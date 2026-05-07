MPV giá rẻ đua khuyến mại đón hè

Loạt MPV giá rẻ chạy xăng tại Việt Nam đua khuyến mại để cải thiện doanh số trước sức ép từ các đối thủ thuần điện.

Phân khúc MPV giá rẻ tại Việt Nam với các đại diện gồm Mitsubishi Xpander, Toyota Veloz Cross, Suzuki XL7, Honda BR-V... vẫn sở hữu một tệp khách hàng nhất định, giúp doanh số tuy không cao nhưng duy trì ở mức tương đối tốt.

So với xe cỡ A, nhóm MPV này có lợi thế về không gian sử dụng, giá bán cũng khá cạnh tranh và thường xuyên nhận được chương trình ưu đãi từ hãng cũng như đại lý.

Xe bán chạy cũng khuyến mại

Tính riêng trong nhóm MPV giá rẻ chạy xăng, Mitsubishi Xpander luôn là cái tên đáng chú ý bậc nhất khi doanh số liên tục dẫn đầu, đồng thời tạo ra khoảng cách khá lớn với những cái tên xếp sau.

Dù bán chạy, Xpander vẫn thường xuyên là cái tên quen mặt trong các chương trình ưu đãi định kỳ của Mitsubishi. Trong tháng 5, mẫu MPV cỡ nhỏ được tặng phiếu nhiên liệu trị giá 67-80 triệu đồng tùy phiên bản.

Mitsubishi Xpander đang là MPV xăng bán chạy nhất Việt Nam. Ảnh: Mitsubishi.

Bộ đôi Toyota Veloz Cross và Toyota Avanza Premio được hãng xe Nhật Bản hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, tặng kèm một năm bảo hiểm thân vỏ cùng với ưu đãi lãi suất. Giá trị khuyến mại quy đổi 65-70 triệu đồng với Avanza Premio, trong khi Veloz Cross được ưu đãi 73-75 triệu đồng theo chương trình này.

Suzuki XL7 Hybrid được hưởng chương trình ưu đãi với giá trị quy đổi cao nhất 55 triệu đồng, bao gồm 50% lệ phí trước bạ và gói bảo dưỡng xe 6,5 năm. Giá trị khuyến mại cao nhất chỉ dành cho các xe XL7 Hybrid đời 2025, trong khi số xe đời 2026 nhận ưu đãi 35 triệu đồng.

Gần đây, Hyundai Stargazer được giới thiệu bản nâng cấp tại thị trường Việt và gần như ngay lập tức đã được hãng xe Hàn Quốc áp dụng chương trình khuyến mại.

Bản nâng cấp của Hyundai Stargazer mang lại tín hiệu doanh số tích cực. Ảnh: TC Motor.

Trong tháng 5, Hyundai Stargazer được ưu đãi tối đa 107 triệu đồng, bao gồm giảm giá từ hãng và đại lý, quyền lợi thẻ hội viên Hyundai hạng Bạch kim và gói gia hạn bảo hành.

Đối với Honda BR-V, hãng xe Nhật Bản triển khai chương trình khuyến mại hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ cho khách hàng khi mua xe trong tháng 5, tương đương giá trị quy đổi 31,5-35,3 triệu đồng. Riêng phiên bản L của xe được tặng thêm một năm bảo hiểm Honda.

Sức ép điện hóa

Sự trỗi dậy của nhóm xe điện ở đủ phân khúc đang khiến thị trường xe xăng tại Việt Nam chịu sức ép không nhỏ.

Từng có thời gian MPV thuần điện là "của hiếm" trên thị trường, nhưng nay MPV điện đang dần trở nên phổ biến, thậm chí đe dọa thị phần của nhóm MPV giá rẻ chạy xăng.

BYD M6 là cái tên "khai phá" phân khúc MPV chạy điện tại Việt Nam, trước khi VinFast Limo Green cùng VF MPV 7 tiếp nối tham gia.

MPV thuần điện đe dọa thị phần nhóm xe xăng. Ảnh: Phúc Hậu, VinFast.

Lần gần nhất BYD công bố doanh số M6, mẫu MPV chạy điện đã đạt lượng tiêu thụ 2.000 xe tại thị trường Việt Nam.

Trong khi đó, VinFast cho biết tính đến hết tháng 3, Limo Green đang là xe điện bán chạy nhất của hãng nhờ sở hữu doanh số 12.471 xe. Biến thể dành cho gia đình VF MPV 7 cũng ghi nhận doanh số 3.686 xe trong quý đầu năm.

Ở nhóm xe xăng, doanh số 4.231 xe vẫn giúp Mitsubishi Xpander dẫn đầu phân khúc, thậm chí là ôtô động cơ đốt trong bán chạy thứ nhì toàn thị trường Việt Nam quý đầu năm. Tuy nhiên khi đặt cạnh lượng tiêu thụ của các mẫu MPV thuần điện, đại diện của Mitsubishi cho thấy sự hụt hơi đáng kể.

Toyota Veloz Cross hiện là MPV cỡ nhỏ bán chạy thứ nhì với 2.175 xe, xếp sau là Kia Carens với 1.321 xe.

Hyundai Stargazer cải thiện doanh số trong tháng 3, đạt 969 xe cho cả giai đoạn quý đầu năm. Suzuki XL7 Hybrid và Honda BR-V bán được lần lượt 779 xe và 706 xe cho khách Việt, trong khi Toyota Avanza Premio tạm thời "đội sổ" với 200 xe trong 3 tháng đầu năm.

Sức ép điện hóa đang đe dọa đáng kể thị phần của các mẫu MPV chạy xăng. Nhiều khả năng trong tương lai, các phiên bản hybrid của MPV cỡ nhỏ sẽ sớm được giới thiệu, giúp khách Việt có thêm lựa chọn xanh ở phân khúc này.