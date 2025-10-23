Wanda Nara vướng tin nhắn ‘tán tỉnh’ Enzo Fernandez

Làng giải trí và bóng đá Argentina đang xôn xao sau khi xuất hiện thông tin Wanda Nara, vợ cũ của Mauro Icardi, bị cho là đã gửi một tin nhắn mang tính “tán tỉnh” đến Enzo Fernandez.

Wanda Nara là người đẹp tai tiếng.

Theo tờ La Nación, nguồn cơn bắt đầu từ khi Wanda - hiện là MC chương trình Celebrity MasterChef Argentina – bị đồn đã gửi tin nhắn riêng cho Enzo – ngôi sao thuộc Chelsea. Điều trớ trêu là bạn gái lâu năm của tiền vệ Argentina, Valentina Cervantes, hiện cũng đang là thí sinh của chương trình này.

Phóng viên Santiago Sposato tiết lộ nội dung tin nhắn được cho là của Wanda: “Tôi vừa thấy anh đi quanh khu phố, nếu muốn thì nhắn cho tôi nhé”.

Thay vì đáp lại, Enzo được cho là đã ngay lập tức cho Valentina xem tin nhắn, hành động khiến Wanda cảm thấy bị “mất mặt”.

Trước làn sóng bàn tán, Valentina, 25 tuổi, đã lên tiếng phủ nhận mọi thông tin liên quan: “Vâng, tôi có nghe về chuyện đó, nhưng chưa bao giờ thấy tin nhắn nào cả. Enzo cũng chưa từng nói với tôi về điều đó”.

Cô cũng nói thêm: “Gia đình tôi gửi cho tôi vài đoạn clip, chứ tôi không xem TV ở nhà. Tôi không bận tâm đến chuyện này và cũng không hỏi Enzo làm gì”.

Enzo Fernandez được cho là đã nhận tin nhắn "tán tỉnh" của Wanda.

Wanda Nara vốn không xa lạ với những lùm xùm tình ái. Cô từng kết hôn với Maxi López (2008–2013), rồi sau đó tái hôn với Mauro Icardi, đồng đội cũ của López tại Sampdoria. Cuộc hôn nhân kéo dài 10 năm trước khi tan vỡ vào năm ngoái. Sau đó, cô có thời gian hẹn hò với nhạc sĩ L-Gante và bị đồn có liên hệ tình cảm với hậu vệ Achraf Hakimi của PSG.

Hiện tại, Wanda đảm nhận vai trò người dẫn chương trình truyền hình nổi tiếng ở Argentina, trong khi Icardi đang thi đấu cho Galatasaray (Thổ Nhĩ Kỳ).

Trong khi đó, Enzo Fernández và Valentina Cervantes là tình yêu từ thuở thiếu thời, cùng nhau rời Argentina để sang châu Âu khi Enzo đầu quân cho Benfica rồi Chelsea. Họ có hai con nhỏ, một bé gái 5 tuổi và một bé trai sắp tròn 2 tuổi.

Tháng 10 năm ngoái, Valentina từng tuyên bố chia tay trên Instagram: “Hôm nay, chúng tôi chọn cách xa nhau. Nhưng chúng tôi vẫn là gia đình và sẽ cùng chăm sóc các con với tất cả tình yêu”.

Tuy nhiên, cả hai đã tái hợp đầu năm nay, khép lại sóng gió tình cảm. Dù vậy, tin đồn mới từ chương trình truyền hình lại một lần nữa thử thách sự tin tưởng giữa họ - lần này, chỉ vì một dòng tin nhắn chưa được xác thực.