Xe điện siêu sang Rolls-Royce Nightingale lăn bánh trên đường phố

Ra mắt vào tháng 4/2026, Rolls-Royce Nightingale là mẫu xe mở màn cho chương trình Coachbuild Collection, vốn chỉ dành cho những khách hàng được tuyển chọn, có sự am hiểu sâu sắc và gắn bó với thiết kế của thương hiệu này.