Thế giới

Nhà Trắng tuyên bố không thể cung cấp vũ khí cho Ukraine vô thời hạn

  • Thứ ba, 25/11/2025 18:33 (GMT+7)
  • 5 giờ trước

Thư ký Báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt mới đây cho biết Mỹ không thể tiếp tục cung cấp vũ khí cho Ukraine vô thời hạn, đồng thời nhấn mạnh nỗ lực mới của Washington nhằm tìm kiếm giải pháp ngoại giao chấm dứt chiến tranh của Nga.

Phát ngôn viên Nhà Trắng Karoline Leavitt trong cuộc họp báo ở Washington DC., ngày 29/5/2025. Ảnh: THX/TTXVN

Theo Kyiv Post, trong cuộc phỏng vấn với Fox News, bà Leavitt tuyên bố Tổng thống Mỹ Donald Trump đã dành “rất nhiều thời gian và công sức” cho việc tìm kiếm giải pháp hòa bình và “xứng đáng được biết ơn” vì nỗ lực này. Bà cũng nhấn mạnh mục tiêu chính của ông Trump là đưa cuộc xung đột Ukraine đến hồi kết.

Bà Leavitt cho rằng sự thất vọng của Tổng thống Trump phản ánh tâm lý chung của công chúng Mỹ, vốn ngày càng mệt mỏi với cuộc chiến kéo dài. Dù ông Trump quyết định “ngừng tài trợ cho cuộc chiến này”, Mỹ vẫn tiếp tục cung cấp hoặc bán một lượng lớn vũ khí cho Ukraine thông qua các cơ chế của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Những phát biểu của bà Leavitt củng cố mong muốn của Washington trong việc theo đuổi một giải pháp ngoại giao cho xung đột.

Các bình luận này được đưa ra ngay sau khi các quan chức Ukraine, Mỹ và châu Âu kết thúc vòng đàm phán chuyên sâu tại Geneva. Tại đây, Kyiv và Washington cho biết họ đã soạn thảo một “khuôn khổ hòa bình hoàn thiện” và đạt được những tiến triển đáng kể hướng tới một thỏa thuận tiềm năng.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Trump đang thúc đẩy kế hoạch 28 điểm, từng gây tranh cãi ở châu Âu vì nghiêng về phía Moskva. Bản sao rò rỉ của kế hoạch này đề xuất nhượng bộ lãnh thổ, giới hạn quân đội Ukraine và cấm vĩnh viễn Ukraine gia nhập NATO – những yêu cầu chính từ phía Điện Kremlin.

Châu Âu cảnh báo rằng các điều khoản này có thể được xem là “phần thưởng” cho các hành động gây hấn. Các nhà đàm phán đã dành cả cuối tuần để điều chỉnh nhiều điểm trong đề xuất, thu hẹp khoảng cách liên quan tới quy mô lực lượng vũ trang Ukraine, quyền kiểm soát nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia và trao đổi tù nhân.

Tuy nhiên, những vấn đề quan trọng nhất – lãnh thổ và khả năng gia nhập NATO của Ukraine – sẽ được thảo luận trong các cuộc đàm phán trực tiếp giữa Tổng thống Volodymyr Zelensky và ông Trump, dự kiến sắp diễn ra.

Các nhà đàm phán Mỹ cảnh báo Kyiv rằng những tháng tới có thể mang tính quyết định, đồng thời nhấn mạnh rằng Ukraine có thể mất thêm lãnh thổ nếu tình hình chiến sự trở nên xấu đi. Washington cũng trình bày một hiệp ước an ninh riêng có thời hạn 10 năm, dựa trên Điều 5 của NATO, trong đó cam kết hỗ trợ phối hợp nếu Nga tấn công trở lại.

Về phần mình, Tổng thống Zelensky đã kêu gọi sự đoàn kết, thúc giục giới chính trị Ukraine “ngừng tranh cãi” vào thời điểm quan trọng này. Nếu Kyiv và Washington hoàn tất các điểm còn lại – đồng thời đảm bảo sự ủng hộ từ châu Âu – các quan chức Mỹ dự kiến sẽ trình kế hoạch này lên Moskva.

