Phẫn nộ hình ảnh tuyển Senegal bị khám xét gay gắt tại Mỹ

Một đoạn video ghi lại cảnh tuyển Senegal bị lực lượng an ninh Mỹ kiểm tra kỹ lưỡng ngay khi đặt chân đến nước chủ nhà World Cup 2026 làm dấy lên làn sóng tranh cãi dữ dội.

Hình ảnh kiểm tra gây phẫn nộ ngay tại sân bay Mỹ.

Trong video, nhiều thành viên của tuyển Senegal bị yêu cầu dừng lại ngay tại khu vực sân đỗ máy bay để kiểm tra hành lý và rà soát cá nhân. Hình ảnh nhanh chóng thu hút sự chú ý và tạo ra làn sóng phản ứng mạnh mẽ từ người hâm mộ bóng đá, đặc biệt là tại châu Phi.

Cần biết Senegal sở hữu nhiều ngôi sao đang thi đấu tại Premier League và các giải hàng đầu châu Âu. Không ít CĐV cho rằng cách thức kiểm tra mà lực lượng chức năng Mỹ áp dụng là trên mức cần thiết và thiếu sự tôn trọng đối với một tuyển quốc gia tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Trên các nền tảng mạng xã hội, nhiều ý kiến bày tỏ sự bức xúc. Một người hâm mộ bình luận: "Hy vọng họ cũng kiểm tra Lionel Messi hay Cristiano Ronaldo theo cách tương tự".

Một ý kiến khác cho rằng việc kiểm tra các hành khách trên chuyến bay thuê bao riêng ở mức độ như vậy là điều rất hiếm gặp. Người này khẳng định có 15 năm làm việc trong lĩnh vực hàng không nhưng chưa từng chứng kiến tình huống tương tự.

Một số CĐV thậm chí mô tả cách đối xử với tuyển Senegal là "đáng xấu hổ" và cho rằng ban tổ chức cần làm rõ vụ việc nhằm tránh ảnh hưởng đến hình ảnh giải đấu.

Đây không phải lần đầu các đội tuyển bóng đá gặp khó khăn khi nhập cảnh vào Mỹ. Trước đó, nhiều trường hợp cầu thủ hoặc thành viên các đoàn thể thao từng phải trải qua những thủ tục kiểm tra kéo dài.

Gần nhất, một cầu thủ Iraq bị cơ quan chức năng Mỹ giữ lại để thẩm vấn trong khoảng 7 giờ đồng hồ trước khi được phép nhập cảnh.