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Xã hội

Khiển trách, hạ chức trưởng phòng chơi golf trong giờ làm việc

  • Thứ tư, 10/6/2026 16:33 (GMT+7)
  • 58 phút trước

Do chơi golf trong giờ hành chính, Trưởng phòng Khoáng sản, Sở Nông nghiệp và Môi trường Phú Thọ nhận hình thức kỷ luật khiển trách, bị cách chức Trưởng phòng.

Sân golf Văn Lang Empire, xã Tam Nông, tỉnh Phú Thọ. Ảnh minh họa: Nhân Dân.

Vừa qua, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường Phú Thọ nhận được đơn tố cáo ông Nguyễn Khắc Định, Trưởng phòng Khoáng sản, chơi golf trong giờ hành chính.

Tiếp nhận thông tin trên, Đảng ủy, Ban lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường đã chỉ đạo xác minh thông tin.

Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Sở Nông nghiệp và Môi trường đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với ông Nguyễn Khắc Định, Bí thư Chi bộ Khoáng sản.

Kết quả kiểm tra cho thấy, trong các ngày 2 và 3/4, ông Nguyễn Khắc Định đã rời cơ quan trong giờ hành chính để chơi golf (chơi tại sân golf Văn Lang Empire từ 16h4 ngày 2/4 và tại sân golf Tam Đảo từ 16h29 ngày 3/4).

Việc ông Nguyễn Khắc Định đi chơi golf trong giờ hành chính là vi phạm các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương, quy định đối với cán bộ, công chức và quy định nội bộ của cơ quan.

Với quan điểm thực hiện nghiêm túc quy định của Đảng; đồng thời tạo điều kiện để cán bộ khắc phục khuyết điểm và tiếp tục làm việc, đóng góp cho cơ quan, đơn vị, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Sở Nông nghiệp và Môi trường quyết định thi hành kỷ luật ông Nguyễn Khắc Định bằng hình thức khiển trách (Quyết định số 06-QĐ/UBKTĐU ngày 8/5/2026).

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Phú Thọ ban hành quyết định kỷ luật khiển trách đối với ông Nguyễn Khắc Định (Quyết định số 771/QĐ-SNN&MT ngày 13/5).

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường Phú Thọ nhất trí để đồng chí Nguyễn Khắc Định thôi giữ chức Trưởng phòng Khoáng sản; điều chuyển đồng chí Định sang làm Phó chi cục trưởng Bảo vệ môi trường và Biến đổi khí hậu, một đơn vị trực thuộc sở.

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https://nhandan.vn/phu-tho-khien-trach-ha-chuc-mot-truong-phong-vi-choi-golf-trong-gio-lam-viec-post968225.html

Theo Hà Hồng Hà/Nhân Dân

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

chơi golf giờ làm việc Nguyễn Khắc Định golf cách chức trưởng phòng phú thọ

  • Nguyễn Khắc Định

    Nguyễn Khắc Định

    Ông Nguyễn Khắc Định là Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII; đại biểu Quốc hội khóa XIV. Ông từng giữ chức Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

    • Chức vụ: Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội
    • Năm sinh: 1964
    • Quê quán: Thái Bình
    • Học vị, học hàm: Tiến sĩ luật

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