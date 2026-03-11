Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Wesley Sneijder tái xuất sân cỏ sau 6 năm giải nghệ

  • Thứ tư, 11/3/2026 09:13 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Sáu năm sau khi thông báo giải nghệ, cựu tiền vệ Inter Milan và đội tuyển Hà Lan Wesley Sneijder bất ngờ trở lại thi đấu trong màu áo CLB nghiệp dư OSM’75 tại giải hạng tư Hà Lan.

Sneijder tái xuất sân cỏ đầy bất ngờ.

Wesley Sneijder, một trong những tiền vệ tấn công nổi bật của bóng đá thế giới đầu thế kỷ 21, khiến người hâm mộ bất ngờ khi quyết định trở lại sân cỏ ở tuổi 41.

Trong trận đấu diễn ra cuối tuần qua, Sneijder được tung vào sân khoảng 20 phút cuối khi OSM’75 tiếp đón Focus ’07. Sự xuất hiện của cựu ngôi sao Inter Milan thu hút hàng trăm khán giả đến sân tại thị trấn Maarssenbroek, thuộc tỉnh Utrecht.

Khi vào sân, Sneijder còn được trao băng đội trưởng, một chi tiết khiến màn tái xuất của anh càng thêm đáng chú ý.

Trận đấu khép lại với chiến thắng 1-0 cho OSM’75, và dù chỉ thi đấu trong thời gian ngắn, Sneijder vẫn nhận được sự cổ vũ nhiệt tình từ các cổ động viên.

Quyết định trở lại của Sneijder mang nhiều yếu tố gia đình. Anh chọn khoác áo OSM’75 bởi anh trai Jeffrey Sneijder đang làm trợ lý huấn luyện viên tại CLB này, còn em trai Rodney Sneijder cũng đang thi đấu cho đội.

Chia sẻ với đài Ziggo của Hà Lan, Sneijder cho biết cơ hội này đến từ một lời nói đùa. Trong bữa tiệc sinh nhật của huấn luyện viên, anh nói vui rằng sẽ tham gia thi đấu vì liên tục được mời gọi. Tuy nhiên sau đó, Sneijder phải hoàn tất thủ tục đăng ký chính thức để có thể ra sân.

Cựu tiền vệ sinh năm 1984 nhấn mạnh mục tiêu của mình chỉ là tận hưởng bóng đá. Theo Sneijder, nếu vẫn còn khả năng thi đấu thì không có lý do gì phải từ chối niềm vui đó.

Trong sự nghiệp đỉnh cao kéo dài gần hai thập kỷ, Sneijder giành 16 danh hiệu lớn cùng các CLB như Ajax, Real Madrid, Inter Milan và Galatasaray. Đỉnh cao của anh là mùa giải 2009/10 khi cùng Inter Milan giành cú ăn ba lịch sử gồm Serie A, Coppa Italia và Champions League.

Ở cấp đội tuyển, Sneijder có 134 lần khoác áo Hà Lan và ghi 31 bàn. Anh cũng là nhân tố quan trọng giúp “Cơn lốc màu da cam” vào chung kết World Cup 2010 trước khi thua Tây Ban Nha trong hiệp phụ.

5 năm, 800 triệu euro, Newcastle viết lại vị thế ở châu Âu

Từ khi Quỹ đầu tư công Saudi Arabia tiếp quản năm 2021, Newcastle chi gần 800 triệu euro cho chuyển nhượng, tạo ra bước nhảy tài chính lớn khiến khoảng cách với những CLB như Barcelona ngày càng rõ rệt.

16 giờ trước

Dàn sao được trả lương cao nhất châu Âu

Kylian Mbappe, Erling Haaland hay Harry Kane là nhóm cầu thủ có mức đãi ngộ cao nhất tại top 5 giải đấu hàng đầu châu Âu hiện nay.

37:2246 hôm qua

Quyết định chưa từng có của MU

MU lên kế hoạch cho chuyến du đấu tiền mùa giải khác thường tại châu Âu hè này, thay vì tiếp tục hành trình quen thuộc tới Mỹ như trong 3 năm gần đây.

48:2865 hôm qua

Con trai huyền thoại Hà Lan ghi siêu phẩm Shane, con trai 17 tuổi của huyền thoại Patrick Kluivert, có pha lập công đẹp mắt cho đội U19 Barcelona trước PSG ở UEFA Youth League rạng sáng 2/10.

Cuốn tự truyện “Basta: My Life, My Truth” xuất bản năm 2019 của kể lại sự nghiệp Marco van Basten dưới góc nhìn thứ nhất. Huyền thoại người Hà Lan khép lại sự nghiệp ở tuổi 28 khi dính chấn thương mắt cá.

Đào Trần

Sneijder Wesley Sneijder Hà Lan tái xuất

    Đọc tiếp

    Kinsky mac loi, Tudor khong the vo can hinh anh

    Kinsky mắc lỗi, Tudor không thể vô can

    6 phút trước 10:19 11/3/2026

    0

    Antonin Kinsky bất đắc dĩ trở thành cái tên chiếm sóng với hai sai lầm tai hại cùng tình huống đá hụt bóng ngớ ngẩn trong đại bại của Tottenham trước Atletico Madrid.

    HLV Sanfrecce goi vu cau thu Malaysia ra san la 'tro dua' hinh anh

    HLV Sanfrecce gọi vụ cầu thủ Malaysia ra sân là 'trò đùa'

    22 phút trước 10:04 11/3/2026

    0

    Trước trận lượt về tứ kết AFC Champions League Elite, HLV Bartosch Gaul của Sanfrecce Hiroshima bày tỏ sự khó hiểu về việc ba cầu thủ Johor Darul Ta'zim (JDT) từng được phép thi đấu ở lượt đi dù đang vướng án kỷ luật.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý