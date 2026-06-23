Xe bán 'ế' tại Việt Nam có bản thể thao tại Ấn Độ - máy mạnh, giá cao

Dù không quá thành công tại Việt Nam, mẫu xe Skoda Kodiaq lại thu hút khách tại Ấn Độ và chọn thị trường này là nơi giới thiệu bản RS thể thao.

Mẫu SUV hiệu năng cao Skoda Kodiaq RS đã có màn chào sân chính thức thị trường Ấn Độ.

Sự xuất hiện của Skoda Kodiaq RS nhằm kỷ niệm 125 năm di sản đua xe thể thao (1901-2026) và cột mốc 50 năm ra đời biểu tượng Rally Sport (RS). Xe sẽ được phân phối theo dạng nhập khẩu nguyên chiếc CBU với số lượng giới hạn. Lô hàng đầu tiên dành cho thị trường Ấn Độ chỉ 50 chiếc.

So với phiên bản tiêu chuẩn, Skoda Kodiaq RS sở hữu những thay đổi rõ rệt về thiết kế ngoại thất nhằm nhấn mạnh đặc tính thể thao. Phần cản trước được định hình lại với các hốc gió lớn hơn và các cánh chia gió khí động học có chức năng điều hướng luồng khí.

Các chi tiết trang trí màu đen bóng xuất hiện dày đặc từ lưới tản nhiệt tích hợp logo RS, giá nóc, ốp gương chiếu hậu, viền cửa sổ cho đến ốp cột C. Hệ thống chiếu sáng sử dụng cụm đèn pha Matrix LED được kết nối bằng một dải đèn LED định vị kéo dài toàn chiều ngang đầu xe.

Vẻ ngoài hầm hố với mặt ca lăng thể thao trên Kodiaq RS. Ảnh: Drive.

Nhìn từ bên hông, điểm nhấn nổi bật nhất là bộ mâm hợp kim có kích thước lên tới 20 inch, đi kèm lốp hiệu suất cao của Hankook và cùm phanh sơn màu đỏ tương phản. Ở phía sau, cản sau mới kết hợp cùng cánh lướt gió thể thao và cụm đèn hậu LED nối liền tích hợp đèn báo rẽ động. Khách hàng sẽ có 4 tùy chọn màu sắc ngoại thất khi mua xe.

Không gian bên trong Kodiaq RS sử dụng tông màu đen chủ đạo, kết hợp cùng các đường chỉ khâu màu đỏ tương phản trên bảng táp-lô, vô-lăng và ghế ngồi. Hàng ghế phía trước là loại ghế thể thao ôm sát người (sports seats) với tựa đầu liền khối có thêu logo RS chỉ đỏ.

Kodiaq RS được phát triển trên nền tảng khung gầm MQB Evo của tập đoàn Volkswagen, tương tự bản tiêu chuẩn nhưng nhận được những nâng cấp lớn về hệ thống treo và truyền động.

Xe được trang bị hệ thống kiểm soát khung gầm thích ứng Dynamic Chassis Control (DCC) Plus với 15 mức độ tùy chỉnh giảm chấn khác nhau, kết hợp cùng hệ thống lái tiến trình (progressive steering) để tối ưu khả năng vào cua.

Sức mạnh của chiếc ôtô này đến từ khối động cơ xăng tăng áp 2.0 TSI được tinh chỉnh, sản sinh công suất tối đa 261 mã lực và mô-men xoắn cực đại 400 Nm. So với cấu hình động cơ trên bản tiêu chuẩn (201 mã lực, 320 Nm), phiên bản RS được cộng thêm tới 60 mã lực và 80 Nm.

Đây cũng chính là cơ cấu truyền động đang được áp dụng trên các mẫu xe thể thao khác của tập đoàn như Octavia RS hay Volkswagen Golf GTI.

Nội thất viền chỉ đỏ trên Skoda Kodiaq. Ảnh: Drive.

Toàn bộ sức mạnh được truyền xuống hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian (AWD) thông qua hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp DSG. Cấu hình này giúp Kodiaq RS tăng tốc từ 0-100 km/h chỉ trong 6,3 giây trước khi đạt tốc độ tối đa 231 km/h, biến đây trở thành phiên bản Kodiaq nhanh nhất từng được sản xuất.

Để kìm hãm sức mạnh này, hệ thống phanh cũng được nâng cấp với đĩa phanh thông gió, có rãnh tản nhiệt kết hợp cùng cùm phanh 2 piston cỡ lớn hơn ở phía trước.

Hiện tại, Skoda đã nhận đặt cọc sớm với mức phí 300.000 Rupee (khoảng 3.190 USD ), trong khi giá bán chính thức dự kiến được công bố trong vài tuần tới. Do chịu thuế nhập khẩu nguyên chiếc, Kodiaq RS chắc chắn sẽ có mức giá chênh lệch đáng kể so với phiên bản tiêu chuẩn lắp ráp tại Ấn.

Tại Việt Nam, Skoda Kodiaq được bán với 2 tùy chọn là Premium và Sportline, giá dao động 1,45- 1,48 tỷ đồng . Với mức giá không quá cạnh tranh, Skoda Kodiaq gần như mờ nhạt ngay sau khi ra mắt, chưa tạo được sức hút trước các đối thủ như Hyundai Santa Fe, Ford Everest hay Toyota Fortuner.