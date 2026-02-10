Bộ Nội vụ thông tin về tiền lương, tiền thưởng Tết Bính Ngọ 2026

Tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 1/2026, Bộ Nội vụ đã thông tin về mức tiền lương, tiền thưởng Tết Bính Ngọ 2026.

Cục trưởng Cục Tiền lương và Bảo hiểm xã hội (Bộ Nội vụ) Phạm Trường Giang trả lời câu hỏi của báo chí. Ảnh: VGP.

Tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 1, phóng viên đặt câu hỏi về tình hình tiền lương, tiền thưởng trong dịp Tết Nguyên đán 2026.

Cục trưởng Cục Tiền lương và Bảo hiểm xã hội (Bộ Nội vụ) cho biết trên cơ sở kiến nghị của Hội đồng Tiền lương Quốc gia, ngày 10/11/2025, Chính phủ đã ban hành Nghị định 293 điều chỉnh lương tối thiểu vùng tăng 7,2% và thời điểm áp dụng từ ngày 1/1/2026. Mức điều chỉnh này cao hơn các mức điều chỉnh những năm gần đây.

Tiền lương bình quân năm 2025 tăng 11% so với năm 2024

Cụ thể, năm 2024 đã điều chỉnh với mức 6%, từ ngày 1/1/2026, điều chỉnh là 7,2%.

Với việc chủ động tham mưu cho Chính phủ và đặc biệt là Chính phủ ban hành rất sớm, từ tháng 11, nên có một thời gian dài để doanh nghiệp chuẩn bị cũng như tạo tâm lý phấn khởi cho người lao động.

Sau khi Chính phủ ban hành Nghị định 293, Bộ Nội Vụ tiếp tục có hai văn bản hướng dẫn các doanh nghiệp triển khai thực hiện và thành lập các đoàn kiểm tra. Kết quả cho thấy rất khả quan.

Riêng tiền lương bình quân của năm 2025 của người lao động là 9,76 triệu đồng/người/tháng, tăng 11% so với năm 2024.

Trong đó doanh nghiệp công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, 100% vốn nhà nước lương bình quân khoảng 12,89 triệu đồng/người/tháng, tăng 18,2% so với năm 2024.

Đối với doanh nghiệp dân doanh, tiền lương bình quân là 8,66 triệu đồng/tháng, tăng khoảng 7% so với năm 2024.

Đối với doanh nghiệp FDI, lương bình quân là 10,17 triệu đồng/người/tháng, tăng 9,6% so với năm 2024.

Thưởng Tết Nguyên đán Bính Ngọ tăng so với Tết Nguyên đán Ất Tỵ

Về tiền thưởng, đại diện Bộ Nội vụ cho biết, qua số liệu thống kê báo cáo của hơn 50.000 doanh nghiệp với kế hoạch thưởng cho hơn 4,2 triệu lao động, mức thưởng bình quân là 8,69 triệu đồng/người, tăng 13% so với Tết Nguyên đán Ất Tỵ.

Trong đó, đối với các doanh nghiệp nhà nước, khoảng 9,44 triệu đồng/người, tăng 23% so với năm 2024. Doanh nghiệp dân doanh thì đạt 7,37 triệu đồng, tăng 9%. Doanh nghiệp FDI 9,21 triệu đồng, tăng 12% so với năm 2024.

Trên cơ sở Chính phủ ban hành Nghị định sớm, triển khai thực hiện đồng bộ, nên đối với người lao động, mức lương và thưởng trên đã giúp cải thiện thu nhập, ổn định cuộc sống, tăng mức gắn bó với doanh nghiệp và giảm nguy cơ về dịch chuyển lao động tự phát.

Lộ trình tăng lương phù hợp tạo điều kiện giúp doanh nghiệp và người lao động gắn bó

Đối với doanh nghiệp, mức tăng hợp lý, lộ trình phù hợp đã tạo điều kiện giúp doanh nghiệp và người lao động gắn bó.

Đây là cơ sở, điều kiện để tăng năng suất lao động trong thời gian vừa qua, tạo xung lực quan trọng, lớn để giúp tăng trưởng kinh tế trên hai con số trong năm 2026 và những năm tiếp theo.