FBI điều tra hướng khủng bố vụ nổ súng gần Nhà Trắng

Ngày 27/11, Giám đốc Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) Kash Patel cho biết đang xem xét vụ nổ súng vào hai lính Vệ binh Quốc gia gần Nhà Trắng mới đây theo hướng như một cuộc điều tra khủng bố.

Cảnh sát phong tỏa hiện trường vụ nổ súng gần Nhà Trắng, Washington, D.C., Mỹ, ngày 26/11/2025. Ảnh: THX

Phát biểu tại họp báo một ngày sau khi xảy ra vụ việc, ông Patel cho biết: "Đây là một cuộc điều tra khủng bố".

Vụ việc xảy ra ngày 26/11 tại ga tàu điện ngầm Farragut West, cách Nhà Trắng hai dãy phố, vào đầu giờ chiều khi các tuyến phố và khu vực kinh doanh lân cận vô cùng đông đúc. 2 thành viên thuộc lực lượng Vệ binh Quốc gia đã trúng đạn và bị thương nặng. Nghi phạm đã bị khống chế và bắt giữ.

Vụ việc gây chấn động nước Mỹ trong dịp lễ Tạ ơn. Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth thông báo sẽ điều thêm 500 binh sĩ đến Washington, nâng tổng quân số lực lượng tuần tra lên khoảng 2.500 người.