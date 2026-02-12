Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Giáo viên TP.HCM bất ngờ nhận khoản tiền cuối năm lớn

  • Thứ năm, 12/2/2026 15:05 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Dịp tiền Tết Bính Ngọ đang đến gần, nhiều giáo viên công lập tại TP.HCM ghi nhận mức thu nhập cuối năm tăng mạnh nhờ thưởng và các khoản chi bổ sung.

Thông tin từ các trường học cho thấy, dịp thưởng Tết giáo viên 2026, đội ngũ nhà giáo tại TP.HCM được nhận nhiều khoản chi trả khác nhau theo quy định. Cụ thể, giáo viên được hưởng thu nhập tăng thêm theo nghị quyết của HĐND thành phố, tiền thưởng thực hiện theo Nghị định 73, cùng quà Tết và phần kinh phí kết dư, tiết kiệm của từng cơ sở giáo dục.

Thuong Tet anh 1

Dịp Tết Nguyên đán, giáo viên trường công lập tại TP.HCM nhận nhiều khoản tiền, tổng cộng lên đến hàng chục triệu đồng. Ảnh: Chân Phúc.

Trao đổi ngày 12/2, lãnh đạo một số trường trung học cơ sở cho biết công tác chi trả đã hoàn tất trước kỳ nghỉ. Tại Trường THCS Bình Thọ, nhiều giáo viên có thâm niên, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm học được nhận tổng tiền Tết Bính Ngọ ở mức cao. Có trường hợp vượt trên 80 triệu đồng, trong khi giáo viên mới công tác vài năm cũng đạt khoảng 40 đến 50 triệu đồng.

Theo đại diện Trường THCS Nguyễn Văn Luông, khoản thưởng Tết giáo viên 2026 được hình thành từ việc thực hiện nghiêm túc Nghị định 73, chi trả thu nhập tăng thêm quý cuối năm và sử dụng hợp lý nguồn tiết kiệm. Nhờ chủ trương tiết giảm chi thường xuyên, hạn chế các khoản chưa cần thiết, nhà trường đã tạo thêm nguồn lực để chăm lo đời sống giáo viên dịp Tết.

Nhiều giáo viên đánh giá, thu nhập tăng thêm vào thời điểm cuối năm giúp họ yên tâm công tác, có điều kiện chuẩn bị Tết chu đáo hơn. Chính sách này được kỳ vọng tạo động lực vững, góp phần ổn định đội ngũ giáo viên và nâng chất lượng giáo dục tại TP.HCM trong năm học tới của thành phố.

Bộ Nội vụ thông tin về tiền lương, tiền thưởng Tết Bính Ngọ 2026

Tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 1/2026, Bộ Nội vụ đã thông tin về mức tiền lương, tiền thưởng Tết Bính Ngọ 2026.

13:10 10/2/2026

Tăng mạnh tiền lương, thưởng Tết

Tiền lương bình quân năm 2025 của người lao động là 9,76 triệu đồng/tháng, tăng 11% so với 2024. Trong khi đó, mức thưởng bình quân của doanh nghiệp là 8,69 triệu đồng, tăng 13%.

10:45 5/2/2026

Nếp nhà gây thương nhớ cho đứa con khi đi xa

Tập tản văn Còn mẹ, còn quê là còn Tết viết về ký ức quê nhà, về mẹ, về ba, về Tết của tác giả Triệu Vẽ. Cuốn sách dẫn độc giả lên chuyến hành trình kỷ niệm về những ký ức tuổi thơ, những câu chuyện xúc động về gia đình. Thông qua cuốn sách, tác giả nhắc người đọc nhớ về những giá trị sâu sắc nhất của mỗi gia đình Việt.

Thưởng Tết TP.HCM Thưởng Tết

    Đọc tiếp

    Canh trai nguoc tai ham chui 778 ty dong hinh anh

    Cảnh trái ngược tại hầm chui 778 tỷ đồng

    36 phút trước 16:00 12/2/2026

    0

    Trong khi nhiều tuyến đường lân cận ùn tắc hàng km vào khung giờ cao điểm, tuyến hầm chui Kim Đồng - Giải Phóng (Hà Nội) lại ghi nhận lượng phương tiện thưa thớt sau khi thông xe.

    Chay lon nha dan o TP.HCM hinh anh

    Cháy lớn nhà dân ở TP.HCM

    56 phút trước 15:40 12/2/2026

    0

    Trưa ngày 12/2, một vụ cháy lớn bất ngờ xảy ra tại một nhà dân gần khu vực cầu vượt Gò Mây (TP.HCM), khói đen bốc cao hàng chục mét.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý