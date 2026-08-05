Xe điện siêu sang Rolls-Royce Nightingale lăn bánh trên đường phố

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Ra mắt vào tháng 4/2026, Rolls-Royce Nightingale là mẫu xe mở màn cho chương trình Coachbuild Collection, vốn chỉ dành cho những khách hàng được tuyển chọn, có sự am hiểu sâu sắc và gắn bó với thiết kế của thương hiệu này.
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Mới đây, mẫu xe điện mui trần này vừa được bắt gặp tại các thị trấn ven biển Địa Trung Hải. Rolls-Royce cho biết "Project Nightingale" đang trong giai đoạn thử nghiệm.
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Rolls-Royce Nightingale được phát triển trên nền tảng EV Architecture of Luxury mà không phải từ một mẫu xe có sẵn, mang phong cách Streamline Moderne của thời kỳ Art Deco.
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Có chiều dài lên đến 5,76 m, Nightingale sở hữu kích thước tương đương với Phantom. Xe mang nước sơn xanh Côte d’Azur Blue, kết hợp hiệu ứng các hạt tán sáng màu đỏ.
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Đi kèm là bộ mâm có kích thước 24 inch - lớn nhất từng xuất hiện trên một mẫu Rolls-Royce. Cụm đèn hậu có thiết kế siêu mảnh và vuốt vuông góc từ trên xuống độc đáo.
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Tính tối giản của nội thất Rolls-Royce Nightingale được đề cao thông qua 5 núm điều khiển chính, đặc biệt là cụm điều khiển Spirit of Ecstasy dạng xoay được giấu dưới tựa tay.
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Rolls-Royce Nightingale được phát triển trên nền tảng Architecture of Luxury, tuy nhiên hãng vẫn chưa tiết lộ thông số. Đi kèm là bộ khuếch tán gió Aero Afterdeck bằng sợi carbon giúp đảm bảo độ ổn định ở tốc độ cao mà không cần cánh gió.
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Tên của chiếc xe hơi này bắt nguồn từ 'Le Rossignol' - tiếng Pháp có nghĩa là 'chim họa mi' (Nightingale), cũng là tên của một ngôi nhà trong khu đất Côte d'Azur của Sir Henry Royce, một dinh thự ông xây dựng cho các nhà thiết kế và kỹ sư của mình.
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Nắp khoang hành lý dạng "Piano Boot" mở ngang kiểu cantilever, vừa gợi hình ảnh chiếc Grand Piano vừa biến thao tác đóng mở thành một nghi thức đầy tính trình diễn.
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Rolls-Royce Nightingale chỉ được sản xuất giới hạn 100 chiếc với giá khởi điểm từ 9,5 triệu USD. Những chiếc đầu tiên có thể được bàn giao vào đầu năm 2028.
Sách hay đọc trên xe
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