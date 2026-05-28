Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xe EV

MPV giá gần 5 tỷ đồng sắp ra mắt Việt Nam

  • Thứ năm, 28/5/2026 07:27 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Tháng 6 dự kiến là thời điểm thị trường xe sôi động khi đón loạt cái tên mới, nổi bật là mẫu MPV hạng sang với giá dự kiến gần 5 tỷ đồng.

Những thông tin đầu tiên về thời gian ra mắt và giá dự kiến của dàn SUV, MPV mới từ Zeekr đã được rò rỉ trên mạng xã hội trong nhiều ngày qua. Trong số này, mẫu MPV cao cấp 009 có thể là mẫu xe giá trị cao nhất trong dải sản phẩm mà Zeekr giới thiệu đến người dùng Việt.

Zeekr 009 là mẫu MPV hạng sang cỡ lớn. Xe có kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 5.217 x 2.024 x 1.812 mm, trục cơ sở lên mức 3.205 mm.

Xe nổi bật với thiết kế sang trọng với nhiều chi tiết mạ chrome, kim loại sáng bóng từ mặt ca lăng, ốp mâm đến phần đuôi xe.

Điểm khiến mẫu xe này "ăn tiền" nằm ở không gian nội thất. Zeekr 009 sở hữu cấu hình 6 chỗ ngồi, với toàn bộ ghế được trang bị đệm tựa đầu tích hợp loa, chỉnh điện, làm mát và chế độ massage. Mẫu xe còn sở hữu một màn hình OLED 17 inch trên trần, phục vụ khách hàng ngồi ở hàng ghế sau.

MPV anh 1

Ghế ngồi trên Zeekr 009 được trang bị 22 chế độ massage, tích hợp loa tựa đầu. Ảnh: Phong Vân.

Tại trung tâm táp-lô có màn hình cảm ứng OLED 15,05 inch. Zeekr 009 còn được trang bị HUD, hệ thống âm thanh vòm Yamaha, cửa trượt điện, cửa sổ trời đôi, cốp điện và loạt tính năng an toàn ADAS.

Theo nguồn tin, bản ra mắt tại Việt Nam được trang bị motor điện kép, kết hợp với hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian, cho công suất 912 mã lực, mô men xoắn cực đại 913 Nm. Xe có khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 3,9 giây.

Giá bán dự kiến của Zeekr 009 khoảng 4,2 tỷ đồng. Theo nguồn tin từ đại lý, xe đã bắt đầu nhận đặt cọc và dự kiến giao đến tay khách hàng vào cuối năm nay.

Khi ra mắt, đây sẽ là một đại diện mới thuộc phân khúc MPV hạng sang, cạnh tranh cùng Toyota Alphard hay Lynk & Co 900.

Sách hay đọc trên xe

Chuyên mục Xe gửi tới độc giả những tựa sách hay với nhiều chủ đề hấp dẫn. Trên những chặng hành trình với những chiếc xe, không hiếm khi chúng ta có những khoảnh khắc nghỉ ngơi, thư giãn, và những trang sách là người bạn đồng hành lý thú.

'Siêu xe' điện Ferrari Luce có gì mà giá từ 640.000 USD?

Là mẫu xe điện đầu tiên trong lịch sử thương hiệu, Ferrari Luce sở hữu nhiều công nghệ độc đáo nhằm đưa mẫu EV này nổi bật so với nhiều sản phẩm đã có mặt trước đây.

14 giờ trước

VinFast nhận cọc VF 8 thế hệ mới, với ưu đãi lên đến 51 triệu đồng

Từ nay đến ngày 3/6, VinFast triển khai chương trình nhận đặt cọc sớm xe VF 8 thế hệ mới thông qua website hoặc hệ thống đại lý chính hãng trên toàn quốc.

15 giờ trước

Đan Thanh

MPV Toyota Zeekr 009

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý