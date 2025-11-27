Hai lính Vệ binh Quốc gia Mỹ bị bắn gần Nhà Trắng

Ngày 26/11, 2 thành viên thuộc lực lượng Vệ binh Quốc gia Mỹ đã bị bắn tại khu vực gần khuôn viên Nhà Trắng. Một nghi phạm liên quan tới vụ nổ súng đã bị bắt giữ.

Giám đốc FBI Kash Patel xác nhận hai thành viên Vệ binh Quốc gia West Virginia đang trong tình trạng nguy kịch sau khi bị bắn ngay bên ngoài khuôn viên Nhà Trắng ở trung tâm Washington, trong một cuộc tấn công có chủ đích.

Nghi phạm được xác định là một công dân Afghanistan, người đã nhập cảnh vào Mỹ năm 2021 và từng sinh sống tại bang Washington, theo lời nhiều nguồn am hiểu cuộc điều tra, yêu cầu giấu tên. Hai trong số các nguồn tin này cho biết nghi phạm là Rahmanullah Lakanwal.

Vụ việc xảy ra tại ga tàu điện ngầm Farragut West, cách Nhà Trắng hai dãy phố, vào đầu giờ chiều khi các tuyến phố và khu vực kinh doanh lân cận vô cùng đông đúc.

Hai thành viên Vệ binh Quốc gia đã bị bắn chỉ cách Nhà Trắng vài dãy nhà. Ảnh: Reuters

Nhân chứng kể lại

Trợ lý cảnh sát trưởng Washington Jeffery Carroll cho biết hung thủ đã “phục kích” và bất ngờ nổ súng vào các thành viên Vệ binh Quốc gia. Nghi phạm đã bị khống chế và bắt giữ.

Stacy Walters cho biết cô đang ngồi trong ô tô thì nghe hai tiếng súng và thấy mọi người bỏ chạy. Gần như ngay lập tức, lực lượng thực thi pháp luật tràn đến khu vực. “Hôm nay đẹp như vậy. Ai lại có thể làm chuyện này? Và chúng ta còn đang chuẩn bị cho kỳ nghỉ lễ nữa?”, cô tự đặt câu hỏi.

Emma McDonald, người vừa bước ra khỏi ga tàu điện ngầm ngay sau khi tiếng súng vang lên, cho biết cô và một người bạn đã chạy vào một quán cà phê cùng những người khác để trú ẩn. Chỉ vài phút sau, cô nhìn thấy các nhân viên cấp cứu đẩy một cáng với một thành viên Vệ binh Quốc gia nằm trên đó, đầu bê bết máu.

Ngay sau đó, cảnh sát có mặt tại hiện trường và phong tỏa bằng dây chắn, đèn xe cứu hỏa và xe tuần tra nhấp nháy, trong khi tiếng cánh quạt trực thăng vang dội trên không. Các đặc vụ ATF cũng có mặt, còn các binh sĩ Vệ binh Quốc gia đứng gác gần đó. Ít nhất một trực thăng đã hạ cánh xuống khu vực National Mall.

Tổng thống Donald Trump đang ở khu nghỉ dưỡng của ông tại Palm Beach trước kỳ nghỉ Lễ Tạ ơn, còn Phó Tổng thống JD Vance đang ở Kentucky. Lực lượng thực thi pháp luật từ nhiều cơ quan liên bang và thành phố lập tức đến hiện trường và phong tỏa Nhà Trắng.

Lực lượng thực thi pháp luật từ nhiều cơ quan liên bang và thành phố lập tức đến hiện trường và phong tỏa Nhà Trắng. Ảnh: Reuters

Tổng thống Trump thề kẻ nổ súng “sẽ phải trả giá”

Theo AP, Tổng thống Trump viết trên mạng xã hội rằng “con thú” đã bắn hai thành viên Vệ binh Quốc gia “sẽ phải trả một cái giá cực kỳ đắt” cho hành động này.

“Xin Chúa phù hộ lực lượng Vệ binh Quốc gia vĩ đại, cùng toàn bộ Quân đội và lực lượng Thực thi Pháp luật. Họ là những con người tuyệt vời,” ông đăng trên Truth Social. “Tôi, với tư cách Tổng thống, và tất cả những người phục vụ trong Văn phòng Tổng thống, luôn ở bên các bạn!”.

Tại căn cứ Fort Campbell ở Kentucky, Phó tổng thống JD Vance kêu gọi “tất cả những người có đức tin” cầu nguyện cho hai binh sĩ bị thương, đồng thời lưu ý rằng còn quá nhiều điều chưa rõ, bao gồm cả động cơ vụ tấn công.

“Đây là lời nhắc nhở nghiêm túc rằng những người lính - dù tại ngũ, dự bị hay Vệ binh Quốc gia - chính là thanh gươm và lá chắn của nước Mỹ,” Vance nói trong thông điệp Tạ ơn gửi đến quân đội.

Hiện lực lượng đặc nhiệm chống khủng bố của Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đang xác định liệu đây có phải là hành động khủng bố hay không.

Đây là vụ việc nghiêm trọng nhất liên quan đến lực lượng Vệ binh Quốc gia kể từ khi Tổng thống Trump bắt đầu triển khai quân đội tuần tra ở nhiều thành phố do đảng Dân chủ quản lý từ đầu nhiệm kỳ hai. Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth thông báo sẽ điều thêm 500 binh sĩ đến Washington, nâng tổng số quân tuần tra lên khoảng 2.500 người.

Chính sách triển khai quân đội đã gây tranh cãi gay gắt. Vụ nổ súng hiếm hoi nhằm vào lực lượng Vệ binh Quốc gia xảy ra trong bối cảnh sự hiện diện của họ tại thủ đô và nhiều thành phố khác trên khắp nước Mỹ nhiều tháng qua đã trở thành chủ đề gây tranh cãi, thổi bùng các cuộc chiến pháp lý và tranh luận chính sách công rộng hơn về việc chính quyền Trump sử dụng quân đội để đối phó với cái mà họ gọi là tình trạng tội phạm mất kiểm soát.