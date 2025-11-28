Nghi phạm xả súng gần Nhà Trắng từng liên quan đến CIA

Một thành viên Vệ binh Quốc gia Mỹ đã thiệt mạng sau vụ xả súng gần Nhà Trắng, trong khi nghi phạm được xác định từng phục vụ trong đơn vị của CIA khiến chính trường Mỹ rúng động.

Nghi phạm xả súng gần Nhà Trắng Rahmanullah Lakanwal, 29 tuổi.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 28/11 cho biết một thành viên Vệ binh Quốc gia Mỹ đã tử vong sau khi bị một người đàn ông gốc Afghanistan, xả súng gần Nhà Trắng, theo Reuters.

Sarah Beckstrom, 20 tuổi, đã qua đời vì vết thương quá nặng, trong khi đồng đội của cô, Andrew Wolfe, 24 tuổi, vẫn đang “giành giật sự sống”, ông Trump cho biết. Giới chức xác nhận cuộc điều tra được triển khai theo hướng khủng bố.

Cận cảnh bắt giữ nghi phạm nổ súng vào hai lính Vệ binh Quốc gia Mỹ Chiều ngày 26/11, một vụ nổ súng xảy ra tại ga tàu điện ngầm Farragut West, cách Nhà Trắng hai dãy nhà. Nhân chứng tại hiện trường mô tả nghe thấy nhiều tiếng nổ lớn và mọi người bỏ chạy, gây ra cảnh hỗn loạn.

Nghi phạm từng làm việc trong lực lượng an ninh Mỹ

FBI đã khám xét nhiều địa điểm trong cuộc điều tra mở rộng, trong đó có căn nhà ở bang Washington liên quan tới nghi phạm - người được cho từng phục vụ trong đơn vị do CIA hậu thuẫn tại Afghanistan trước khi đến Mỹ năm 2021 theo chương trình tái định cư.

Theo Giám đốc FBI Kash Patel, các đặc vụ thu giữ nhiều thiết bị điện tử gồm điện thoại, laptop, iPad và thẩm vấn người thân của nghi phạm, được xác định là Rahmanullah Lakanwal, 29 tuổi.

Theo đó, Lakanwal được cấp quy chế tị nạn vào tháng 4 năm nay dưới thời chính quyền Trump. CIA xác nhận với truyền thông rằng nghi phạm từng làm việc trong các đơn vị do cơ quan này hậu thuẫn tại tỉnh Kandahar, vốn tham gia nhiều chiến dịch chống khủng bố.

Nhiều tờ báo như New York Times và Washington Post đưa tin Lakanwal từng phục vụ trong “zero units” - lực lượng tinh nhuệ chuyên tiêu diệt hoặc bắt giữ các phần tử khủng bố.

Theo công tố viên liên bang Jeanine Pirro, nghi phạm lái xe xuyên nước Mỹ và phục kích hai thành viên Vệ binh Quốc gia khi họ tuần tra gần Nhà Trắng chiều 26/11 (giờ địa phương).

Trong lời phát biểu gửi lực lượng quân đội nhân dịp Lễ Tạ ơn, ông Trump mô tả vụ tấn công là “hành động khủng bố tàn bạo” khiến “hai quân nhân thuộc Vệ binh Quốc gia West Virginia bị bắn hạ ngay thủ đô”.

Hai thành viên Vệ binh Quốc gia và nghi phạm tại một cuộc họp báo ở Washington, DC, (Mỹ) ngày 27/11. Ảnh: Reuters.

Ông đồng thời chỉ trích người tiền nhiệm Joe Biden, gọi nghi phạm là “một người Afghanistan được đưa sang Mỹ dưới thời chính quyền trước đó” và khẳng định vụ việc “nhắc nhở nước Mỹ cần kiểm soát chặt chẽ hơn những người được phép vào và ở lại quốc gia”.

Theo mô tả của công tố viên Pirro, nghi phạm dùng khẩu súng lục cỡ .357 Magnum nã đạn vào một thành viên Vệ binh Quốc gia khiến người này gục xuống, rồi tiếp tục bắn vào người thứ hai. Lakanwal bị thương sau khi đấu súng với lực lượng tại hiện trường và bị khống chế. Anh đang được điều trị trong bệnh viện với sự giám sát nghiêm ngặt.

Cảnh sát Washington cho biết nghi phạm, sống cùng vợ và năm con tại bang Washington, có vẻ hành động một mình.

Hai nạn nhân mới tuyên thệ 24 giờ trước khi bị tấn công

Beckstrom và Wolfe chỉ mới tuyên thệ gia nhập Vệ binh Quốc gia chưa đầy một ngày trước khi bị phục kích tại trạm xe buýt gần Nhà Trắng.

Trên mạng xã hội, cha của Beckstrom viết: “Con gái tôi đã ra đi. Gia đình chúng tôi đang phải đối mặt nỗi đau không thể diễn tả”.

“Tất cả những gì chúng tôi cần lúc này là lời cầu nguyện cho con trai tôi”, một người thân của Wolfe nói.

Theo công tố viên Pirro, nghi phạm sẽ đối mặt ba tội danh tấn công có chủ ý nhằm giết người khi có vũ khí, và nếu hai binh sĩ không qua khỏi, tội danh có thể nâng lên thành giết người cấp độ một.

Sarah Beckstrom, 20 tuổi, Vệ binh Quốc gia tử nạn trong vụ xả súng ngày 26/11. Ảnh: Reuters.

FBI khẳng định đây là “cuộc điều tra quy mô toàn quốc”, với các lệnh khám xét ở Washington và San Diego.

Thị trưởng Washington Muriel Bowser nói: “Lẽ ra những người trẻ này phải đang ở nhà bên gia đình tại West Virginia, chứ không phải trở thành nạn nhân của vụ tấn công ngay thủ đô”.

Vụ việc diễn ra chưa đầy 24 giờ đã kéo theo loạt động thái chính sách mạnh mẽ từ chính quyền Trump. Bộ An ninh Nội địa (DHS) cho biết đang rà soát tất cả hồ sơ tị nạn được phê duyệt dưới thời Biden, trong khi Cơ quan Di trú và Nhập tịch (USCIS) tuyên bố đình chỉ vô thời hạn mọi hồ sơ nhập cư liên quan tới công dân Afghanistan.

Giám đốc USCIS Joseph Edlow cho biết ông được yêu cầu tiến hành “rà soát toàn diện mọi thẻ xanh đối với người đến từ các quốc gia bị coi là có nguy cơ”, dựa theo sắc lệnh hạn chế nhập cảnh đối với 19 quốc gia.

Ông Trump cũng điều thêm 500 lính Vệ binh Quốc gia tới Washington và tuyên bố: “Chúng ta phải xem xét lại từng trường hợp đến từ Afghanistan dưới thời Biden. Ai không đóng góp cho quốc gia này thì không có lý do để ở lại”.