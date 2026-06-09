World Cup 2026 là mỏ vàng khổng lồ của nước Mỹ

World Cup 2026 không chỉ là ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh mà còn được kỳ vọng tạo cú hích kinh tế mạnh mẽ cho hàng loạt thành phố đăng cai tại Mỹ.

Khoảng thu khổng lồ có thể thu được từ World Cup 2026.

Theo Guardian, World Cup 2026 có thể đóng góp khoảng 17,2 tỷ USD cho nền kinh tế Mỹ, đồng thời hỗ trợ hàng trăm nghìn việc làm trong các lĩnh vực du lịch, dịch vụ, vận tải và tổ chức sự kiện. Giải đấu được đồng đăng cai bởi Mỹ, Canada và Mexico, với tổng lượng khán giả đến sân dự kiến đạt khoảng 6,5 triệu người. Đây được xem là một trong những sự kiện thể thao có sức lan tỏa kinh tế lớn nhất thế giới trong năm.

Tại Mỹ, Los Angeles được dự báo là một trong những địa phương hưởng lợi đáng kể từ World Cup. Theo nghiên cứu của Bookies, các hoạt động liên quan đến giải đấu có thể tạo ra khoảng 594 triệu USD tác động kinh tế cho khu vực này.

Thành phố thuộc bang California dự kiến đón gần 180.000 du khách trong thời gian diễn ra World Cup, từ giữa tháng 6 đến giữa tháng 7. Chi tiêu cho lưu trú, ăn uống, giải trí và đi lại được kỳ vọng mang về nguồn thu lớn cho địa phương. Doanh thu khách sạn tại Los Angeles cũng có thể tăng hơn 20% so với mức thông thường.

Người ta cũng có quyền đặt ra câu hỏi về sự đồng đều giữa lợi nhuận từ 3 quốc gia đồng đăng cai giải đấu.

Sân SoFi tại Inglewood sẽ tổ chức 8 trận đấu, trong đó có trận ra quân của đội tuyển Mỹ. Với số trận thuộc nhóm nhiều nhất giải, Los Angeles được xem là một trong những trung tâm quan trọng của World Cup 2026.

Ông Daniel McIntosh, Giám đốc Chương trình Kinh doanh Thể thao thuộc Đại học bang Arizona, nhận định những thành phố sở hữu hạ tầng du lịch phát triển, khả năng tiếp nhận lượng lớn du khách quốc tế và đăng cai nhiều trận đấu sẽ thu về lợi ích kinh tế đáng kể từ World Cup.

Ngoài Los Angeles, khu vực Vùng Vịnh San Francisco cũng góp mặt trên bản đồ đăng cai khi Levi’s Stadium ở Santa Clara tổ chức nhiều trận đấu. Hai địa điểm của bang California được dự báo tạo ra gần 1 tỷ USD tác động kinh tế cộng gộp.

Trong khi đó, Dallas được dự báo là thành phố hưởng lợi lớn nhất tại Mỹ với khoảng 1,8 tỷ USD . Xếp sau lần lượt là Houston ( 1,5 tỷ USD ), Seattle ( 929 triệu USD ), Kansas City ( 653 triệu USD ), Los Angeles ( 594 triệu USD ) và Miami ( 550 triệu USD ).

Giới phân tích cho rằng World Cup 2026 không chỉ mang ý nghĩa thể thao mà còn là cơ hội vàng để các thành phố đăng cai thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thu hút du lịch và quảng bá hình ảnh trên phạm vi toàn cầu.

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