MPV giá gần 5 tỷ đồng sắp ra mắt Việt Nam

Tháng 6 dự kiến là thời điểm thị trường xe sôi động khi đón loạt cái tên mới, nổi bật là mẫu MPV hạng sang với giá dự kiến gần 5 tỷ đồng.

Những thông tin đầu tiên về thời gian ra mắt và giá dự kiến của dàn SUV, MPV mới từ Zeekr đã được rò rỉ trên mạng xã hội trong nhiều ngày qua. Trong số này, mẫu MPV cao cấp 009 có thể là mẫu xe giá trị cao nhất trong dải sản phẩm mà Zeekr giới thiệu đến người dùng Việt.

Zeekr 009 là mẫu MPV hạng sang cỡ lớn. Xe có kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 5.217 x 2.024 x 1.812 mm, trục cơ sở lên mức 3.205 mm.

Xe nổi bật với thiết kế sang trọng với nhiều chi tiết mạ chrome, kim loại sáng bóng từ mặt ca lăng, ốp mâm đến phần đuôi xe.

Điểm khiến mẫu xe này "ăn tiền" nằm ở không gian nội thất. Zeekr 009 sở hữu cấu hình 6 chỗ ngồi, với toàn bộ ghế được trang bị đệm tựa đầu tích hợp loa, chỉnh điện, làm mát và chế độ massage. Mẫu xe còn sở hữu một màn hình OLED 17 inch trên trần, phục vụ khách hàng ngồi ở hàng ghế sau.

Ghế ngồi trên Zeekr 009 được trang bị 22 chế độ massage, tích hợp loa tựa đầu. Ảnh: Phong Vân.

Tại trung tâm táp-lô có màn hình cảm ứng OLED 15,05 inch. Zeekr 009 còn được trang bị HUD, hệ thống âm thanh vòm Yamaha, cửa trượt điện, cửa sổ trời đôi, cốp điện và loạt tính năng an toàn ADAS.

Theo nguồn tin, bản ra mắt tại Việt Nam được trang bị motor điện kép, kết hợp với hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian, cho công suất 912 mã lực, mô men xoắn cực đại 913 Nm. Xe có khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 3,9 giây.

Giá bán dự kiến của Zeekr 009 khoảng 4,2 tỷ đồng . Theo nguồn tin từ đại lý, xe đã bắt đầu nhận đặt cọc và dự kiến giao đến tay khách hàng vào cuối năm nay.

Khi ra mắt, đây sẽ là một đại diện mới thuộc phân khúc MPV hạng sang, cạnh tranh cùng Toyota Alphard hay Lynk & Co 900.