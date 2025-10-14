Còn ai dám cười chê tiền đạo đắt nhất lịch sử Newcastle?

“Nick Woltemade không thể ngừng ghi bàn”, một cổ động viên Đức viết sau trận thắng 1-0 trước Bắc Ireland rạng sáng 14/10. Ở đâu có Woltemade, ở đó có bàn thắng - đơn giản là vậy.

Woltemade ghi bàn cho tuyển Đức trước Bắc Ireland.

5 trận, 4 bàn - từ Newcastle đến đội tuyển Đức, tiền đạo cao 1,98 mét đang sống trong những ngày rực rỡ nhất sự nghiệp. Và có lẽ giờ đây, những ai từng chế giễu mức giá gần 70 triệu bảng mà Newcastle bỏ ra mùa hè vừa rồi nên gửi anh một lời xin lỗi - đặc biệt là ở Munich.

Bởi chính Bayern từng theo đuổi Woltemade, rồi lại lắc đầu khi thấy Newcastle chịu chi. Khi ấy, nội bộ Bayern mỉa mai: “Chỉ kẻ điên mới trả chừng ấy cho một trung phong to xác”. Nhưng cầu thủ 23 tuổi chẳng nói gì. Anh đáp lại bằng bàn thắng.

Ở Newcastle, Woltemade ghi 3 bàn trong 3 trận liên tiếp trước khi hội quân cùng tuyển Đức. Rồi tại Belfast, anh tiếp tục sắm vai “kẻ kết liễu” - người duy nhất đưa bóng vào lưới trong trận cầu mà Đức cầm bóng 68%, tung 11 cú sút nhưng chỉ có hai trúng đích. Theo FlashScore, xG của họ là 0.91 - một con số khiêm tốn, nhưng vẫn đủ để Woltemade biến thành 3 điểm.

Đó là bàn thắng của một trung phong lạnh lùng: chọn vị trí đúng, dứt điểm gọn, không ồn ào - giống cách anh đi lên, từng bước một, qua những hoài nghi.

Chiến thắng giúp Đức dẫn đầu bảng A vòng loại World Cup 2026, cùng 9 điểm như Slovakia. Con đường tới Bắc Mỹ còn dài, nhưng với phong độ hiện tại của Woltemade, người Đức có quyền tin rằng họ đang tìm lại mẫu “sát thủ” mà suốt nhiều năm qua vẫn đi tìm vô vọng.

Và ở Newcastle, nụ cười nay đã chuyển hướng: từ giễu cợt sang thán phục.