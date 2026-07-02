World Cup 2026 bùng nổ với bàn thắng ở những phút cuối

Những phút cuối đang trở thành “đặc sản” của vòng knock-out World Cup 2026 khi liên tiếp các "ông lớn" định đoạt số phận trận đấu bằng những bàn thắng muộn.

Bỉ vượt qua Senegal ở phút bù giờ của hiệp phụ thứ hai.

World Cup 2026 đang mang đến những trận cầu nghẹt thở đúng nghĩa. Khi hơn một nửa số trận vòng knock-out đầu tiên khép lại, đã có tới 7 bàn thắng được ghi sau phút 85, liên tục thay đổi cục diện và tạo nên những màn rượt đuổi cảm xúc cho người hâm mộ.

Mở màn cho chuỗi kịch tính là chiến thắng 1-0 của Canada trước Nam Phi. Stephen Eustaquio ghi bàn ở phút bù giờ hiệp hai, mang về tấm vé đi tiếp cho đại diện CONCACAF.

Brazil cũng tạo nên màn ngược dòng đầy cảm xúc trước Nhật Bản. Phút 90+6, Gabriel Martinelli ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1, hiện là pha lập công muộn nhất vòng knock-out World Cup 2026 tính đến thời điểm này.

Không kém phần kịch tính, Morocco kéo Hà Lan vào hiệp phụ nhờ bàn gỡ 1-1 của Issa Diop ở phút 90+1. Đại diện châu Phi sau đó thắng trên loạt luân lưu để giành quyền đi tiếp.

Na Uy cũng cần đến khoảnh khắc tỏa sáng của Erling Haaland ở phút 86 mới đánh bại Bờ Biển Ngà 2-1. Trong khi đó, Harry Kane ghi bàn ở phút 86 giúp tuyển Anh vượt qua CHDC Congo với tỷ số 2-1 rạng sáng 2/7.

Mới nhất, Bỉ góp thêm một màn lội ngược dòng ngoạn mục. Romelu Lukaku ghi bàn ở phút 86, trước khi Youri Tielemans lập công ở phút 89 để đưa trận đấu với Senegal vào hiệp phụ. Chính Tielemans tiếp tục tỏa sáng ở phút 120+5, hoàn tất cú đúp và giúp "Quỷ đỏ" châu Âu thắng 3-2.

Những bàn thắng muộn liên tiếp cho thấy World Cup 2026 không chỉ là sân khấu của các ngôi sao, mà còn là giải đấu của bản lĩnh và khả năng bùng nổ đúng thời điểm.

Chỉ một khoảnh khắc ở cuối trận cũng đủ đảo ngược mọi dự đoán, biến vòng knock-out năm nay trở thành một trong những giai đoạn giàu cảm xúc nhất lịch sử ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Tuyển Anh vươn lên dẫn 2-1 CHDC Congo Đêm 1/7, Harry Kane hoàn tất cú đúp vào lưới CHDC Congo, giúp tuyển Anh vươn lên dẫn 2-1 ở trận đấu thuộc vòng 32 đội World Cup 2026.