Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Xô xát sau cuộc nhậu, điều khiển ôtô cán qua người rồi bỏ trốn

  • Thứ hai, 25/5/2026 09:42 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Sáng 25/5, Công an phường Thành Vinh (Nghệ An) cho biết, đang xác minh, truy tìm nam thanh niên điều khiển ôtô cán qua một người rồi bỏ chạy khỏi hiện trường.

Nam thanh niên điều khiển ô tô cán qua người rồi bỏ trốn ở Nghệ An.

Trước đó, khoảng 20h30 ngày 24/5, tại đường Lê Mao kéo dài, phường Thành Vinh, vụ xô xát xảy ra giữa nam thanh niên và nhóm người khác sau cuộc nhậu.

Theo thông tin ban đầu, trong lúc ăn nhậu, hai bên phát sinh mâu thuẫn dẫn tới cãi vã rồi lao vào đánh nhau. Sau đó, một nam thanh niên lên ôtô, điều khiển xe lao thẳng về phía nhóm người đang đứng trên đường.

Chiếc ôtô được cho là đã cán qua người một nam thanh niên khiến nạn nhân bị thương nặng. Sau khi gây ra vụ việc, tài xế điều khiển xe rời khỏi hiện trường, bỏ trốn.

Nạn nhân hiện được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa thành phố Vinh.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Công an phường Thành Vinh cùng các đơn vị liên quan đã có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ vụ việc.

Người phụ nữ bị hàng xóm túm tóc kéo lê ra hành lang ở TP.HCM

Ngày 13/3, mạng xã hội lan truyền đoạn clip cảnh một nhóm ba người (hai nam, một nữ) xô xát với một phụ nữ tại khu nhà trọ trong hẻm đường tỉnh lộ 10, phường Tân Tạo, TP.HCM.

19:39 13/3/2026

Xua chó dữ tấn công người vô tội

Clip ghi lại cảnh hai người đàn ông xô xát giữa đường, bất ngờ một con chó lớn được dắt tới nhưng lại quay sang tấn công người phụ nữ đứng gần, gây hỗn loạn.

19:13 26/12/2025

Xác minh vụ giáo viên và hiệu trưởng xô xát trong tiệc liên hoan 20/11

Cơ quan chức năng tỉnh Lào Cai đang xác minh vụ xô xát giữa hiệu trưởng và giáo viên Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở (TH&THCS) Trạm Tấu, xã Trạm Tấu.

14:08 24/11/2025

Sự cô đơn ngày càng lan rộng trong xã hội

Thế kỷ cô đơn là cuốn sách phản ánh xã hội đương thời và tiên lượng viễn cảnh “mạnh ai nấy sống” ở mức đáng báo động trong tương lai. Theo tác giả, sự cô đơn của xã hội hiện đại gây nhiều hệ lụy lên sức khỏe tinh thần và thể chất của con người. Tác giả kiến nghị những giải pháp cần thiết để con người vượt qua "đại dịch cô đơn" này .

https://tienphong.vn/xo-xat-sau-cuoc-nhau-dieu-khien-o-to-can-qua-nguoi-roi-bo-tron-post1846011.tpo

Theo Thu Hiền/Tiền Phong

xô xát Nghệ An xô xát vì nhậu công an nghệ an nghệ an

    Đọc tiếp

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý