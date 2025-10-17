Mức lương gây sốc của cựu sao Liverpool ở UAE

Cựu tiền vệ Liverpool và Newcastle, Jonjo Shelvey, mới đây lên tiếng phản bác những ý kiến cho rằng anh sang UAE thi đấu vì tiền.

Shelvey từng chơi cho Liverpool. Ảnh: Reuters.

Ở tuổi 33, Shelvey đang khoác áo CLB Arabian Falcons tại giải Hạng Nhì UAE - một môi trường hoàn toàn trái ngược với không khí sôi động ở Premier League. Tháng trước, tên tuổi Shelvey bất ngờ được nhắc lại sau khi đoạn video anh sút hỏng phạt đền trong một trận đấu chỉ có khoảng 75 khán giả trên sân Jebel Ali Shooting Club lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội.

Tuy nhiên, cựu tuyển thủ Anh khẳng định anh không bận tâm và bác bỏ chuyện sang UAE chỉ để hưởng lương cao. Chia sẻ với BBC, Shelvey nói: “Mọi người bảo tôi sang đây vì tiền, nhưng thật sự tôi chẳng được bao nhiêu ở giải Hạng Nhì UAE cả. Thu nhập trung bình của cầu thủ chỉ khoảng 2.000 bảng mỗi tháng. Em trai tôi làm việc trong một khách sạn ở London còn kiếm nhiều hơn tôi ở đây".

Shelvey đang chơi bóng ở UAE.

Trước đó, Shelvey rơi vào cảnh thất nghiệp sau khi rời Nottingham Forest, đồng thời chấm dứt hợp đồng với Burnley chỉ sau 4 tháng. Anh cũng không thể thuyết phục Hull City ký hợp đồng mùa hè vừa qua, một phần do chấn thương gân kheo.

Bước ngoặt đến khi Harry Agombar - HLV của Arabian Falcons và cũng là bạn thân - gọi điện mời anh sang Dubai để giúp phát triển CLB. Dù vợ và ba con vẫn ở lại Tyneside, Shelvey coi đây là cơ hội để làm mới sự nghiệp cũng như cuộc sống.

Tiền vệ này nói: “Tôi có quãng thời gian đẹp của mình ở Anh. Giờ tôi muốn tận hưởng bóng đá, sống thoải mái bên gia đình và cho các con một môi trường tốt hơn".

Trong sự nghiệp, Shelvey từng khoác áo nhiều CLB lớn tại Premier League và có 6 lần ra sân cho đội tuyển Anh giai đoạn 2012-2015. Dù không còn ở đỉnh cao, tiền vệ này khẳng định quyết định sang UAE là để tìm lại niềm vui chơi bóng và một cuộc sống bình yên cho gia đình, chứ không phải vì tiền bạc.

