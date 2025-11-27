Tổng thống Trump nổi giận

Sau vụ nổ súng bắn hai binh sĩ Vệ binh Quốc gia gần Nhà Trắng, Tổng thống Donald Trump lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ và yêu cầu rà soát lại toàn bộ người Afghanistan đã vào Mỹ dưới thời chính quyền cựu Tổng thống Joe Biden.

Tổng thống Mỹ Donald Trump lên án vụ nổ súng nhằm vào hai binh sĩ. Ảnh: Reuters

Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS) đã xác định nghi phạm liên quan đến vụ nổ súng khiến hai thành viên Vệ binh Quốc gia bị thương nặng là Rahmanullah Lakanwal.

Nhiều quan chức thực thi pháp luật nói với CNN rằng danh tính ban đầu của nghi phạm khớp với một người đàn ông sống ở bang Washington, dường như đã nhập cư từ Afghanistan năm 2021. Nghi phạm nộp đơn xin tị nạn năm 2024 và được chấp thuận đầu năm 2025.

Trước vấn đề ngày, Tổng thống Donald Trump yêu cầu rà soát lại toàn bộ người Afghanistan đã vào Mỹ dưới thời chính quyền cựu Tổng thống Joe Biden. Ông lên án vụ nổ súng là “một cuộc tấn công ghê tởm, hành động của quỷ dữ, thù hận và khủng bố”. “Đó là một tội ác chống lại toàn quốc, chống lại nhân loại", ông nói.

Trong đổi với CNN, ông Trump nói: “Chúng ta phải rà soát lại từng người nước ngoài đến từ Afghanistan dưới thời Biden, và phải thực hiện mọi biện pháp cần thiết để trục xuất bất kỳ người nước ngoài nào từ bất kỳ quốc gia nào không thuộc về nơi này hoặc không mang lại lợi ích cho đất nước chúng ta".

Theo một bản ghi nhớ nội bộ và một nguồn tin am hiểu kế hoạch, chính quyền Trump vốn đã bắt đầu quy trình phỏng vấn lại những người Afghanistan từng được phép nhập cảnh vào Mỹ dưới thời chính quyền trước đó. Ngay cả trước vụ nổ súng hôm nay (26/11 giờ địa phương), các quan chức Trump đã lập luận rằng chính quyền Biden đã không thẩm tra đầy đủ những người được tiếp nhận vào Mỹ.

Bộ trưởng An ninh Nội địa Kristi Noem bày tỏ quan điểm tương tự Tổng thống Donald Trump khi nhắc đến quốc tịch của nghi phạm và chính sách nhập cư của chính quyền Biden liên quan đến vụ nổ súng hôm nay.

“Nghi phạm nổ súng vào những người lính Vệ binh Quốc gia dũng cảm của chúng ta là một công dân Afghanistan, thuộc nhóm người được đưa vào Mỹ hàng loạt và không qua thẩm tra đầy đủ ngày 8/9/2021, dưới thời chính quyền Biden”, Noem viết trên X. “Tôi sẽ không nhắc đến tên kẻ đồi bại này. Hắn không xứng đáng nhận sự chú ý mà hắn khao khát”.

Hiện trường vụ nổ súng khiến hai lính Vệ binh Quốc gia nguy kịch gần Nhà Trắng

Cùng ngày 26/11, Cơ quan Di trú và Nhập tịch Mỹ (USCIS) cho biết việc xử lý mọi hồ sơ liên quan đến người nhập cư Afghanistan “đã bị dừng vô thời hạn để rà soát lại các quy trình an ninh và thẩm tra”. “Bảo vệ đất nước và người dân Mỹ luôn là nhiệm vụ trọng tâm của chúng tôi,” cơ quan này tuyên bố.

Theo các nguồn tin thực thi pháp luật, Lakanwal nhập cảnh vào Mỹ tháng 9/2021 và sinh sống tại bang Washington trước khi xảy ra vụ việc. Nghi phạm đã bị khống chế và bắt giữ ngay tại hiện trường, cũng trúng đạn nhưng vết thương không nguy hiểm đến tính mạng.

Vụ tấn công xảy ra khoảng 14h15 chiều 26/11 (giờ địa phương) gần ga tàu điện ngầm Farragut West, cách Nhà Trắng không xa. Một quan chức được cập nhật thông tin cho biết hai nạn nhân - một nam, một nữ thuộc lực lượng Vệ binh Quốc gia - đang trong tình trạng nguy kịch và được điều trị tại các bệnh viện địa phương.

Thị trưởng Washington Muriel Bowser gọi đây là một vụ “tấn công có chủ đích”, khi nghi phạm bất ngờ xuất hiện từ góc đường, giơ súng và nã đạn vào hai binh sĩ. “Tất cả cho thấy đây là hành vi phục kích”, Jeffery Carroll, Phó giám đốc điều hành Sở Cảnh sát Washington (MPD) cho biết.

Theo ABC News, nhiều nguồn tin cho hay FBI đang xem xét khả năng vụ nổ súng có liên quan đến khủng bố quốc tế, dù chưa đưa ra kết luận cuối cùng. Giới chức liên bang và văn phòng công tố Mỹ tại Washington dự kiến công bố thêm thông tin về nghi phạm trong ngày 27/11.

Từ tháng 8, khoảng 2.375 lính Vệ binh Quốc gia đã được triển khai khắp Washington sau khi chính quyền Trump ban bố “tình trạng khẩn cấp tội phạm”, tăng cường hỗ trợ lực lượng an ninh địa phương. Sau vụ việc, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cho biết Tổng thống Donald Trump đã yêu cầu điều thêm binh sĩ tới thủ đô.

Theo MPD, các thành viên Vệ binh gần hiện trường đã kịp thời phản ứng, áp chế và khống chế nghi phạm sau khi hắn bị bắn gục. Carroll nhận định: “Họ nghe thấy tiếng súng, lao tới hỗ trợ và giúp chấm dứt mối đe dọa ngay tại chỗ”.