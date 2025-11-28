Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thế giới

FBI điều tra hướng khủng bố vụ nổ súng gần Nhà Trắng

  • Thứ sáu, 28/11/2025 06:06 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Ngày 27/11, Giám đốc Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) Kash Patel cho biết đang xem xét vụ nổ súng vào hai lính Vệ binh Quốc gia gần Nhà Trắng mới đây theo hướng như một cuộc điều tra khủng bố.

Cảnh sát phong tỏa hiện trường vụ nổ súng gần Nhà Trắng, Washington, D.C., Mỹ, ngày 26/11/2025. Ảnh: THX

Phát biểu tại họp báo một ngày sau khi xảy ra vụ việc, ông Patel cho biết: "Đây là một cuộc điều tra khủng bố".

Vụ việc xảy ra ngày 26/11 tại ga tàu điện ngầm Farragut West, cách Nhà Trắng hai dãy phố, vào đầu giờ chiều khi các tuyến phố và khu vực kinh doanh lân cận vô cùng đông đúc. 2 thành viên thuộc lực lượng Vệ binh Quốc gia đã trúng đạn và bị thương nặng. Nghi phạm đã bị khống chế và bắt giữ.

Vụ việc gây chấn động nước Mỹ trong dịp lễ Tạ ơn. Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth thông báo sẽ điều thêm 500 binh sĩ đến Washington, nâng tổng quân số lực lượng tuần tra lên khoảng 2.500 người.

Đọc để hiểu rõ hơn lịch sử nước Mỹ

Mục Thế giới giới thiệu cuốn sách "Lẽ thường" - cuốn sách của tác giả Thomas Paine được xuất bản lần đầu vào năm 1776 và đã có vai trò quan trọng trong thời kỳ lập quốc của Mỹ. Cho đến hôm nay, cuốn sách vẫn còn nguyên giá trị lịch sử đối với những ai quan tâm đến lịch sử nước Mỹ.

nổ súng Mỹ FBI điều tra khủng bố vụ nổ súng gần Nhà Trắng

  • Mỹ

    Mỹ
    • Thủ đô: Washington, D.C.
    • Diện tích: 9.833.520 km²
    • Dân số: 325,72 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 19.390 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: USD
    • Mã điện thoại: +1
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Đọc tiếp

Tong thong Trump noi gian hinh anh

Tổng thống Trump nổi giận

22 giờ trước 10:35 27/11/2025

0

Sau vụ nổ súng bắn hai binh sĩ Vệ binh Quốc gia gần Nhà Trắng, Tổng thống Donald Trump lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ và yêu cầu rà soát lại toàn bộ người Afghanistan đã vào Mỹ dưới thời chính quyền cựu Tổng thống Joe Biden.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý