World Cup 2026 đẩy FIFA vào thế khó ở châu Á

Chênh lệch múi giờ với Bắc Mỹ khiến FIFA đối mặt bài toán bản quyền truyền hình tại châu Á, buộc tổ chức này phải chấp nhận những hợp đồng thấp hơn nhiều so với kỳ vọng.

FIFA không có nguồn thu như kỳ vọng ở thị trường châu Á.

World Cup 2026 được dự báo trở thành giải đấu có doanh thu lớn nhất lịch sử FIFA nhờ việc mở rộng lên 48 đội tuyển. Tuy nhiên, ở một trong những thị trường quan trọng nhất thế giới là châu Á, sức hút thương mại của giải đấu lại không như kỳ vọng.

Theo các báo cáo từ thị trường truyền thông quốc tế, FIFA đang gặp nhiều khó khăn trong việc bán bản quyền truyền hình tại khu vực này. Nguyên nhân chính đến từ việc World Cup diễn ra tại Mỹ, Canada và Mexico, khiến phần lớn trận đấu rơi vào khung giờ đêm khuya hoặc rạng sáng đối với khán giả châu Á.

Điều đó ảnh hưởng trực tiếp đến lượng người xem truyền hình, kéo theo sự sụt giảm giá trị quảng cáo. Các đài truyền hình lớn vì thế không còn sẵn sàng chi những khoản tiền khổng lồ như ở các kỳ World Cup trước.

Trung Quốc là ví dụ điển hình. CCTV chỉ chấp nhận bỏ ra khoảng 60 triệu USD cho gói bản quyền bao gồm World Cup nam 2026, World Cup nam 2030 cùng hai kỳ World Cup nữ 2027 và 2031. Con số này thấp hơn rất nhiều so với mức giá 300 triệu USD mà FIFA từng mong muốn.

World Cup 2026 dự kiến sẽ mang về doanh thu kỷ lục cho FIFA.

Tại Ấn Độ, tình hình cũng không khả quan hơn. Những biến động trong ngành truyền thông khiến FIFA gần như không có lợi thế đàm phán. Cuối cùng, bản quyền World Cup 2026 được bán với giá khoảng 20 triệu USD , thấp hơn 5 lần so với mức kỳ vọng ban đầu 100 triệu USD .

Sự tương phản với World Cup 2022 tại Qatar là rất rõ ràng. Khi đó, múi giờ thuận lợi giúp khán giả châu Á dễ dàng theo dõi các trận đấu, tạo ra lượng người xem khổng lồ và sức hấp dẫn mạnh mẽ với giới quảng cáo.

Dẫu vậy, FIFA vẫn tin World Cup 2026 sẽ mang về doanh thu kỷ lục nhờ số trận đấu tăng lên, lượng nhà tài trợ nhiều hơn và quy mô thương mại chưa từng có. Song những khó khăn tại châu Á cho thấy ngay cả giải đấu lớn nhất hành tinh cũng không thể miễn nhiễm trước bài toán địa lý và múi giờ.

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