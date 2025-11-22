Wanda Nara gây chú ý khi thân mật với chồng cũ

Wanda Nara gây chú ý với khoảnh khắc ôm ấp chồng cũ Maxi Lopez trên sóng chương trình MasterChef phiên bản Argentina.

Wanda Nara ôm chồng cũ trước ống kính truyền hình.

Wanda Nara lại một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý khi hội ngộ chồng cũ Maxi Lopez trên chương trình MasterChef. Giữa những bê bối tình ái cũ, cặp đôi từng có màn ly hôn ầm ĩ của bóng đá thế giới bất ngờ khiến khán giả xúc động khi Maxi Lopez nghẹn ngào kể về con cái, còn Wanda Nara ân cần an ủi anh.

Cựu tiền đạo River Plate và các con được mời tham gia thử thách đặc biệt, và Wanda lại là người dẫn chương trình chính của show. Khi được hỏi điều khó khăn nhất khi xa các con là gì, cựu cầu thủ 41 tuổi lập tức nghẹn ngào, chia sẻ về những trắc trở khi phải sống xa 3 cậu con trai chung với Wanda gồm Valentino (16 tuổi), Constantino (15 tuổi) và Benedicto (13 tuổi).

Khoảnh khắc ấy khiến cả trường quay im bặt, và Wanda, từng là vợ anh từ năm 2008 đến 2013, không ngần ngại bước tới, ôm chặt lấy chồng cũ trước ống kính máy quay. Hình ảnh hai người ôm nhau đầy trìu mến, Wanda thì thầm an ủi, nhanh chóng gây chú ý trên mạng xã hội.

Maxi Lopez (thứ 4 từ trái sang) từng kết hôn với Wanda Nara vào năm 2008 và có ba con trai chung.

Khoảnh khắc cảm động của Wanda và Maxi diễn ra trong bối cảnh cô nàng dính nhiều bê bối tình ái gần đây. Wanda Nara bị tố gửi tin nhắn mang tính tán tỉnh đến Enzo Fernandez, khiến giới bóng đá và giải trí Argentina xôn xao.

Wanda Nara vốn không xa lạ với những lùm xùm tình ái. Cô lần đầu kết hôn với Maxi Lopez (2008-2013). Trong quãng thời gian này, Wanda Nara lừa dối Lopez khi lén lút ngoại tình với Mauro Icardi (bạn thân của chính Lopez). Sau đó, cô kết hôn rồi liên tục chia tay và tái hợp với Icardi.

Cuộc hôn nhân kéo dài 10 năm chính thức tan vỡ vào năm ngoái. Wanda Nara có thời gian ngắn hẹn hò nhạc sĩ L-Gante và bị đồn có liên hệ tình cảm với hậu vệ Achraf Hakimi của PSG. Hiện tại, Wanda Nara đảm nhận vai trò người dẫn chương trình truyền hình nổi tiếng ở Argentina.