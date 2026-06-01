Máy bay hạng nhẹ đâm vào tòa tháp cao nhất Bắc Kinh

Chiều thứ Sáu (26/6), một máy bay thể thao hạng nhẹ đã đâm vào tháp Citic - tòa nhà chọc trời cao nhất Bắc Kinh (Trung Quốc), khiến người dân phải sơ tán khẩn cấp.

Hiện trường máy bay rơi. Ảnh: SCMP.

Tại hiện trường, nhiều mảnh vỡ rơi xuống khu trung tâm thương mại Citic.

Hiện vẫn chưa rõ con số thương vong cũng như số người có mặt trên máy bay. Các cơ quan chức năng chưa đưa ra thông báo chính thức về nguyên nhân vụ tai nạn hay nguồn gốc chiếc phi cơ.

Các video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy máy bay va chạm vào các tầng cao của tòa tháp 528 m, làm mảnh vỡ rơi xuống vỉa hè và khu vực công cộng xung quanh. Những hình ảnh khác ghi lại cảnh hàng loạt người được sơ tán khỏi tòa nhà.

Dấu vết hư hại bên ngoài tòa tháp Citic (China Zun) sau vụ va chạm máy bay chiều 26/6. Ảnh: Reuters.

Một nhân chứng họ Lâm chia sẻ với tờ South China Morning Post rằng cô phải sơ tán khẩn cấp lúc 18h: “Tôi chạy ra ngoài mà không kịp mang theo túi xách hay giấy tờ tùy thân”. Một người làm việc tại tòa nhà kế bên cho biết đã nghe thấy tiếng động lớn vào khoảng 17h40 nhưng không chứng kiến vụ va chạm.

Ngay sau sự việc, cảnh sát đã phong tỏa các con đường xung quanh, giải tán đám đông và duy trì sự hiện diện dày đặc. Nhiều xe cứu thương cũng đã được triển khai đến hiện trường.

Máy bay rơi xuống khu vực tòa tháp CITIC ở Bắc Kinh hôm 26/6. Ảnh: Republic World.

Dựa trên hình ảnh xác máy bay, số đăng ký B-12PP được xác định thuộc sở hữu của Shuangyue General Aviation. Đây là dòng máy bay thể thao hạng nhẹ một động cơ, hai chỗ ngồi Sunward SA60L Aurora.

Một số nguồn tin trên mạng cho rằng máy bay này thuộc một công ty chuyên đào tạo phi công và ngắm cảnh, tuy nhiên, các cuộc gọi đến đơn vị này đều không được hồi đáp.