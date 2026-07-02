Xe điện Tesla Model Y tự mất lái, tông vào dải phân cách và bốc cháy

Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vừa xảy ra trên đường cao tốc G50, Trùng Khánh (Trung Quốc) khiến một chiếc Tesla Model Y bốc cháy dữ dội.

Theo trang Ifeng, chiếc Tesla Model Y khi đang di chuyển trên cao tốc thì gặp hiện tượng trượt nước (hydroplaning) do mặt đường tích tụ nước mưa lớn. Chiếc xe mất lái, đâm mạnh vào dải phân cách và ngay lập tức bốc cháy do hiện tượng quá nhiệt pin.

"Tôi thấy chiếc xe bốc khói rồi lửa bùng lên rất nhanh", một tài xế đi ngang qua đã chia sẻ với tờ CarnewsChina.

May mắn thay, một tài xế điều khiển chiếc xe Li i6 (thuộc hãng xe điện Li Auto) lưu thông cùng thời điểm đã kịp thời tấp vào làn khẩn cấp. Người này dũng cảm lao đến, phá cửa và kéo tài xế chiếc Tesla đang trong trạng thái bất tỉnh ra ngoài, chỉ vài phút trước khi ngọn lửa bao trùm toàn bộ cabin. Lực lượng cứu hộ có mặt ngay sau đó để dập tắt đám cháy, nhưng phần khung gầm và toàn bộ chiếc Model Y đã bị thiêu rụi hoàn toàn.

Các chuyên gia kỹ thuật nhận định va chạm ở tốc độ cao đã làm biến dạng các tấm ốp hông, đâm thủng lớp vỏ bảo vệ và gây ra hư hỏng cơ học nghiêm trọng cho các cell pin bên trong. Hiện tượng lan tỏa nhiệt diễn ra quá nhanh khiến các tấm chắn bảo vệ nội khu bị vô hiệu hóa.

Chiếc Tesla Model Y vô tình trượt khỏi mặt đường và đâm vào dải phân cách, cháy rụi. Ảnh: Tesla.

Dù vậy, phần cấu trúc khung vững chắc dọc theo các cột chịu lực của Model Y vẫn giữ được không gian cơ học vừa đủ, giúp "người hùng" từ xe Li Auto có thể thực hiện thao tác cứu hộ và kéo nạn nhân ra ngoài kịp thời.

Vụ việc diễn ra trong bối cảnh Tesla đang nỗ lực tuyển dụng nhân sự mảng lái xe thông minh tại 9 thành phố lớn của Trung Quốc nhằm đẩy nhanh quá trình xác thực an toàn và ổn định thị phần.

Dữ liệu đăng ký xe mới từ China EV DataTracker cho thấy thương hiệu Mỹ đã bàn giao được 47.281 xe trong tháng 5 tại thị trường Trung Quốc, phục hồi mạnh mẽ với mức tăng 82,2% so với tháng trước. Trước đó, hãng phải đối mặt với mức sụt giảm nghiêm trọng khi lượng xe bán ra chỉ đạt 25.956 chiếc. Hiện tại, Tesla đang nắm giữ 3,1% thị phần phân khúc xe năng lượng mới tại quốc gia này.