Xả súng gần Nhà Trắng: Nữ vệ binh 20 tuổi thiệt mạng

Vụ phục kích gần Nhà Trắng gây rúng động nước Mỹ, khiến một người thiệt mạng và một người bị thương nặng. Sarah Beckstrom, 20 tuổi, thành viên Vệ binh Quốc gia West Virginia, đã qua đời sau ngày đầu làm nhiệm vụ.

Binh nhất Lục quân Hoa Kỳ Sarah Beckstrom, 20 tuổi, là một trong hai thành viên của Lực lượng Vệ binh Quốc gia Tây Virginia bị bắn tại Washington, DC, vào ngày 26/11. Tổng thống Mỹ lên án vụ tấn công là hành động khủng bố. Ảnh: NYP

Sarah Beckstrom, một trong hai thành viên Vệ binh Quốc gia West Virginia bị một người tị nạn Afghanistan phục kích trong vụ xả súng gần Nhà Trắng hôm 26/11 (giờ địa phương), đã qua đời ở tuổi 20.

Tổng thống Trump thông báo tin buồn này trong cuộc điện đàm với sáu đơn vị quân đội nhân dịp lễ Tạ ơn.

“Cô ấy vừa rời xa chúng ta. Giờ đây cô ấy đang dõi theo chúng ta. Một con người tuyệt vời, xuất sắc trên mọi phương diện. Thật kinh khủng”, ông nói trong xúc động.

Hôm qua, ông Trump đã lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ vụ phục kích và yêu cầu rà soát lại toàn bộ người Afghanistan đã vào Mỹ dưới thời chính quyền cựu Tổng thống Joe Biden. FBI tuyên bố sẽ điều tra vụ nổ súng này theo hướng khủng bố.

Sarah Beckstrom, 20 tuổi, Vệ binh Quốc gia tử nạn trong vụ xả súng ngày 26/11. Ảnh: Reuters.

Tự nguyện trực trong Lễ Tạ ơn

Hy vọng đồng đội được về nhà sum vầy trong dịp Lễ Tạ ơn, Beckstrom đã tình nguyện nhận nhiệm vụ trực tại Washington, DC trong kỳ nghỉ.

“Cô ấy tự nguyện, cũng như nhiều thành viên Vệ binh khác, để người khác có thể ở bên gia đình. Nhưng giờ thì chính gia đình họ lại phải túc trực trong bệnh viện, nhìn họ chiến đấu giành giật sự sống”, Tổng chưởng lý Pam Bondi chia sẻ với Fox News hôm 27/11.

Theo CNN, Beckstrom lớn lên ở thị trấn Summersville, bang West Virginia, và bắt đầu phục vụ quân đội từ ngày 26/6/2023. Cô thuộc Đại đội Cảnh sát Quân sự 863, Lữ đoàn Công binh 111, thuộc Lực lượng Vệ binh Quốc gia Lục quân West Virginia.

Sarah Beckstrom trong lễ tốt nghiệp. Ảnh: Facebook/Sarah Beckstrom.

Ngay cả trước khi gia nhập quân đội, Beckstrom “luôn thể hiện sức mạnh, bản lĩnh và sự cống hiến khiến nhà trường và cộng đồng tự hào”, theo thông báo của Trường Trung học Webster County ở Upperglade, nơi cô tốt nghiệp năm 2023.

Ngày 26/11, Beckstrom bị bắn vào ngực và đầu khi đứng gác ở thủ đô Washington, DC. Cô được đưa vào phẫu thuật khẩn cấp ngay sau vụ tấn công bị nghi là mang động cơ khủng bố, nhưng tình trạng không cải thiện.

Cha cô, ông Gary Beckstrom, chia sẻ với New York Times trong ngày Lễ Tạ ơn rằng ông hiểu con gái khó có thể qua khỏi: “Tôi đang nắm tay con bé. Vết thương chí mạng… con bé sẽ không hồi phục”.

Trước đó, Công tố viên Liên bang tại Washington, bà Jeanine Pirro, cho biết sẽ truy tố tội giết người cấp độ một đối với nghi phạm Rahmanullah Lakanwal, 29 tuổi, nếu một trong hai binh sĩ trúng đạn tử vong.

Tổng Chưởng lý Pam Bondi khẳng định sẽ theo đuổi án tử hình đối với nghi phạm. “Đau đớn tột cùng. Xin hãy cầu nguyện cho Sarah và gia đình cô ấy”, Bondi viết trên X sau khi Beckstrom qua đời.

“Nước Mỹ sẽ không quên lòng dũng cảm của cô. Sẽ có công lý cho Sarah. Hãy tiếp tục cầu nguyện cho Andrew”, cô nói.

Bà Pirro cho biết Beckstrom và Wolfe mới tuyên thệ nhận nhiệm vụ chỉ 24 giờ trước khi bị tấn công.

"Tôi chưa từng gặp ai ân cần hơn cô ấy"

Adam Carr, người cho biết đã hẹn hò với Beckstrom trong sáu năm, mô tả cô là người “ấm áp, quan tâm” và “có trái tim lớn”. Anh cho biết họ xa cách dần khi cô làm nhiệm vụ ở Washingtonvà chia tay khoảng một tháng trước.

“Buổi sáng tôi đi làm, cô ấy luôn thức dậy cùng tôi”, Carr kể với CNN. “Cô ấy làm bữa trưa cho tôi vì tôi chẳng bao giờ để ý, nhưng cô ấy thì luôn quan tâm. Khi tôi về đến nhà, cô ấy lúc nào cũng háo hức chờ ở cửa để ôm tôi”.

“Dù tôi làm gì, cô ấy cũng luôn ở bên”, anh nói.

Carr cho biết Beckstrom mơ ước một ngày gia nhập FBI và xem Vệ binh Quốc gia là con đường để tiến gần mục tiêu đó. Ban đầu cô lo lắng khi phải đến Washington, DC, nhưng dần yêu nơi này và thậm chí tình nguyện ở lại lâu hơn.

“Tôi yêu cô ấy đến tận cùng. Cô ấy không đáng phải chịu điều này. Tôi luôn mong điều tốt đẹp nhất sẽ đến với cô ấy”, Carr nói.

Sarah Beckstrom luôn được mọi người xung quanh nhận xét là ân cần, chu đáo và tử tế. Ảnh: Facebook/Sarah Beckstrom.

Một buổi thắp nến cầu nguyện cho hai thành viên Vệ binh được tổ chức tại Webster Springs, West Virginia hôm 27/11. Một phụ nữ kể rằng cô từng gặp Beckstrom trong lớp điều dưỡng.

“Tôi chưa từng biết ai tử tế hay chu đáo như cô ấy”, người phụ nữ xúc động nói. “Cô ấy thật sự khiến mọi người xung quanh cảm thấy hạnh phúc hơn”.

Theo điều tra ban đầu, Lakanwal đã phục kích hai binh sĩ chỉ cách Nhà Trắng vài dãy nhà. Hắn nổ súng bằng khẩu súng lục Smith & Wesson .357 sau khi phục sẵn, trước khi bị các thành viên Vệ binh khác bắn trả.

Động cơ của Lakanwal hiện chưa được làm rõ, nhưng giới chức coi đây là vụ tấn công có chủ đích, mang dấu hiệu khủng bố. Theo bà Pirro, nghi phạm đã lái xe xuyên nước Mỹ từ nhà ở Bellingham, bang Washington - nơi hắn sống cùng vợ và năm con - để thực hiện vụ tấn công.

Lakanwal từng phục vụ trong quân đội Afghanistan tại Kandahar, hỗ trợ lực lượng đặc nhiệm Mỹ trong khu vực.

