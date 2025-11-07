Bạn gái Enzo Fernandez đối đầu Wanda Nara

Tiền vệ Chelsea, Enzo Fernandez bất ngờ trở thành tâm điểm ồn ào tại quê nhà Argentina.

Wanda Nara đang vướng ồn ào tình ái.

Theo đó, bạn gái của Fernandez, Valentina Cervantes, được cho là đã đối mặt trực tiếp với Wanda Nara, vợ cũ của Mauro Icardi, trong chương trình MasterChef Celebrity do chính Nara dẫn. Theo báo Infobae, Nara dự định lên tiếng về tin đồn cô từng gửi tin nhắn “thả thính” cho Enzo Fernandez.

Nhà báo Santiago Sposato trước đó tiết lộ nội dung tin nhắn được cho là của Nara: “Tôi vừa thấy anh trong khu phố, nếu muốn thì nhắn cho tôi nhé”. Tờ Caras Magazine cho biết Fernandez đã cho Valentina xem tin nhắn này, khiến cô cảm thấy khó chịu mỗi khi gặp Nara.

Tuy nhiên, trong tập ghi hình sắp phát sóng, Wanda Nara được cho là đã bác bỏ toàn bộ tin đồn. “Tôi muốn nhân cơ hội này để làm rõ những điều vô lý mà người ta đang nói về tôi và chồng cô. Tất cả đều sai”, cô nói với Valentina ngay trên sóng truyền hình.

Valentina chỉ gật đầu nhẹ và không làm lớn chuyện. Nara sau đó khuyên cô bình tĩnh với những lời đồn: “Những câu chuyện bịa đặt là một phần của danh tiếng. Hãy chào mừng đến với thế giới đó”.

Trước đây, Valentina từng khẳng định cô không có vấn đề gì với Wanda Nara. “Người ta luôn dựng chuyện, nhưng tôi chẳng có vấn đề gì với cô ấy. Cô ấy chưa bao giờ làm gì tôi”, bạn gái Enzo nói.

Wanda Nara từng trải qua cuộc hôn nhân sóng gió với Mauro Icardi. Cặp đôi kết hôn năm 2014, nhiều lần chia tay rồi tái hợp trước khi ly hôn hẳn hồi tháng 3 năm nay. Icardi từng cáo buộc Nara ngoại tình với ca sĩ L-Gante và các cầu thủ Federico Fazio, Keita Balde - trong đó Balde thừa nhận có quan hệ tình cảm. Nara phủ nhận và cho rằng mọi chuyện chỉ là đồn đoán.