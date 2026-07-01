World Bank chốt lộ trình dừng cho Trung Quốc vay

Theo kế hoạch đang được xem xét, Ngân hàng Thế giới sẽ từng bước thu hẹp rồi chấm dứt hoàn toàn hoạt động cho Trung Quốc vay vào năm 2031 sau nhiều năm cắt giảm tín dụng.

Sau nhiều năm thu hẹp quy mô tín dụng, Ngân hàng Thế giới dự kiến chấm dứt cho Trung Quốc vay vào năm 2031. Ảnh: Reuters.

Ngân hàng Thế giới (World Bank) sẽ từng bước chấm dứt hoạt động cho Trung Quốc vay vốn vào năm 2031, sau nhiều năm liên tục cắt giảm quy mô các khoản vay. Theo ba nguồn thạo tin tiết lộ với Financial Times, quyết định này phản ánh sự chuyển mình của Trung Quốc từ một quốc gia đang phát triển trở thành nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.

Nguồn tin cho biết Hội đồng quản trị World Bank sẽ xem xét kế hoạch trong tuần bắt đầu từ ngày 20/7. Tuy nhiên, kế hoạch này không cần tổ chức bỏ phiếu chính thức do đã được Ngân hàng Thế giới và Trung Quốc thống nhất trong khuôn khổ "Đối tác quốc gia" (Country Partnership Framework) kéo dài 5 năm giữa hai bên.

Theo kế hoạch, World Bank sẽ giới hạn tổng giá trị các khoản vay dành cho Trung Quốc ở mức 2 tỷ USD trong giai đoạn từ nay đến năm 2031, trước khi chính thức chấm dứt hoạt động cho vay đối với Bắc Kinh.

Trong nhiều năm qua, quy mô cho vay của World Bank đối với Trung Quốc đã giảm đều. Nếu như năm 2017, nước này còn vay khoảng 2,4 tỷ USD thì đến năm 2025, con số chỉ còn 750 triệu USD .

Trung Quốc không còn đủ điều kiện tiếp cận các khoản vay ưu đãi từ Hiệp hội Phát triển Quốc tế (IDA) - quỹ của World Bank dành cho các quốc gia nghèo nhất - kể từ năm 2000. Đến năm 2007, Bắc Kinh chuyển sang đóng góp cho quỹ này và hiện là nhà tài trợ lớn thứ năm.

Một quan chức World Bank am hiểu vấn đề cho biết: "Trung Quốc đã đạt được những bước tiến phát triển rất đáng kể trong nhiều thập kỷ qua. Giờ đây, mối quan hệ giữa hai bên đang bước sang một giai đoạn mới, phản ánh đúng thực tế đó".

Trong nhiều năm, Mỹ cùng một số quốc gia khác đã liên tục thúc giục World Bank ngừng cho Trung Quốc vay, với lập luận rằng nền kinh tế lớn thứ hai thế giới không còn cần đến nguồn vốn phát triển từ các tổ chức tài chính đa phương.

Việc Trung Quốc tiếp tục vay vốn từ World Bank và các định chế tài chính quốc tế khác cũng là vấn đề gây nhiều tranh cãi trong chính quyền Tổng thống Donald Trump ngay từ nhiệm kỳ đầu tiên.

Đầu tháng này, World Bank cũng đạt được một thỏa thuận tương tự với Ba Lan, theo đó sẽ chấm dứt các khoản vay phát triển dành cho quốc gia này sau năm 2031.

Người phát ngôn Bộ Tài chính Mỹ đánh giá động thái của World Bank là "một bước đi đúng hướng" và bày tỏ kỳ vọng các tổ chức tài chính quốc tế khác sẽ có quyết định tương tự, theo Reuters.

"Là nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, Trung Quốc không nên tiếp tục nhận các khoản hỗ trợ từ các định chế tài chính đa phương", người phát ngôn nhấn mạnh.

Một quan chức cấp cao của Mỹ cũng cho rằng quy mô nền kinh tế hiện nay khiến Trung Quốc không còn đủ điều kiện nhận nguồn vốn phát triển. Quan chức này đồng thời kêu gọi các tổ chức quốc tế khác như Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), Quỹ Quốc tế về Phát triển Nông nghiệp (IFAD) và các cơ quan thuộc Liên Hợp Quốc cũng chấm dứt các chương trình hỗ trợ tài chính dành cho Trung Quốc.