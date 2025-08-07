Icardi dùng 'sư tử mới' dằn mặt bạn gái cũ

Sau nhiều năm mâu thuẫn liên quan đến bê bối Wanda Nara nổi tiếng, Mauro Icardi và María Eugenia “La China” Suárez dường như đã tìm được sự bình yên nơi đất khách.

Icardi bên cạnh bạn gái mới María Eugenia.

Sau nhiều năm vướng vào bê bối tình ái với Wanda Nara, tiền đạo Mauro Icardi và bạn gái María Eugenia “La China” Suarez dường như tìm được sự yên ổn tại Thổ Nhĩ Kỳ. Mới đây, cả hai chính thức chuyển vào một ngôi nhà mới, động thái được xem là lời đáp trả trực tiếp trước cáo buộc từ Wanda Nara rằng họ đang “sống ké” trong căn nhà cũ của cô.

Trong đoạn story đăng chung trên Instagram, cặp đôi khoe chiếc móc khóa hồng khắc hai chữ cái đầu tên, cùng dòng chữ “Nhà mới. Chính thức dọn vào” như một tuyên bố đầy ẩn ý. Nội thất trong căn hộ mới cũng nhanh chóng gây chú ý, đặc biệt là tượng trang trí hình sư tử - biểu tượng của CLB Galatasaray, nơi Icardi đang thi đấu.

Chi tiết này được nhiều người hâm mộ cho là cách Icardi khẳng định quyền uy cá nhân, ngụ ý đã thoát khỏi cái bóng kiểm soát của Wanda Nara.

Icardi có động thái đáp trả Wanda Nara, tình cũ của anh.

Trong quá khứ, Wanda không chỉ là vợ mà còn là người đại diện, có ảnh hưởng lớn đến sự nghiệp và tài chính của Icardi. Sau khi chính thức ly hôn vào tháng 7/2024, mối quan hệ giữa hai người vẫn chưa hạ nhiệt bởi những tranh chấp tài chính và pháp lý chưa ngã ngũ.

Bên cạnh đó, Maria Eugenia cũng đang giải quyết vấn đề liên quan đến hai con riêng. Dù cha ruột - nam diễn viên Chile Benjamín Vicuña - từng thu hồi giấy ủy quyền, một thỏa thuận gần đây cho phép các bé chia đôi kỳ nghỉ đông giữa cha và mẹ. Tuy nhiên, nơi cư trú lâu dài của các em vẫn còn là chủ đề thương lượng.

Từ bê bối tình cảm ồn ào đến cuộc sống mới giữa lòng Istanbul, Mauro Icardi đang cho thấy nỗ lực bước qua quá khứ, tập trung cho tương lai tại Galatasaray - cả trên sân cỏ lẫn trong đời sống riêng tư.