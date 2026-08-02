Xe điện đang áp đảo thị trường MPV Việt

Nhóm xe thuần điện của VinFast chiếm quá nửa thị phần MPV tại Việt Nam. Sự chuyển dịch này có thể kéo theo màn ra mắt của thêm nhiều xe điện hóa ở phân khúc MPV.

Không còn ở giai đoạn hưng thịnh nhưng phân khúc MPV tại Việt Nam vẫn đang quy tụ sự tham gia của hơn 10 mẫu xe đến từ các thương hiệu khác nhau.

Màn ra mắt cuối năm ngoái của các mẫu MPV điện tạo ra sự xáo trộn đáng kể khi giờ đây, xe xăng đang dần đuối sức trước xe điện trong phân khúc MPV phổ thông tại Việt Nam.

Xe điện chiếm hơn nửa thị phần

Báo cáo từ Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA) và TC Motor cho thấy các dòng MPV chạy xăng bán được tổng cộng 28.564 xe trong nửa đầu năm nay.

Mitsubishi Xpander tiếp tục là cái tên dẫn đầu nhóm này, doanh số đạt 7.791 xe sau 6 tháng đã qua của năm 2026. Toyota Innova Cross đứng ngay sau khi ghi nhận doanh số 5.623 xe, trong đó có 2.511 xe thuộc phiên bản hybrid.

Xe Nhật dẫn đầu doanh số MPV chạy xăng. Ảnh: Mitsubishi, Toyota.

Toyota Veloz Cross bán được 5.097 xe trong cùng kỳ, xếp trên Kia Carens, Kia Carnival khi bộ đôi này ghi nhận doanh số lần lượt 2.476 xe và 2.314 xe.

Hyundai Stargazer (1.989 xe) và Honda BR-V (1.270 xe) là những cái tên cuối cùng thuộc danh sách MPV bán được trên 1.000 xe trong nửa đầu năm. Nhóm Suzuki XL7 Hybrid, Hyundai Custin và Toyota Avanza Premio bán được lần lượt 995 xe, 582 xe và 427 xe.

Tuy nhiên, xe điện mới là nhóm giành chiến thắng áp đảo ở phân khúc này. Báo cáo từ VinFast cho thấy Limo Green bán được 27.927 xe trong nửa đầu năm, còn doanh số cùng kỳ của VF MPV 7 là 9.177 xe.

Với tổng cộng 37.104 xe, hai mẫu MPV thuần điện của VinFast đóng góp 56,5% tổng lượng tiêu thụ MPV tại Việt Nam. Dù chỉ vừa tham gia thị trường từ giai đoạn cuối năm ngoái, các mẫu MPV điện thương hiệu VinFast đang cho thấy sức hút đáng kể.

Xe điện áp đảo thị trường MPV tại Việt Nam Cơ cấu doanh số MPV tại Việt Nam trong nửa đầu năm (Số liệu: VAMA, TC Motor, VinFast) Nhãn VinFast Limo Green VinFast VF MPV 7 Mitsubishi Xpander Toyota Innova Cross Toyota Veloz Cross Kia Carens Kia Carnival Hyundai Stargazer Honda BR-V Các xe khác

xe 27927 9177 7791 5623 5097 2476 2314 1989 1270 2004

Thị trường Việt còn có mẫu MPV thuần điện BYD M6, ra mắt từ tháng 10/2024. Trong một sự kiện gần đây, BYD Việt Nam tiết lộ doanh số M6 hiện vượt mốc 2.000 xe, tuy nhiên không chia sẻ thêm chi tiết cũng như số liệu theo từng kỳ.

Một MPV thuần điện đáng chú ý khác là Grango của thương hiệu Wuling, đã được mở bán chính thức dưới quyền phân phối của TMT Motors. Xe có giá 499 triệu đồng, sở hữu cấu hình 3 hàng ghế, 7 chỗ ngồi, trong đó hàng 2 bố trí 2 ghế đơn.

Hưởng lợi từ chi phí sử dụng?

So với xe thuần xăng, ôtô thuần điện và cả những mẫu xe trang bị hệ truyền động hybrid có lợi thế hơn về chi phí sử dụng. Sự tham gia của motor điện và gói pin có thể giúp giảm chi phí nhiên liệu - vốn từng chịu ảnh hưởng không nhỏ từ đợt tăng mạnh giá bán xăng, dầu hồi tháng 3.

Điều này được thể hiện qua việc Limo Green và VF MPV 7 dẫn đầu doanh số toàn thị trường, dù chỉ là những "tân binh" ra mắt khách Việt trong khoảng một năm trở lại đây. BYD M6 cũng được nhiều tài xế dịch vụ chọn mua.

VF MPV 7 không mất nhiều thời gian để xuất hiện ở nhóm đầu doanh số phân khúc MPV tại Việt Nam. Ảnh: VinFast.

Ngay cả trong những dòng xe có phiên bản hybrid tại Việt Nam, tùy chọn lai xăng-điện cũng được khách Việt ưu ái lựa chọn. Chẳng hạn, Toyota Innova Cross 2.0HEV bán được 2.511 xe trong nửa đầu năm, còn 2 bản thuần xăng có tổng doanh số cùng kỳ đạt 3.112 xe.

Suzuki XL7 Hybrid có phần hụt hơi khi chỉ bán được 995 xe từ đầu năm. Kia Carnival cũng được Thaco giới thiệu bản hybrid, tuy nhiên doanh số không được thống kê tách biệt như các dòng xe Nhật Bản.

Nhiều khả năng trong giai đoạn tiếp theo, thị trường Việt sẽ đón chào thêm phiên bản hybrid của các mẫu MPV thương hiệu Nhật Bản. Mitsubishi Xpander HEV đã trình làng tại Thái Lan từ khá lâu, còn Toyota Veloz Cross bản HEV cũng vừa ra mắt thị trường Indonesia trong tuần này.

Toyota Veloz Cross HEV vừa ra mắt thị trường Indonesia. Ảnh: Toyota.

Sẽ có phần vội vàng nếu cho rằng việc bổ sung phiên bản hybrid có thể giúp Xpander, Veloz Cross giành lại thị phần từ MPV thuần điện, nhưng có thêm phiên bản lai xăng-điện với lợi thế tiết kiệm nhiêu liệu nhiều khả năng giúp các "cựu binh" này gia tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường.

Phần lớn khách hàng chọn MPV tại Việt Nam do tính đa dụng, không gian rộng rãi với khối động cơ đủ dùng. Nhiều khách hàng mua MPV để chạy dịch vụ, do vậy việc bổ sung phiên bản hybrid tiết kiệm nhiên liệu sẽ giúp những Mitsubishi Xpander, Toyota Veloz Cross gia tăng sức hút trong một thị trường mà mức độ cạnh tranh ngày một khốc liệt.