ram 1500.

JD Power cho hay khả năng kết nối điện thoại, tính năng Bluetooth, sạc không dây và các ứng dụng của hãng chiếm gần một nửa số vấn đề được báo cáo trong hạng mục hệ thống thông tin giải trí.

Người dùng cũng phàn nàn về ngoại thất xe, chẳng hạn các tiếng ồn bất thường trong quá trình sử dụng.

"Khi khách hàng sử dụng lâu hơn, trải nghiệm sở hữu lâu dài trở nên quan trọng hơn bao giờ hết," Jason Norton - Giám đốc đánh giá hiệu suất ôtô của JD Power - chia sẻ nhận định.