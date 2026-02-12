Giáo viên TP.HCM bất ngờ nhận khoản tiền cuối năm lớn

Dịp tiền Tết Bính Ngọ đang đến gần, nhiều giáo viên công lập tại TP.HCM ghi nhận mức thu nhập cuối năm tăng mạnh nhờ thưởng và các khoản chi bổ sung.

Thông tin từ các trường học cho thấy, dịp thưởng Tết giáo viên 2026, đội ngũ nhà giáo tại TP.HCM được nhận nhiều khoản chi trả khác nhau theo quy định. Cụ thể, giáo viên được hưởng thu nhập tăng thêm theo nghị quyết của HĐND thành phố, tiền thưởng thực hiện theo Nghị định 73, cùng quà Tết và phần kinh phí kết dư, tiết kiệm của từng cơ sở giáo dục.

Dịp Tết Nguyên đán, giáo viên trường công lập tại TP.HCM nhận nhiều khoản tiền, tổng cộng lên đến hàng chục triệu đồng. Ảnh: Chân Phúc.

Trao đổi ngày 12/2, lãnh đạo một số trường trung học cơ sở cho biết công tác chi trả đã hoàn tất trước kỳ nghỉ. Tại Trường THCS Bình Thọ, nhiều giáo viên có thâm niên, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm học được nhận tổng tiền Tết Bính Ngọ ở mức cao. Có trường hợp vượt trên 80 triệu đồng, trong khi giáo viên mới công tác vài năm cũng đạt khoảng 40 đến 50 triệu đồng.

Theo đại diện Trường THCS Nguyễn Văn Luông, khoản thưởng Tết giáo viên 2026 được hình thành từ việc thực hiện nghiêm túc Nghị định 73, chi trả thu nhập tăng thêm quý cuối năm và sử dụng hợp lý nguồn tiết kiệm. Nhờ chủ trương tiết giảm chi thường xuyên, hạn chế các khoản chưa cần thiết, nhà trường đã tạo thêm nguồn lực để chăm lo đời sống giáo viên dịp Tết.

Nhiều giáo viên đánh giá, thu nhập tăng thêm vào thời điểm cuối năm giúp họ yên tâm công tác, có điều kiện chuẩn bị Tết chu đáo hơn. Chính sách này được kỳ vọng tạo động lực vững, góp phần ổn định đội ngũ giáo viên và nâng chất lượng giáo dục tại TP.HCM trong năm học tới của thành phố.