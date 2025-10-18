Wirtz trước tin đồn rời Liverpool chỉ sau 10 trận

Chưa đầy 3 tháng sau khi cập bến Anfield với mức phí 116 triệu bảng, Florian Wirtz trở thành tâm điểm của những đồn đoán về tương lai.

HLV Alonso dành sự quan tâm cho Wirtz.

Ngôi sao người Đức được kỳ vọng là "báu vật" mới trong dự án tái thiết của HLV Arne Slot. Tuy nhiên, Wirtz chưa ghi bàn hay kiến tạo sau 10 lần ra sân, và dần đánh mất vị trí trong đội hình chính.

Tờ Defensa Central (Tây Ban Nha) tiết lộ, HLV Xabi Alonso – từng làm việc cùng Wirtz ở Bayer Leverkusen – yêu cầu Real Madrid theo dõi sát tình hình của học trò cũ. Alonso vốn rất muốn đưa Wirtz về Bernabeu trong hè 2025, nhưng Liverpool nhanh tay hơn.

Nguồn tin khẳng định chiến lược gia người Tây Ban Nha xem Wirtz là "giấc mơ dài hạn", trong khi bản thân cầu thủ 22 tuổi được cho là sẵn sàng cân nhắc ra đi nếu tình hình ở Anfield không cải thiện.

Tại Liverpool, Wirtz khởi đầu mùa giải nhạt nhòa. Anh bị đẩy lên ghế dự bị ở trận derby Merseyside gặp Everton, và chỉ được tung vào sân ngắn ngủi trong trận thua Chelsea. Dù vậy, HLV Slot vẫn lên tiếng bảo vệ cậu học trò trẻ, cho rằng Wirtz chỉ thiếu một chút may mắn.

"Nếu chỉ nhìn vào bàn thắng và kiến tạo, người ta sẽ thấy Wirtz gây thất vọng. Nhưng tôi có thể nói cậu ấy đáng ra đã có 6-7 pha kiến tạo nếu đồng đội tận dụng tốt hơn. Ví dụ, trong trận gặp Chelsea, Wirtz chỉ cần một phút sau khi vào sân đã tung ra đường chuyền cực hay cho Salah nhưng bóng lại tìm đến cột dọc", Slot nói trên Sky Sports.

Cuối tuần này, Liverpool sẽ chạm trán MU - trận đấu được xem như "phép thử sinh tử" cho Wirtz. Một màn trình diễn thuyết phục có thể giúp anh cứu vãn niềm tin nơi người hâm mộ. Ngược lại, viễn cảnh rời nước Anh sớm hơn dự kiến hoàn toàn có thể xảy ra.