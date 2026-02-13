'Xây Tết 2026' tri ân người lao động đô thị Đà Nẵng

Ngày 12/2, Báo Nhân Dân phối hợp Trung tâm Báo chí Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons và địa phương tổ chức chương trình “Xây Tết 2026” cho 600 công nhân

Hàng trăm phần quà ý nghĩa đón năm mới đã được trao tặng tới tận tay các công nhân. Ảnh: nhandan.vn.

Chương trình nằm trong chuỗi hoạt động “Xây Tết 2026” với chủ đề “Cảm ơn người bảo vệ hạnh phúc” nhằm lan tỏa nét đẹp lao động, thể hiện sự quan tâm thiết thực đối với lực lượng công nhân trực tiếp bảo đảm môi trường sống, an toàn và sự vận hành bền vững của đô thị; đồng thời mang đến mùa Xuân ấm áp, an toàn và ý nghĩa cho người lao động.

Phát biểu chúc Tết tại chương trình, Phó chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi ghi nhận và đánh giá cao sáng kiến của Báo Nhân Dân và Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons trong việc duy trì và phát triển chương trình "Xây Tết" trong nhiều năm qua. Đồng thời nhấn mạnh, thời gian tới, UBND thành phố sẽ chỉ đạo các cơ quan chức năng tiếp tục phối hợp, tạo điều kiện để những mô hình ý nghĩa, hiệu quả như “Xây Tết” được duy trì và nhân rộng; gắn hoạt động chăm lo Tết với các chính sách dài hạn về an toàn vệ sinh lao động, sức khỏe nghề nghiệp và an sinh cho người lao động trong các ngành hạ tầng thiết yếu nói riêng và cho toàn thể người lao động trên địa bàn thành phố nói chung. Phó Chủ tịch thành phố cũng gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến những công nhân lao động trên địa bàn thành phố nhân dịp Tết Nguyên đán 2026.

Tại chương trình, công nhân được trao tặng quà Tết và tham gia nhiều hoạt động chăm lo thiết thực như cắt tóc, chụp ảnh kỷ niệm, thăm khám sức khỏe; tham gia các hoạt động tuyên truyền văn hóa an toàn lao động thông qua các trò chơi trải nghiệm. Qua đó, chương trình góp phần nâng cao nhận thức phòng tránh rủi ro trong điều kiện làm việc đặc thù như hệ thống cống ngầm, hố ga, thiết bị cơ giới và môi trường ngoài trời.

Phát biểu tại chương trình, ông Phan Thái Sơn, Quyền Trưởng Cơ quan đại diện Báo Nhân Dân tại miền Trung – Tây Nguyên, nhấn mạnh: Với vai trò là cơ quan ngôn luận của Đảng, Báo Nhân Dân luôn chú trọng các hoạt động xã hội nhằm cụ thể hóa chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về chăm lo đời sống người lao động, bảo đảm an sinh xã hội. Chương trình Xây Tết thể hiện sự quan tâm thiết thực đối với lực lượng lao động trực tiếp trong các lĩnh vực nặng nhọc, độc hại, giữ vai trò quan trọng đối với sự phát triển bền vững của đô thị, đặc biệt tại trung tâm lớn của khu vực miền Trung - Tây Nguyên như Đà Nẵng.

Đến nay, “Xây Tết” đã trở thành một nền tảng xã hội với sự chung tay của 70 đơn vị, doanh nghiệp và nhà tài trợ trong và ngoài ngành xây dựng. Chương trình được triển khai tại gần 20 tỉnh, thành phố, chăm lo cho hơn 33.000 công nhân trên cả nước, với hơn 40.000 phần quà được trao tặng. Chương trình được tổ chức tại Đà Nẵng ngày 12/2 là hoạt động trọng điểm cuối cùng trong chuỗi “Xây Tết 2026”, khép lại hành trình tri ân người lao động trên cả nước; tiếp tục khẳng định định hướng lâu dài của chương trình trong việc trân trọng, tôn vinh những người lao động thầm lặng đang góp phần giữ gìn sự an toàn, sạch đẹp và vận hành bền vững của đô thị.

Dịp Tết Nguyên đán 2026, các cơ quan, đoàn thể trên địa bàn thành phố cũng tổ chức nhiều hoạt động chăm lo Tết cho người dân, bệnh nhân, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn như Bệnh viện Đà Nẵng tổ chức chương trình "Xuân Yêu thương - Phiên chợ 0 đồng, trao tặng hàng trăm suất quà Tết cho người bệnh và tổ chức các chuyến xe đưa người bệnh tại các tỉnh miền Trung về quê đón Tết.