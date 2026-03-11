Wesley Sneijder tái xuất sân cỏ sau 6 năm giải nghệ

Sáu năm sau khi thông báo giải nghệ, cựu tiền vệ Inter Milan và đội tuyển Hà Lan Wesley Sneijder bất ngờ trở lại thi đấu trong màu áo CLB nghiệp dư OSM’75 tại giải hạng tư Hà Lan.

Sneijder tái xuất sân cỏ đầy bất ngờ.

Wesley Sneijder, một trong những tiền vệ tấn công nổi bật của bóng đá thế giới đầu thế kỷ 21, khiến người hâm mộ bất ngờ khi quyết định trở lại sân cỏ ở tuổi 41.

Trong trận đấu diễn ra cuối tuần qua, Sneijder được tung vào sân khoảng 20 phút cuối khi OSM’75 tiếp đón Focus ’07. Sự xuất hiện của cựu ngôi sao Inter Milan thu hút hàng trăm khán giả đến sân tại thị trấn Maarssenbroek, thuộc tỉnh Utrecht.

Khi vào sân, Sneijder còn được trao băng đội trưởng, một chi tiết khiến màn tái xuất của anh càng thêm đáng chú ý.

Trận đấu khép lại với chiến thắng 1-0 cho OSM’75, và dù chỉ thi đấu trong thời gian ngắn, Sneijder vẫn nhận được sự cổ vũ nhiệt tình từ các cổ động viên.

Quyết định trở lại của Sneijder mang nhiều yếu tố gia đình. Anh chọn khoác áo OSM’75 bởi anh trai Jeffrey Sneijder đang làm trợ lý huấn luyện viên tại CLB này, còn em trai Rodney Sneijder cũng đang thi đấu cho đội.

Chia sẻ với đài Ziggo của Hà Lan, Sneijder cho biết cơ hội này đến từ một lời nói đùa. Trong bữa tiệc sinh nhật của huấn luyện viên, anh nói vui rằng sẽ tham gia thi đấu vì liên tục được mời gọi. Tuy nhiên sau đó, Sneijder phải hoàn tất thủ tục đăng ký chính thức để có thể ra sân.

Cựu tiền vệ sinh năm 1984 nhấn mạnh mục tiêu của mình chỉ là tận hưởng bóng đá. Theo Sneijder, nếu vẫn còn khả năng thi đấu thì không có lý do gì phải từ chối niềm vui đó.

Trong sự nghiệp đỉnh cao kéo dài gần hai thập kỷ, Sneijder giành 16 danh hiệu lớn cùng các CLB như Ajax, Real Madrid, Inter Milan và Galatasaray. Đỉnh cao của anh là mùa giải 2009/10 khi cùng Inter Milan giành cú ăn ba lịch sử gồm Serie A, Coppa Italia và Champions League.

Ở cấp đội tuyển, Sneijder có 134 lần khoác áo Hà Lan và ghi 31 bàn. Anh cũng là nhân tố quan trọng giúp “Cơn lốc màu da cam” vào chung kết World Cup 2010 trước khi thua Tây Ban Nha trong hiệp phụ.

