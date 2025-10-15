Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Woltemade gây ngỡ ngàng

  • Thứ tư, 15/10/2025 20:01 (GMT+7)
  • 8 giờ trước

Từ người hùng quốc gia đến hành khách hạng phổ thông, đó là hành trình khiêm tốn của Nick Woltemade sau khi ghi bàn giúp Đức thắng Bắc Ireland 1-0 ở vòng loại World Cup 2026 hôm 14/10.

Woltemade chọn lối sống giản dị.

Theo The Sun, chân sút cao 1,98 m trở lại Anh bằng chuyến bay EasyJet giá chỉ 75 bảng, khởi hành từ Belfast đến Newcastle sáng hôm sau (15/10). Trên chuyến bay 45 phút ấy, anh tình cờ ngồi cùng hậu vệ Dan Ballard – đối thủ vừa đối đầu hôm trước. Woltemade đội mũ lưỡi trai, áo hoodie, lặng lẽ ngồi ở hàng ghế đầu. "Hình ảnh của Woltemade giản dị bất ngờ", The Sun viết.

Sau khi bị chỉ trích vì tịt ngòi trong 5 trận đầu khoác áo tuyển Đức, Woltemade bùng nổ đúng lúc. Bàn thắng đầu tiên cho "Die Mannschaft" giúp giải tỏa áp lực và mở ra hành trình mới cho Woltemade. "Tôi thực sự hạnh phúc. Có lẽ tôi hợp ghi bàn ở phía Tây châu Âu hơn", anh nói đùa với BBC Sport.

Từ ngày gia nhập Newcastle với mức phí kỷ lục 69 triệu bảng từ Stuttgart, Woltemade chứng minh giá trị khi ghi 4 bàn trong 5 trận gần nhất cho cả CLB lẫn tuyển quốc gia. HLV trưởng tuyển Đức thừa nhận anh là mảnh ghép không thể thiếu trong hành trình giành vé World Cup 2026, còn tại Anh, người hâm mộ Newcastle gần như quên đi Alexander Isak.

Trong khi đó, ở Đức, Stuttgart vẫn chưa nguôi tiếc nuối. HLV Sebastian Hoeness gọi việc bán Woltemade là một mất mát cay đắng, thừa nhận đội bóng đang chật vật tìm người thay thế.

Hai tháng sau khi cập bến Premier League, Woltemade không chỉ bay lên trong sự nghiệp mà còn khiến cả nước Anh ngưỡng mộ vì phong cách giản dị.

Còn ai dám cười chê tiền đạo đắt nhất lịch sử Newcastle?

“Nick Woltemade không thể ngừng ghi bàn”, một cổ động viên Đức viết sau trận thắng 1-0 trước Bắc Ireland rạng sáng 14/10. Ở đâu có Woltemade, ở đó có bàn thắng - đơn giản là vậy.

Woltemade trở thành nỗi ghen ngược của Bayern Munich

Bayern Munich chê Newcastle “ngốc” khi chi 75 triệu euro cho Nick Woltemade, nhưng chính phản ứng ấy lại phơi bày sự bất an của gã khổng lồ Đức.

Cú đá 'triệu view' của tiền đạo đắt nhất lịch sử Newcastle

Đêm 5/10, người hâm mộ phát cuồng trước cú đá penalty của Nick Woltemade giúp Newcastle thắng Nottingham Forest 2-0 thuộc vòng 7 Premier League 2025/26.

Minh Nghi

